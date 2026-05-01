Monthly Numerology Horoscope : नवी संधी, नात्यात गोडवा पण या लोकांनी सावध राहवं; जन्मतारखेनुसार मे महिना तुमच्यासाठी कसा?

Monthly Numerology Prediction May 2026 : मे महिन्याची सुरूवात वैशाख पौर्णिमा, बौद्ध पौर्णिमाने होतोय. या वर्षातील पाचवा महिना हा अंकशास्त्रानुसार जरा कठीण आणि जरा आनंदी असणार आहे. या महिन्यात अनेकांना कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळणार आहे. तर काही लोकांनी विचारपूर्वक निर्णय घेऊन पुढे वाटचाल करावी. या महिन्यात सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. असा हा मे महिना 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा असणार आहे, तुमच्या जन्मतारखेनुसार, जाणून घ्या अंकशास्त्र तज्ज्ञ कविता ओझा यांच्याकडून 

Neha Choudhary | May 01, 2026, 12:19 PM IST
1/4

मूलांक 6 (6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेले लोक)

  मे महिना तुमच्यासाठी अतिशय धावपळीचा असणार आहे. तुम्हाला काम आणि वैयक्तिक आयुष्यात सुंतलन साधावे लागणार आहे. ऑफिसमध्ये नवीन संधी निर्माण होणार आहे. पण तुम्हाला कामाचे प्राधान्यक्रम ठरवावा लागणार आहे. मार्केटिंग आणि लोकांशी संबंधित कामात मोठं यश या महिन्यात मिळणार आहे. बँक बॅलेन्स चांगला असणार आहे, पण विचानपूर्वक पैसे कोणाला उधार देऊ नका. नात्यांमध्ये प्रेम आणि आपुलकी राहणार आहे. पण छोट्या-छोट्या गोष्टींना जास्त महत्त्व देणं टाळा. उत्तम आरोग्यासाठी व्यायामावर भर द्या. 

2/4

मूलांक 7 (7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेले लोक)

मे महिना तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. तुम्ही इतरांशी संवाद साधण्यासाठी आणि तुमची मते व्यक्त करण्यासाठी अतिशय सकारात्मक ठरणार आहे. तुम्हाला एकटं राहिला आवडतं असेल तरीही इतरांशी संवाद साधणे हे कामासाठी महत्त्वाचे राहणार आहे. तुम्हाला आर्थिक निर्णयात काळजी घ्यावी लागणार आहे. नात्यांमध्ये शांत राहण्याऐवजी संवादाला महत्त्व द्या. परस्पर सामंजस्य तुमच्या नात्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे. मनःशांतीसाठी आध्यात्मिक कार्यात सहभाग घ्या. 

3/4

मूलांक 8 (8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक)

  मे महिना तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती घेऊन येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळणार आहेत. करिअरमध्ये तुम्हाला यशाची गुरुकिल्ली गवसणार आहे. तुम्ही करत असलेले कठोर परिश्रम आणि योग्य नियोजन तुम्हाला न होणाऱ्या कामंही मार्गी लागणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी कामाचं ताण असणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही कुटुंबाला कमी वेळ देणार आहे. यातून नात्यात नाराजीचा सूर असणार आहे. नात्यात गोडवा आणण्यासाठी तुम्हाला वेळ देणार आहे. या महिन्यात तु्म्हाला आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.  

4/4

मूलांक 9 (9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेले लोक)

मे महिना तुमच्या आयुष्याला नवीन वळण घेऊन आला आहे. जुनी आणि अडकलेली कामं या महिन्यात सहज मार्गी लागणार आहे. तुम्ही नव्या आणि सकारात्मक उर्जेने यशाकडे वाटचाल करणार आहात. कामात चांगले बदल करुन तुम्ही नवीन सुरुवात करणार आहात. ज्यामुळे भविष्यात तुम्हाला फायदा होणार आहे. बजेट स्थिर असणार आहे, पण इतरांना मदत करण्यात तुमच्या बजेटवर ताण येऊ देऊ नका. नात्यांमध्ये गोडवा येणार आहे, कारण तुम्ही जुना कटुता दूर करुन नात्यात पुढे जाणार आहे. आरोग्याबद्दल बोलायचं झालं की, घराबाहेर पडून इतर गोष्टींमध्ये सहभाग घेतल्यास मन शांती मिळेल.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

Petrol Diesel Price: गॅस सिलेंडरसोबत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही वाढल्या? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे दर

