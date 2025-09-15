English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अंडरवेअर अन् लिपस्टिकचा आर्थिक मंदीशी काय संबंध? अर्थतज्ज्ञांचा तर्क ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल

अंडरवेअर आणि लिपस्टिकसारख्या सर्वसामान्य वस्तुंमध्ये मंदीचे कारण लपले आहे. याचा अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो जाणून घ्या. 

Mansi kshirsagar | Sep 15, 2025, 06:02 PM IST
twitter

Economic Connection With Underwear And Lipstick: अंडरवेअर आणि लिपस्टिकसारख्या सर्वसामान्य वस्तुंमध्ये मंदीचे कारण लपले आहे. याचा अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो जाणून घ्या. 

1/9

अंडरवेअर अन् लिपस्टिकचा आर्थिक मंदीशी काय संबंध? अर्थतज्ज्ञांचा तर्क ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल

Mens underwear and womens lipstick can tell about economical condition of country

आर्थिक मंदीचे खरे कारण शेअर बाजाराची घसरण आणि जीडीपी ग्राफ नसून त्या वस्तू आहेत ज्याचा कधी कोणी विचारही केला नसेल. पुरुषांची अंडरवेअर आणि महिलांची लिपस्टिक 

twitter
2/9

अर्थशास्त्रज्ञांनुसार, जेव्हा आर्थिक स्थिती बिघडते तेव्हा पुरुषांची अंडरवेअर आणि महिलांच्या लिपस्टिकवर जास्त होतो. या साधारण दिसणाऱ्या वस्तुंमध्येच खरं रहस्य दडले आहे. जी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे चित्र दाखवते. 

twitter
3/9

अमेरिकेचे फेडरल रिझर्व्हचे माजी प्रमुख एलन ग्रीनस्पॅन यांनी 1970मध्ये एक अनोखी थेरी मांडली होती. त्या थेरीला त्यांनी मेन्स अंडरविअरचे नाव दिले होते. 

twitter
4/9

त्यांचा तर्क असा होता की, अंडरवेअर हा असा कपडा आहे ज्याची खरेदी गरज पडल्यानंतरच केली जाते. आर्थिक परिस्थिती बिघडल्यानंतर सगळ्यात आधी याच खरेदीवर फटका बसतो.

twitter
5/9

याच कारणामुळं अंडरवेअरच्या विक्रीचा मंदी येण्याचा पहिला संकेत मानला जातो. याचा उदाहरण अमेरिकेत 2007-2009साली आलेली सगळ्यात मोठी आर्थिक मंदी आहे. 

twitter
6/9

या मंदीच्या आधीच अंडरवेअरच्या विक्रीत अचानक घट झाली. जसं जसं आर्थिक परस्थिती आणखी बिघडत गेली तशा ट्रेंड आणखी वाढला. 2010मध्ये जेव्हा स्थिती सुधारली तेव्हा विक्री वेगाने वाढली.   

twitter
7/9

महिलांच्या सौंदर्यप्रसाधनातील महत्त्वाची वस्तु म्हणजे लिपस्टिक. त्याचा ही आर्थिक मंदीशी थेट संबंध आहे. कंपनी एस्टी लॉडरचे चेअरमेन लियोनार्ड लॉडर यांनी तर्क मांडलं आहे. 

twitter
8/9

त्यांनी 2000 च्या मंदीदरम्यान पाहिलं की, महिलांनी कपडे, बुट आणि महागड्या फॅशन प्रॉडक्टचे खरेदी कमी केली. मात्र लिपस्टिकच्या सेलमध्ये मोठी उसळी घेतली. 

twitter
9/9

अनेक संशोधनानंतर ही थेरी सिद्ध झाली की, मंदी दरम्यान स्वतःला खुश वाटावे यासाठी आणि आकर्षक दिसण्यासाठी स्वस्त पर्याय निवडतात. अशावेळी त्या महागड्या पर्स आणि कपड्यांव्यतिरिक्त लिपस्टिक खरेदी करतात. 

twitter
पुढील
अल्बम

'सूर्यकुमारची बायको नेमकी...'; सामना सुरु असताना पाकिस्तानात Google वर केलं जात होतं Search; 8 ते 12 वाजेपर्यंत विचारले 'हे' प्रश्न

पुढील अल्बम

&#039;सूर्यकुमारची बायको नेमकी...&#039;; सामना सुरु असताना पाकिस्तानात Google वर केलं जात होतं Search; 8 ते 12 वाजेपर्यंत विचारले &#039;हे&#039; प्रश्न

'सूर्यकुमारची बायको नेमकी...'; सामना सुरु असताना पाकिस्तानात Google वर केलं जात होतं Search; 8 ते 12 वाजेपर्यंत विचारले 'हे' प्रश्न

'सूर्यकुमारची बायको नेमकी...'; सामना सुरु असताना पाकिस्तानात Google वर केलं जात होतं Search; 8 ते 12 वाजेपर्यंत विचारले 'हे' प्रश्न 9
ना डिझाइन, ना लूक, ना टाइमपास... &#039;या&#039; कारणांसाठी प्लास्टिकच्या खुर्च्या, स्टूलला असतं होल

ना डिझाइन, ना लूक, ना टाइमपास... 'या' कारणांसाठी प्लास्टिकच्या खुर्च्या, स्टूलला असतं होल

ना डिझाइन, ना लूक, ना टाइमपास... 'या' कारणांसाठी प्लास्टिकच्या खुर्च्या, स्टूलला असतं होल 10
&#039;...अन् तो प्रायव्हेट पार्ट दाखवत अश्लिल चाळे&#039;; नेमकं काय घडलं सोहा अली खानसोबत?

'...अन् तो प्रायव्हेट पार्ट दाखवत अश्लिल चाळे'; नेमकं काय घडलं सोहा अली खानसोबत?

'...अन् तो प्रायव्हेट पार्ट दाखवत अश्लिल चाळे'; नेमकं काय घडलं सोहा अली खानसोबत? 8
Mumbai Rain : मुसळधार पावसात मॅनहोलभोवती पहारा देणारा BMC चा &#039;सुपरमॅन&#039;

Mumbai Rain : मुसळधार पावसात मॅनहोलभोवती पहारा देणारा BMC चा 'सुपरमॅन'

Mumbai Rain : मुसळधार पावसात मॅनहोलभोवती पहारा देणारा BMC चा 'सुपरमॅन' 8