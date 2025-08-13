दिवसाला 3 हजार कमवणारीची 43 कोटींची Engagement Ring...; जगावेगळ्या लव्ह स्टोरीची गोष्ट
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez Love Story: सर्वात प्रसिद्ध आणि श्रीमंत फुटबॉल खेळाडूंपैकी एक असलेल्या क्रिस्टियानो रोनाल्डोने त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत साखरपुडा केला आहे. या दोघांची लव्ह स्टोरी फारच खास आहे.
Tejashree Gaikwad | Aug 13, 2025, 09:15 AM IST
रोनाल्डो- जॉर्जिनाचा साखरपुडा
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez Engagement: पोर्तुगालचा फुटबॉल स्टार आणि अल नसर क्लबचा दिग्गज खेळाडू क्रिस्टियानो रोनाल्डो याने आपली पार्टनर जॉर्जिना रॉड्रिगेजसोबत साखरपुडा केला आहे. जॉर्जिनाने इन्स्टाग्रामवर हातातल्या अंगठीचा फोटो शेअर करत या क्षणाची माहिती चाहत्यांना दिली. “हो, मी तुझ्यावर प्रेम करते… या जन्मात आणि येणाऱ्या प्रत्येक जन्मात,” असा भावनिक कॅप्शन तिने लिहिला.
2016 पासून सुरू झालेली प्रेमकहाणी
कुटुंबातील गोड क्षण
जॉर्जिनाची वेगळी ओळख
रोनाल्डोची मैदानावरील कामगिरी
9 वर्षाचं नातं
युरोप सोडला
पोर्तुगालचा स्टार फुटबॉलपटू
