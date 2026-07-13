/महिला क्रिकेटरचे महिला सहकाऱ्याशी अनैतिक संबंध; ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमध्ये एकच खळबळ! पत्नीनेच केलं उघड

ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाची उपकर्णधार ॲशली गार्डनर वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एका वृत्तानुसार, ॲशली गार्डनर आपली पत्नी मोनिका राइट हिच्यापासून वेगळी झाली आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाची उपकर्णधार ॲशली गार्डनर एका वादात सापडली आहे. एका वृत्तानुसार, गार्डनर आपली पत्नी मोनिका राइट हिच्यापासून वेगळी झाली आहे. राइटने जाहीरपणे आरोप केला आहे की, गार्डनरने ऑस्ट्रेलियाच्याच एका सहकारी खेळाडूशी अनैतिक संबंध ठेवत आपली फसवणूक केली आहे. या आरोपांमुळे एकच खळबळ उडाली असून प्रकरण अधिकच चिघळलं आहे.
गतवर्षी भारतात झालेल्या महिलांच्या एकदिवसीय (ODI) विश्वचषकादरम्यान त्यांच्या वैवाहिक संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ लागला होता. 29 वर्षीय अष्टपैलू खेळाडू असलेल्या गार्डनरने एप्रिल 2025 मध्ये 'ब्लू माउंटेन्स' येथे आपली दीर्घकाळापासूनची जोडीदार मोनिका राइट हिच्याशी विवाह केला होता. त्यांची पहिली भेट 2020 मध्ये एका डेटिंग ॲपवर झाली होती आणि एप्रिल 2024 मध्ये त्यांनी एकमेकांना लग्नासाठी मागणी घातली होती.
'डेली मेल'च्या एका वृत्तानंतर हे प्रकरण समोर आलं आहे. या वृत्तात दावा करण्यात आला होता की, एका सहकारी क्रिकेटपटूशी संबंध ठेवून फसवणूक केल्यामुळे गार्डनरचे वैवाहिक नातं संपुष्टात आले. त्या वृत्तात संबंधित व्यक्तीचे नाव दिलं नव्हतं, पण राइटने सोशल मीडियाचा आधार घेत थेट आरोप केला. 'डेली मेल'चं वृत्त स्पष्ट नसल्याचं सांगत तिने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर व्होलचा फोटो पोस्ट केला आणि त्यासोबत "माझ्या पत्नीने जिच्यासाठी माझी फसवणूक केली, ती हीच व्यक्ती आहे," अशी कॅप्शन दिली.
ॲशली गार्डनर आणि तिची दीर्घकाळापासूनची जोडीदार मोनिका राइट यांनी एप्रिल 2025 मध्ये विवाह केला. मात्र, जेव्हा ऑस्ट्रेलियन महिला संघ एकदिवसीय (ODI) विश्वचषकासाठी भारतात होता, तेव्हापासून त्यांच्यात वाद होऊ लागले.
'डेली मेल'ने एका सूत्राच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, मोनिका राइट जेव्हा ॲशलीला भेटण्यासाठी भारतात आली होती, तेव्हा ॲशलीचे वर्तन काहीसे विचित्र वाटले. त्या सूत्राने सांगितले, "ते थोडे विचित्र होते. ॲशलीच्या बाबतीत काहीतरी गडबड असल्याचे जाणवत होते, पण विश्वचषकाच्या दबावामुळे असे होत असावे, असे आम्हाला वाटले."
मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑस्ट्रेलियाला परतल्यानंतर त्या दोघींमध्ये चर्चा झाली. ज्यादरम्यान ॲशली गार्डनरने तिच्या वागण्यामागील कारण स्पष्ट केलं. सूत्राच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात सांगितलं आहे की, "घरी परतल्यावर ॲशली गार्डनर म्हणाली, 'आपण जरा बोलूया का?' आणि तिने मोनिका राइटला बसवले." असे सांगितले जाते की, या खुलाशाने मोनिका राइटला पूर्णपणे उद्ध्वस्त आणि अत्यंत व्यथित केले.
वेगळे होण्यापूर्वी गार्डनर आणि राइट यांनी मूल जन्माला घालण्याचे नियोजन केले होते असाही दावा वृत्तात आहे. एका अंतर्गत सूत्राचा हवाला देत वर्तमानपत्राने सागितलं आहे की, "त्यांना एका फर्टिलिटी क्लिनिकला भेट द्यायची होती; मोनिकाला ती अपॉइंटमेंट रद्द करावी लागली होती." तेव्हापासून, गार्डनर घरातून बाहेर पडली आहे.
एका सूत्राने पुढे सांगितलं, "एके दिवशी ॲश निघून गेली. जेव्हा मोनिका राइट घरी परतली, तेव्हा ॲशच्या सर्व वस्तू तिथे नव्हत्या; फक्त अंगठ्या तिथेच होत्या. तिने लग्नाच्या अंगठ्या कपाटात तशाच ठेवल्या होत्य. केवळ अंगठ्यांचा तो डबा तिथे होता आणि दुसरं काहीच नाही."
मिळालेल्या माहितीनुसार, 'सिडनी सिक्सर्स' या 'विमेन्स बिग बॅश लीग' (WBBL) संघाच्या कर्णधारपदी गार्डनरची नियुक्ती होण्यापूर्वीच 'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया'च्या राष्ट्रीय निवड समितीला (NSP) या परिस्थितीची कल्पना देण्यात आली होती.