Marathi News
मराठमोळा रितेश देशमुख ठरतोय महागडा अभिनेता! 'या' चित्रपटासाठी घेतलं सर्वांपेक्षा जास्त मानधन

Masti 4 starcast fees : मराठमोळ्या कलाकारांना बॉलिवूडमध्ये दुय्यम दर्जाचं स्थान दिलं जातं असं सांगण्यात येतं. मात्र अभिनेता रितेश देशमुखने या वाक्यावर आता फुली मारल्याचं दिसतंय. त्याचं झालं असं की शुक्रवारी प्रदर्शित झालेला मल्टी स्टारर चित्रपट 'मस्ती 4' साठी मराठमोळ्या रितेशला इतर कलाकारांच्या तुलनेत जास्त मानधन मिळालं असल्याची माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे. 

Pooja Pawar | Nov 22, 2025, 06:44 PM IST
'मस्ती 4' हा एक अडल्ट कॉमेडी चित्रपट असून यात आफताब शिवदसानी, विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, तुषार कपूर, नर्गिस फाक्री, एलनाझ नोरोझी सारखे अनेक प्रसिद्ध कलाकार आहेत. 

तुषार कपूर

अभिनेता तुषार कपूर या चित्रपटात दिसून येणार असून मीडिया रिपोर्ट्सनुसार चित्रपटासाठी त्याला 1.5 कोटी रुपयांचं मानधन मिळालं आहे. 

नतालिया जानोसजेक

 अभिनेत्री नतालिया जानोसजेक सुद्धा या चित्रपटाचा भाग असून रिपोर्ट्सनुसार अभिनेत्रीने चित्रपटासाठी 25 ते 35 लाख रुपये घेतले आहेत. 

रूही सिंह

अभिनेत्री रूही सिंह आपल्या ग्लॅमरस लुक्ससाठी चर्चेत असते. रूहीला तिच्या रोलसाठी 40-50 लाख रुपयांचं मानधन देण्यात आलं. 

आफताब शिवदासानी

आफताब शिवदासानी बऱ्याच काळानंतर मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आफताब शिवदासानीने मस्ट 4 या चित्रपटासाठी 3 ते 4 कोटी रुपये घेतले आहेत.   

अरशद वारसी

अरशद वारसी  सुद्धा यावेळी 'मस्ती 4' मध्ये आपल्या कॉमेडीचा तडका लावताना दिसेल. रिपोर्ट्सनुसार अभिनेत्याने या चित्रपटासाठी 2 कोटी रुपये घेतले आहेत.  

विवेक ओबेरॉय

 विवेक ओबेरॉय  'मस्ती 4' मध्ये मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसारने या चित्रपटासाठी  4 ते 5 कोटी रुपये मानधन घेतलं.   

रितेश देशमुख

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 'मस्ती 4' मध्ये रितेश देशमुखने आपल्या अभिनयासाठी जवळपास 5 ते 6 कोटी रुपये मानधन घेतलं आहे. त्यामुळे तो या मल्टी स्टारर चित्रपटासाठी सर्वाधिक मानधन घेणारा अभिनेता बनला आहे.     

