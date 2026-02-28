English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • March मध्ये OTT वर एंटरटेनमेंटची खास मेजवानी; Action, Crime आणि Mystery चा तुफान धमाका!

March मध्ये OTT वर एंटरटेनमेंटची खास मेजवानी; Action, Crime आणि Mystery चा तुफान धमाका!

यंदाचा मार्च महिना OTT प्रेक्षकांसाठी जबरदस्त ठरणार आहे. घरबसल्या थिएटरसारखा अनुभव देणाऱ्या मोठ्या फिल्म्स आणि वेब सिरीज एकामागोमाग रिलीज होणार आहेत. Action, crime, mystery, romance आणि emotional drama अशा प्रत्येक प्रकारातील जबरदस्त कंटेंट प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. 

Priti Ved | Feb 28, 2026, 04:50 PM IST
twitter

March  2026 OTT Release: यंदाचा मार्च महिना OTT प्रेक्षकांसाठी जबरदस्त ठरणार आहे. घरबसल्या थिएटरसारखा अनुभव देणाऱ्या मोठ्या फिल्म्स आणि वेब सिरीज एकामागोमाग रिलीज होणार आहेत. Action, crime, mystery, romance आणि emotional drama अशा प्रत्येक प्रकारातील जबरदस्त कंटेंट प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. 

 

1/8

मर्डर मुबारक

Murder Mubarak

Sara Ali Khan आणि Pankaj Tripathi यांचा रहस्यमय चित्रपट Murder Mubarak March महिन्यात Netflix वर येत असून एका पार्टीतील खुनाभोवती कथा फिरते.

twitter
2/8

द फेमिली मेन 3

The Family Man Season 3

Manoj Bajpayee यांची लोकप्रिय मालिका The Family Man Season 3 March अखेरीस Amazon Prime Video वर येण्याची चर्चा असून पुन्हा एकदा गुप्त मोहिमेची थरारक कथा पाहायला मिळेल.

twitter
3/8

देवरा

Devara

Jr NTR आणि Janhvi Kapoor यांचा भव्य South चित्रपट Devara March मध्ये OTT वर येण्याची शक्यता असून यात action आणि drama यांचा जबरदस्त मेळ आहे

twitter
4/8

विथ लव्ह

With Love

Abhishan Jeevinth आणि Anaswara Rajan यांची रोमँटिक कॉमेडी With Love 6 March रोजी Netflix वर प्रदर्शित होऊन एका blind date ची मजेशीर कहाणी मांडते.

twitter
5/8

हेल्लो बच्चन

Hello Bachchon

Vineet Kumar Singh प्रमुख भूमिकेत असलेली Hello Bachchon ही मालिका 6 March रोजी Netflix वर येत असून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि आर्थिक अडचणींवर प्रकाश टाकते.

twitter
6/8

यंग शेअरलोक्स

Young Sherlock

Guy Ritchie दिग्दर्शित Young Sherlock ही 8 भागांची रहस्यमय मालिका 4 March रोजी Amazon Prime Video वर रिलीज होऊन तरुण गुप्तहेराची साहसी गोष्ट दाखवते.

twitter
7/8

मर्दानी

Mardaani 3

Rani Mukerji पुन्हा एकदा धाडसी पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत 27 March रोजी Netflix वर दिसणार असून ही कथा गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणाभोवती फिरते.

twitter
8/8

सरदार

Subedaar

Anil Kapoor यांची मुख्य भूमिका असलेला Subedaar 5 March रोजी Amazon Prime Video वर येत असून यात त्यांचा दमदार action आणि भावनिक संघर्ष दाखवण्यात आला आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

Bank Holiday: 3 मार्च की 4 मार्च...होळीची सरकारी सुट्टी नेमकी कधी? कोणत्या दिवशी बँका राहणार बंद? जाणून घ्या

पुढील अल्बम

Bank Holiday: 3 मार्च की 4 मार्च...होळीची सरकारी सुट्टी नेमकी कधी? कोणत्या दिवशी बँका राहणार बंद? जाणून घ्या

Bank Holiday: 3 मार्च की 4 मार्च...होळीची सरकारी सुट्टी नेमकी कधी? कोणत्या दिवशी बँका राहणार बंद? जाणून घ्या

Bank Holiday: 3 मार्च की 4 मार्च...होळीची सरकारी सुट्टी नेमकी कधी? कोणत्या दिवशी बँका राहणार बंद? जाणून घ्या 8
1 मार्चच्या सकाळपासून खूप काही बदलतंय, सिम, बॅंक ते रेल्वे तिकीट; तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!

1 मार्चच्या सकाळपासून खूप काही बदलतंय, सिम, बॅंक ते रेल्वे तिकीट; तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!

1 मार्चच्या सकाळपासून खूप काही बदलतंय, सिम, बॅंक ते रेल्वे तिकीट; तुमच्या खिशावर थेट परिणाम! 9
IND vs PAK सेमीफायनल शक्य नसेल मग भारताची टक्कर कुणाशी? बघा समीकरण

IND vs PAK सेमीफायनल शक्य नसेल मग भारताची टक्कर कुणाशी? बघा समीकरण

IND vs PAK सेमीफायनल शक्य नसेल मग भारताची टक्कर कुणाशी? बघा समीकरण 8
ऑडिशन न दिल्यामुळे दीपिका पादुकोणने गमावली मोठी भूमिका, कलाकृतीचं नाव माहितीये?

ऑडिशन न दिल्यामुळे दीपिका पादुकोणने गमावली मोठी भूमिका, कलाकृतीचं नाव माहितीये?

ऑडिशन न दिल्यामुळे दीपिका पादुकोणने गमावली मोठी भूमिका, कलाकृतीचं नाव माहितीये? 9