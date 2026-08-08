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बापरे... तब्बल ₹5400 कोटींचा दंड, मार्क झुकरबर्गच्या कंपनीने असं केलंय काय? 'मेटा'ला आता रात्री...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 08, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:42 PM IST

मेटा कंपनीचा मालक मार्क झुकरबर्गने काही दिवसांपूर्वीच भारताची माफी मागितली होती. त्यानंतर आता अन्य एका देशाने त्याच्या कंपनीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. नेमकं प्रकरण काय ते पाहूयात...

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मेटाच्या अडचणीत मोठी भर

बाल लैंगिक आशयाच्या जाहिरातींबाबत भारत सरकारने नुकतीच नोटीस बजावलेली असताना आता अमेरिकेतही मार्क झुकरबर्ग यांच्या मालकीच्या 'मेटा'च्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. 

 

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मेटावर तब्बल 5400 कोटी रुपयांचा दंड

फेसबुक आणि इन्स्टाग्राममुळे तरुणांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाल्याचा ठपका ठेवत न्यू मेक्सिको न्यायालयाने मेटावर तब्बल 5400 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 

 

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मानसिक उपचारांसाठी रक्कम वापरण्याचे आदेश

मार्चपासून 9030 कोटी रुपये कंपनीला दंड झाला आहे. मात्र ही रक्कम मुलांच्या मानसिक उपचारांसाठी वापरण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

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युजर्ससाठी रात्रीच्यावेळीचे पुश नोटिफिकेशन्स बंद

न्यायालयाच्या या कडक कारवाईमुळे आता 18 वर्षाखालील युजर्ससाठी रात्रीच्यावेळीचे पुश नोटिफिकेशन्स बंद करणे आणि मासिक वापराची वेळ मर्यादित करणे मेटाला बंधनकारक होणार आहे.

 

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तुलना विषारी कारखान्याशी

न्यायालयाने मेटाच्या कार्यपद्धतीची तुलना विषारी प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्याशी केली. एखादा कारखाना समाजाच्या आरोग्याला धोका निर्माण करतो, त्याचप्रमाणे मेटाचे प्लॅटफॉर्म ही करत आहेत.

 

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मानसिक उपचार

निधीतील मोठा भाग मुलांचे नैराश्य, चिंता आणि ईटिंग डिसऑर्डर दूर करण्यासाठी समुपदेशन व सायकियाट्रिक उपचारांवर खर्च होईल.

 

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शिक्षण व प्रशिक्षण

डिजिटल व्यसन ओळखण्यासाठी शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचा-यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.

 

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एआय पडताळणी

13 वर्षांखालील अवैध युजर्स शोधण्यासाठी मेटा विशेष एआय वयोमान पडताळणी यंत्रणा विकसित करेल. (सर्व फोटो रॉयटर्सवरुन साभार)

TAGS:
Mark Zuckerberg
Meta
new mexico
mental health

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