Marathi News
  • राज्यातील महिला शिक्षकांना मासिक पाळीच्या काळात...; थेट CM फडणवीसांपर्यंत पोहचला विषय

राज्यातील महिला शिक्षकांना मासिक पाळीच्या काळात...; थेट CM फडणवीसांपर्यंत पोहचला विषय

Maharashtra News: थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय मांडण्यात आला असून असा प्रयोग सुरु असलेल्या देशातील एकमेव राज्याचं उदहारणी पत्रात देण्यात आलं आहे. नेमकं काय आहे या पत्रातलं म्हणणं पाहूयात..

Swapnil Ghangale | Dec 28, 2025, 08:46 AM IST
अत्यंत महत्त्वाची मागणी

periodleavelettertocm

महाराष्ट्रातील महिला शिक्षकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे एक अत्यंत महत्त्वाची मागणी केली आहे. यासंदर्भात फडणवीसांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात काय म्हटलंय जाणून घ्या...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र

periodleavelettertocm

मासिक पाळीदरम्यान होणारा मानसिक आणि शारीरिक त्रास लक्षात घेऊन त्या काळात महिलांना रजा द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

हा महिलांचा अपमान

periodleavelettertocm

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या राज्यात महिलांच्या आरोग्याविषयी संवेदनशीलता नसणे हा महिलांचा अपमान असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे.  

देशातील पहिले राज्य ज्याने...

periodleavelettertocm

कर्नाटक सरकारने महिलांच्या आरोग्य व सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात रजा घेण्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कर्नाटक हे व्यापक धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.   

केवळ चर्चेच्या पातळीवर

periodleavelettertocm

महाराष्ट्रात हा विषय केवळ चर्चेच्या पातळीवरच असल्याची टीका राज्य शिक्षक परिषदेने केली.   

यांनाही पाठवणार पत्र

periodleavelettertocm

याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दादा भुसे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर आदींना पत्र पाठवले आहे.

ठोस पाऊल उचलावे

periodleavelettertocm

महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या देशातील सर्वात समृद्ध राज्य असले तरी महिलांच्या आरोग्यविषयक आणि संवेदनशील विषयावर अद्याप ठोस पाऊल उचललेले नाही, असं पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.   

अवमान करणारी बाब

periodleavelettertocm

अशाप्रकारे महिला कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासंदर्भातील समस्यांकडे दुर्लक्ष होणंही बाब महिलांचा अवमान करणारी आहे. त्यामुळे मासिक पाळीच्या काळात रजा देय ठरवून महिलांचा सन्मान करावा, अशी महिला शिक्षक कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा असल्याचे फडणवीसांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

