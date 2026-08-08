बापरे... तब्बल ₹5400 कोटींचा दंड, मार्क झुकरबर्गच्या कंपनीने असं केलंय काय? 'मेटा'ला आता रात्री...

मेटा कंपनीचा मालक मार्क झुकरबर्गने काही दिवसांपूर्वीच भारताची माफी मागितली होती. त्यानंतर आता अन्य एका देशाने त्याच्या कंपनीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. नेमकं प्रकरण काय ते पाहूयात...
बाल लैंगिक आशयाच्या जाहिरातींबाबत भारत सरकारने नुकतीच नोटीस बजावलेली असताना आता अमेरिकेतही मार्क झुकरबर्ग यांच्या मालकीच्या 'मेटा'च्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे.
फेसबुक आणि इन्स्टाग्राममुळे तरुणांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाल्याचा ठपका ठेवत न्यू मेक्सिको न्यायालयाने मेटावर तब्बल 5400 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
मार्चपासून 9030 कोटी रुपये कंपनीला दंड झाला आहे. मात्र ही रक्कम मुलांच्या मानसिक उपचारांसाठी वापरण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या कडक कारवाईमुळे आता 18 वर्षाखालील युजर्ससाठी रात्रीच्यावेळीचे पुश नोटिफिकेशन्स बंद करणे आणि मासिक वापराची वेळ मर्यादित करणे मेटाला बंधनकारक होणार आहे.
न्यायालयाने मेटाच्या कार्यपद्धतीची तुलना विषारी प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्याशी केली. एखादा कारखाना समाजाच्या आरोग्याला धोका निर्माण करतो, त्याचप्रमाणे मेटाचे प्लॅटफॉर्म ही करत आहेत.
निधीतील मोठा भाग मुलांचे नैराश्य, चिंता आणि ईटिंग डिसऑर्डर दूर करण्यासाठी समुपदेशन व सायकियाट्रिक उपचारांवर खर्च होईल.
डिजिटल व्यसन ओळखण्यासाठी शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचा-यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.
13 वर्षांखालील अवैध युजर्स शोधण्यासाठी मेटा विशेष एआय वयोमान पडताळणी यंत्रणा विकसित करेल. (सर्व फोटो रॉयटर्सवरुन साभार)