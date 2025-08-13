English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दिवसाला 3 हजार कमवणारीची 43 कोटींची Engagement Ring...; जगावेगळ्या लव्ह स्टोरीची गोष्ट

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez Love Story: सर्वात प्रसिद्ध आणि श्रीमंत फुटबॉल खेळाडूंपैकी एक असलेल्या क्रिस्टियानो रोनाल्डोने त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत साखरपुडा केला आहे. या दोघांची लव्ह स्टोरी फारच खास आहे.

Tejashree Gaikwad | Aug 13, 2025, 09:15 AM IST
रोनाल्डो- जॉर्जिनाचा साखरपुडा

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez Engagement: पोर्तुगालचा फुटबॉल स्टार आणि अल नसर क्लबचा दिग्गज खेळाडू क्रिस्टियानो रोनाल्डो याने आपली पार्टनर जॉर्जिना रॉड्रिगेजसोबत साखरपुडा केला आहे. जॉर्जिनाने इन्स्टाग्रामवर हातातल्या अंगठीचा फोटो शेअर करत या क्षणाची माहिती चाहत्यांना दिली. “हो, मी तुझ्यावर प्रेम करते… या जन्मात आणि येणाऱ्या प्रत्येक जन्मात,” असा भावनिक कॅप्शन तिने लिहिला.

2016 पासून सुरू झालेली प्रेमकहाणी

रोनाल्डो आणि जॉर्जिनाची पहिली भेट 2016 मध्ये एका गुच्ची स्टोअरमध्ये झाली. त्या वेळी जॉर्जिना तिथे काम करत होती. पहिल्याच भेटीत दोघांची ओळख वाढली आणि मैत्रीचं रूपांतर हळूहळू प्रेमात झालं. 2017 मध्ये दोघांनी आपल्या रिलेशनशिपची अधिकृत घोषणा केली.

कुटुंबातील गोड क्षण

आज रोनाल्डो- जॉर्जिना या जोडीला चार मुले आहेत. 2010 मध्ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्युनियरचा जन्म झाला. 2017 मध्ये जुळी मुले  एवा मारिया आणि मातेआ  या जगात आली. 2022 मध्ये बेला एस्मेराल्डा जन्माला आली. सध्या जॉर्जिना सर्व मुलांची काळजी घेत आहे.

जॉर्जिनाची वेगळी ओळख

अर्जेंटिनामध्ये 27 जानेवारी 1994 रोजी जन्मलेली जॉर्जिना एक कुशल नर्तकी, मॉडेल आणि इन्फ्लुएंसर आहे. स्पेनच्या जाका येथे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ती माद्रिदला गेली. फॅशन शो, मॉडेलिंग प्रोजेक्ट्स आणि नेटफ्लिक्सवरील ‘I Am Georgina’ या रिअ‍ॅलिटी सीरिजमधून तिने आपला ग्लॅमरस प्रवास जगासमोर आणला.

रोनाल्डोची मैदानावरील कामगिरी

करिअरमधील 900 गोलांचा टप्पा गाठणारा रोनाल्डो हा जगातील पहिला फुटबॉलर ठरला. 2024 मध्ये क्रोएशियाविरुद्ध खेळताना त्याने हा विक्रम केला. सध्या सौदी प्रो लीगमध्ये अल नसरकडून खेळताना त्याने 30 सामन्यांत 25 गोल केले आहेत.  

9 वर्षाचं नातं

9 वर्षांच्या नात्याचा हा नवा अध्याय फक्त फुटबॉल चाहत्यांसाठीच नव्हे तर जगभरातील त्याच्या चाहत्यांसाठी खास ठरणार आहे.  

युरोप सोडला

क्रिस्टियानो रोनाल्डोने युरोप सोडला आहे आणि आता तो सौदी अरेबियातील अल नासेर क्लबकडून खेळतो. तो या क्लबसाठी गोल करत राहतो.  

पोर्तुगालचा स्टार फुटबॉलपटू

पोर्तुगालचा स्टार फुटबॉलपटू क्रिस्टियानो रोनाल्डोचा जन्म 5 फेब्रुवारी 1985 रोजी झाला आणि तो 40 वर्षांचा आहे. या वयातही तो खूप तंदुरुस्त आहे.  

वयात किती अंतर?

क्रिस्टियानो रोनाल्डोची मंगेतर जॉर्जिना रॉड्रिग्जचा जन्म 27 जानेवारी 1994 रोजी झाला आणि ती 31 वर्षांची आहे. त्यामुळे त्यांच्या वयात 9 वर्षांचा फरक आहे.  

