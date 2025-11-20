Men Urinate: पुरुषांनी उभे राहून लघवी का करु नये? काय आहेत तोटे? जाणून घ्या!
men urinate:पुरुषांसाठी कशाप्रकारे लघवी करणे चांगले? उभे राहून की बसून? याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? नाही ना? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Nov 20, 2025, 06:52 PM IST
पुरुषांसाठी बसून लघवी करणे चांगले की उभे राहून? फायदे-तोटे जाणून घ्या!
उभे राहून की बसून?
पुरुषत्वाची ओळख
वैद्यकीय फायदे
बसून लघवी केल्याने प्रोस्टेट ग्रंथीवर दबाव कमी येतो, ज्यामुळे प्रोस्टेट वाढण्याची शक्यता कमी होते. अभ्यासानुसार, 50 वर्षांवरील पुरुषांमध्ये उभे राहून लघवी केल्याने मूत्रमार्गात अडथळा येऊ शकतो. जर्मन युरोलॉजिस्ट डॉ. स्टीफन क्रॅम्प यांचा अभ्यास सांगतो की, बसून केल्याने मूत्र पूर्णपणे बाहेर पडते आणि संसर्गाचा धोका 20% ने कमी होतो.
महिलांसाठी आणि घरगुती फायदे
सांस्कृतिक आणि सामाजिक विरोध
वैज्ञानिक अभ्यास आणि आकडेवारी
2014 साली जर्मनमध्ये करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार बसून लघवी केल्याने मूत्र वेग 15% ने वाढतो आणि अवशेष कमी राहतात. अमेरिकन युरोलॉजिकल असोसिएशननुसार, प्रोस्टेट कॅन्सर असलेल्या रुग्णांमध्ये बसून लघवी केल्याने वेदना 30% ने कमी होतात. भारतात असे अभ्यास कमी आहेत, पण "उभे राहून केल्याने मूत्राशयात दाब वाढतो, असे डॉ. राजेश टंडन (दिल्ली) म्हणतात.
पर्यावरण आणि आरोग्याचे इतर फायदे
