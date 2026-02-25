English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Maruti Fronx: 30 हजार पगारातही मारुती फ्रॉन्क्स खरेदी शक्य?; समजून घ्या EMIचं संपूर्ण गणित!

Maruti Fronx: 30 हजार पगारातही मारुती फ्रॉन्क्स खरेदी शक्य?; समजून घ्या EMIचं संपूर्ण गणित!

Maruti Fronx: मारुती फ्रॉन्क्सच्या बेस मॉडेल, सिग्मा पेट्रोलची एक्स-शोरूम किंमत ₹6.84 लाख आहे. आरटीओ शुल्क आणि विमा शुल्कानंतर, कारची ऑन-रोड किंमत सुमारे ₹7.77 लाख होते. 

Pravin Dabholkar | Feb 25, 2026, 07:12 PM IST
twitter
1/8

Maruti Fronx: 30 हजार पगारात असल्यास मारुती फ्रॉन्क्स खरेदी शक्य?; समजून घ्या EMIचं संपूर्ण गणित!

Maruti Fronx buy with a salary of 30 thousand Know EMI calculation

Maruti Fronx on EMI: भारतीय बाजारपेठेत मारुती सुझुकी फ्रॉन्क्सची लोकप्रियता वाढतेय. म्हणूनच कंपनी लवकरच तिचे हायब्रिड मॉडेल लाँच करू शकते. जर तुम्हाला ही कार खरेदी करायची असेल तर पूर्ण पैसे देण्याची आवश्यकता नाही; तुम्ही त्याचे बेस मॉडेल ईएमआयवर देखील खरेदी करू शकता.

twitter
2/8

दरमहा किती ईएमआय?

Maruti Fronx buy with a salary of 30 thousand Know EMI calculation

मारुती फ्रॉन्क्सचे बेस मॉडेल खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला दरमहा किती ईएमआय भरावा लागेल ते जाणून घेऊया. ही कार खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला किती पगार परवडेल हे देखील समजून घेऊया.

twitter
3/8

बेस मॉडलची किंमत किती?

Maruti Fronx buy with a salary of 30 thousand Know EMI calculation

दिल्लीत फ्रॉन्क्स सिग्मा पेट्रोलची एक्स-शोरूम किंमत फक्त ६.८४ लाख रुपये आहे.

twitter
4/8

ऑन-रोड किंमत

Maruti Fronx buy with a salary of 30 thousand Know EMI calculation

आरटीओ फी आणि इन्शुरन्स जोडल्यानंतर ही कार ऑन-रोड  सुमारे ७.७७ लाख रुपये किंमतीची होते. यात शहरानुसार थोडा फरक पडू शकतो. 

twitter
5/8

डाउन पेमेंट किती द्यावा?

Maruti Fronx buy with a salary of 30 thousand Know EMI calculation

तुम्ही १ लाख रुपये डाउन पेमेंट दिल्यास उरलेली रक्कम बँकेकडून लोन म्हणून घेता येते.  ५. ४ वर्षांच्या EMI प्लॅन. ९.८ टक्के व्याज दराने ४ वर्षे (४८ महिने) लोन घेतल्यास दरमहा फक्त १७,१०४ रुपये EMI भरावी लागेल. 

twitter
6/8

५ वर्षांसाठी EMI प्लॅन

Maruti Fronx buy with a salary of 30 thousand Know EMI calculation

तेच लोन ५ वर्षे (६० महिने) घेतल्यास दरमहा फक्त १४,३१७ रुपये EMI भरावी लागेल. हे सोपे आणि कमी EMIचे प्लॅन आहे.

twitter
7/8

फीचर्स

Maruti Fronx buy with a salary of 30 thousand Know EMI calculation

फ्रॉन्क्समध्ये हेड-अप डिस्प्ले, ड्युअल टोन इंटिरियर, ३६० डिग्री कॅमेरा, ९ इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, स्मार्टवॉच कनेक्टिव्हिटी, रिमोट कार कंट्रोल, व्हेईकल ट्रॅकिंग आणि अॅडव्हान्स्ड सेफ्टी फीचर्स आहेत. डेल्टा+ वेरिएंटमध्ये ६ एअरबॅग्सही मिळतात. ही कार स्टाइलिश आणि सुरक्षित आहे.

twitter
8/8

किती पगार असावा?

Maruti Fronx buy with a salary of 30 thousand Know EMI calculation

तुमचा मासिक पगार ४० ते ५० हजार रुपये असेल तरच ही कार घेण्याचा विचार करा. बजेट नीट तपासून निर्णय घ्या, जेणेकरून EMI चा भार पडणार नाही. ३० हजार पगारात ही कार घ्यायची इच्छा होत असली तरी थोडं थांबा. कारण ४०-५० हजार पगार असेल तरच पाऊल पुढे टाका हा व्यावहारिक सल्ला आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

13mm गाठीच्या Surgery साठी Dipika Kakkar रुग्णालयात दाखल ; नवऱ्याने दिला हेल्थ उपडेट

पुढील अल्बम

13mm गाठीच्या Surgery साठी Dipika Kakkar रुग्णालयात दाखल ; नवऱ्याने दिला हेल्थ उपडेट

13mm गाठीच्या Surgery साठी Dipika Kakkar रुग्णालयात दाखल ; नवऱ्याने दिला हेल्थ उपडेट

13mm गाठीच्या Surgery साठी Dipika Kakkar रुग्णालयात दाखल ; नवऱ्याने दिला हेल्थ उपडेट 9
केरळच्या आधी भारतातील 7 राज्यांची नावे बदलण्यात आली; आपला महाराष्ट्र आधी काय नावाने ओळखला जायचा?

केरळच्या आधी भारतातील 7 राज्यांची नावे बदलण्यात आली; आपला महाराष्ट्र आधी काय नावाने ओळखला जायचा?

केरळच्या आधी भारतातील 7 राज्यांची नावे बदलण्यात आली; आपला महाराष्ट्र आधी काय नावाने ओळखला जायचा? 9
रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा दोघांमध्ये कोण जास्त कमावतं? जाणून घ्या जोडप्याचे नेटवर्थ!

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा दोघांमध्ये कोण जास्त कमावतं? जाणून घ्या जोडप्याचे नेटवर्थ!

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा दोघांमध्ये कोण जास्त कमावतं? जाणून घ्या जोडप्याचे नेटवर्थ! 8
मुंबई महापालिका आयुक्तांना दर महिन्याला किती पगार मिळतो? परागासह भत्ता म्हणून अतिरीक्त किती रुपये मिळतात?

मुंबई महापालिका आयुक्तांना दर महिन्याला किती पगार मिळतो? परागासह भत्ता म्हणून अतिरीक्त किती रुपये मिळतात?

मुंबई महापालिका आयुक्तांना दर महिन्याला किती पगार मिळतो? परागासह भत्ता म्हणून अतिरीक्त किती रुपये मिळतात? 8