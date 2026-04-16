  • Maruti Suzuki ने बंद केली सर्वसामान्यांना परवडणारी कार; सर्वात स्वस्त कारची निर्मिती बंद! SUV घेणार तिची जागा

Maruti Suzuki: मारुती सुझुकीने आपली परडवणारी हॅचबॅक बंद केली आहे. या कारची किंमत 5.35 लाख होती. आता हिच्या जागी नवी मायक्रो एसयुव्ही लाँच केली जाणार आहे.   

Shivraj Yadav | Apr 16, 2026, 11:05 PM IST
Maruti Suzuki: मारुती सुझुकीने आपल्या प्रसिद्ध कारची निर्मिती बंद केली आहे. त्यामुळे या कारचं आता बुकिंग होणार नाही. कंपनीने यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केलेली नाही.   

मारुती सुझुकीची प्रसिद्ध Ignis कार आता बाजारात उपलब्ध होणार नाही. डिलर स्तरावर कार जवळपास बंद झाली आहे.   

या कारची किंमत 5.35 ते 7.55 लाखांपर्यंत (एक्स शोरुम) होती.  या कारला नेक्साच्या शोरुममध्ये विकलं जात होतं.   

कंपनी आता या बदल्यात एसयुव्ही आणण्याची तयारी करत आहे, जी कार टाटा पंचसारख्या गाड्यांना टक्कर देईल.   

'Ignis' सर्वप्रथम 2017 मध्ये बाजारात दाखल झाली होती. ही कार तिच्या वैशिष्ट्यपूर्ण आणि 'बॉक्स-सारख्या' (boxy) डिझाइनसाठी ओळखली जात असे. तिला लूक SUV सारखा होता. 2020 मध्ये या कारची 'फेसलिफ्टेड' आवृत्ती सादर करण्यात आली, ज्यामध्ये डिझाइनच्या दृष्टीने आणखी काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. ही कार 'Delta', 'Zeta' आणि 'Alpha' अशा विविध प्रकारांमध्ये (variants) उपलब्ध होती.   

Ignis चे उत्पादन थांबवल्यानंतर, Maruti Suzuki आता एका नवीन 'मायक्रो-SUV' वर काम करत आहे. हिचं कोडनेम 'Y43' असे ठेवण्यात आलं आहे.   

ही SUV या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढच्या वर्षी बाजारात दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. ही गाडी Tata Punch आणि Hyundai Exter सारख्या वाहनांना स्पर्धा करेल. सध्या या सेगमेंटमध्ये टाटा पंचची स्थिती भक्कम आहे.   

या विभागात (segment) सध्या 'Punch' ची स्थिती अत्यंत भक्कम असल्याने, तिला कडवी झुंज देण्यासाठी Maruti ची ही नवीन SUV काही वैशिष्ट्यपूर्ण फिचर्स आणि उत्कृष्ट डिझाइनसह सादर केली जाण्याची शक्यता आहे.  

