/3.69 लाखांच्या कारचा मार्केटमध्ये धुमाकूळ, ग्राहकांकडून खरेदीसाठी उड्या; 33 किमीचा जबरदस्त मायलेज

सध्या एसयुव्हीला प्रचंड मागणी असून छोट्या वाहनांची विक्री कमी झाली आहे. खासकरुन एंट्री लेव्हल कार ज्यांची किंमत 5 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांच्या विक्रीत घट झाली आहे.
अशाच कारबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत, जी छोट्या आणि कमी किंमतीत उपलब्ध आहे. या कारच्या 10 हजारापेक्षा जास्त युनिट्सची विक्री झाली आहे.
मारुती सुझुकी अल्टो अशीच एक कार आहे. एप्रिल महिन्यात याच्या एंट्री लेव्हल कारच्या 10,856 युनिट्सची विक्री झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही 96 टक्के जास्त वाढ आहे.
एप्रिल 2025 मध्ये मारुती सुझुकी ऑल्टोच्या फक्त 5606 युनिट्सची विक्री झाली. म्हणजेच कारच्या विक्रीत दुपटीने वाढ झाली आहे.
पहिल्यांदा कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही कार चांगला पर्याय आहे. या कारची किंमत 3.69 लाख रुपये (एक्स शोरुम) आहे.
ही कार अनेक रंगात उपलब्ध आहे. यामध्ये 998 सीसीचं पेट्रोल इंजिन मिळतं, जी 50.4kW किमान पॉवरमध्ये उपलब्ध आहे.
पेट्रोलमध्ये या कारचा मायलेज 24.90 किमी प्रति लीटर आहे. ही कार सीएनजीमध्येही उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला 33 किमीचा मायलेज मिळेल.
कारमध्ये 6 एअरबॅग स्टँटर्ड मिळतील, ज्यामुळे उत्तम सुरक्षा मिळते. याशिवाय ऑल्टोत रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर आणि ESP सारखे फिचर्स मिळतील.
पेट्रोल व्हेरियंटची किंमत 3.69 लाख रुपयांपासून (एक्स शोरुम) सुरु होते. तर एस सीएनजीची किंमत 4,81,900 (एक्स शोरुम) रुपये आहे.