राज्यातील महिला शिक्षकांना मासिक पाळीच्या काळात...; थेट CM फडणवीसांपर्यंत पोहचला विषय
Maharashtra News: थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय मांडण्यात आला असून असा प्रयोग सुरु असलेल्या देशातील एकमेव राज्याचं उदहारणी पत्रात देण्यात आलं आहे. नेमकं काय आहे या पत्रातलं म्हणणं पाहूयात..
Swapnil Ghangale | Dec 28, 2025, 08:46 AM IST
1/8
अत्यंत महत्त्वाची मागणी
2/8
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र
3/8
हा महिलांचा अपमान
4/8
देशातील पहिले राज्य ज्याने...
5/8
केवळ चर्चेच्या पातळीवर
6/8
यांनाही पाठवणार पत्र
7/8
ठोस पाऊल उचलावे
8/8