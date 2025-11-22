मराठमोळा रितेश देशमुख ठरतोय महागडा अभिनेता! 'या' चित्रपटासाठी घेतलं सर्वांपेक्षा जास्त मानधन
Masti 4 starcast fees : मराठमोळ्या कलाकारांना बॉलिवूडमध्ये दुय्यम दर्जाचं स्थान दिलं जातं असं सांगण्यात येतं. मात्र अभिनेता रितेश देशमुखने या वाक्यावर आता फुली मारल्याचं दिसतंय. त्याचं झालं असं की शुक्रवारी प्रदर्शित झालेला मल्टी स्टारर चित्रपट 'मस्ती 4' साठी मराठमोळ्या रितेशला इतर कलाकारांच्या तुलनेत जास्त मानधन मिळालं असल्याची माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे.
Pooja Pawar | Nov 22, 2025, 06:44 PM IST
