Men Urinate: पुरुषांनी उभे राहून लघवी का करु नये? काय आहेत तोटे? जाणून घ्या!

men urinate:पुरुषांसाठी कशाप्रकारे लघवी करणे चांगले? उभे राहून की बसून? याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? नाही ना? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Nov 20, 2025, 06:52 PM IST
पुरुषांसाठी बसून लघवी करणे चांगले की उभे राहून? फायदे-तोटे जाणून घ्या!

men urinate: लघवी होणे हा नैसर्गित विधीचा एक भाग आहे. सर्वसाधारणपणे पुरुष उभे राहून लघवी करतात हे आपल्याला माहिती आहे. 

उभे राहून की बसून?

पण पुरुषांसाठी कशाप्रकारे लघवी करणे चांगले? उभे राहून की बसून? याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? नाही ना? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

पुरुषत्वाची ओळख

अनेक संस्कृतींमध्ये उभे राहणे ही पुरुषत्वाची ओळख मानली जाते, पण आता वैद्यकीय तज्ज्ञ बसून लघवी करण्याचा सल्ला देत आहेत. जर्मनीसारख्या देशांत हे 'सिटझिट' (Sitzpinkler) म्हणून चर्चेत आहे, जिथे सार्वजनिक ठिकाणी बसून लघवी करण्याचे संकेत आहेत.

वैद्यकीय फायदे

बसून लघवी केल्याने प्रोस्टेट ग्रंथीवर दबाव कमी येतो, ज्यामुळे प्रोस्टेट वाढण्याची शक्यता कमी होते. अभ्यासानुसार, 50 वर्षांवरील पुरुषांमध्ये उभे राहून लघवी केल्याने मूत्रमार्गात अडथळा येऊ शकतो. जर्मन युरोलॉजिस्ट डॉ. स्टीफन क्रॅम्प यांचा अभ्यास सांगतो की, बसून केल्याने मूत्र पूर्णपणे बाहेर पडते आणि संसर्गाचा धोका 20% ने कमी होतो.

महिलांसाठी आणि घरगुती फायदे

घरात बसून लघवी केल्याने स्वच्छता वाढते; उभे राहून केल्याने सिटरमधून थेंब पडतात, ज्यामुळे महिलांना आणि मुलांना त्रास होतो. नॉर्वेसारख्या देशांत पुरुषांसाठी घरी बसून लघवी करण्याचे नियम आहेत, ज्यामुळे कुटुंबातील आरोग्य सुधारते आणि पाण्याची बचत होते.

सांस्कृतिक आणि सामाजिक विरोध

काही संस्कृतींमध्ये उभे राहणे ही परंपरा आहे, जसे भारतात किंवा मध्य पूर्वेत. लेखात सांगितले आहे की, पुरुष उभे राहून लघवी करणे हे 'मर्दत्वाचे लक्षण' मानले जाते, पण आता पुरुषत्वाच्या व्याख्येत बदल होत आहे. जर्मनीत 40% पुरुष घरी बसून लघवी करतात, पण सार्वजनिक ठिकाणी उभे राहणे पसंत करतात.

वैज्ञानिक अभ्यास आणि आकडेवारी

2014 साली जर्मनमध्ये करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार बसून लघवी केल्याने मूत्र वेग 15% ने वाढतो आणि अवशेष कमी राहतात. अमेरिकन युरोलॉजिकल असोसिएशननुसार, प्रोस्टेट कॅन्सर असलेल्या रुग्णांमध्ये बसून लघवी केल्याने वेदना 30% ने कमी होतात. भारतात असे अभ्यास कमी आहेत, पण  "उभे राहून केल्याने मूत्राशयात दाब वाढतो, असे डॉ. राजेश टंडन (दिल्ली) म्हणतात.

पर्यावरण आणि आरोग्याचे इतर फायदे

बसून लघवी केल्याने पाण्याचा वापर कमी होतो, कारण फ्लशिंगची गरज कमी पडते. तसेच, मधुमेह किंवा रक्तदाब असलेल्या पुरुषांसाठी हे सोयीचे आहे. लेखात उदाहरण दिले आहे की, जपानमध्ये सार्वजनिक शौचालयांत बसण्याचे डिझाइन आहे, ज्यामुळे संसर्ग रोग कमी होतात.

विरोधी मत

काही पुरुषांना बसून लघवी करणे 'असुविधाजनक' वाटते, विशेषतः सकाळी किंवा व्यस्त वेळी. लेखात एका सर्वेक्षणाचा उल्लेख आहे. ज्यात 60% पुरुषांनी सांगतात की, सार्वजनिक ठिकाणी उभे राहणे सोयीचे आहे. हळूहळू बसून लघवीची सवय लावावी, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात.

भविष्यातील ट्रेंड

आरोग्यप्राधान्याने बसून लघवी करणे ही नवीन ट्रेंड होत आहे. 40 वर्षांनंतर नियमित तपासणी करा आणि सवय बदला. हे केवळ वैद्यकीय नाही, तर कुटुंब आणि समाजासाठी फायदेशीर आहे, असा सल्ला डॉक्टर देतात.

