Maruti Suzuki ने बंद केली सर्वसामान्यांना परवडणारी कार; सर्वात स्वस्त कारची निर्मिती बंद! SUV घेणार तिची जागा
Maruti Suzuki: मारुती सुझुकीने आपली परडवणारी हॅचबॅक बंद केली आहे. या कारची किंमत 5.35 लाख होती. आता हिच्या जागी नवी मायक्रो एसयुव्ही लाँच केली जाणार आहे.
Shivraj Yadav | Apr 16, 2026, 11:05 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
'Ignis' सर्वप्रथम 2017 मध्ये बाजारात दाखल झाली होती. ही कार तिच्या वैशिष्ट्यपूर्ण आणि 'बॉक्स-सारख्या' (boxy) डिझाइनसाठी ओळखली जात असे. तिला लूक SUV सारखा होता. 2020 मध्ये या कारची 'फेसलिफ्टेड' आवृत्ती सादर करण्यात आली, ज्यामध्ये डिझाइनच्या दृष्टीने आणखी काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. ही कार 'Delta', 'Zeta' आणि 'Alpha' अशा विविध प्रकारांमध्ये (variants) उपलब्ध होती.
6/8
7/8