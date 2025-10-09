English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mental Health Day : Anxious वाटणे आणि Anxiety Disorder यात फरक काय?

Anxiety Disorder खरोखरच वाढत आहेत, मात्र सर्वांनाच Clinical Anxiety आहे असे नाही. 'Anxious' वाटणे आणि Anxiety Disorder यात फरक समजणे आवश्यक आहे. याबाबत मार्गदर्शन केलं आहे नेहा रेगे भाटवडेकर- इंडस्ट्रियल सायकोलॉजिस्ट यांनी.   

Dakshata Thasale | Oct 09, 2025, 04:32 PM IST
मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर यामध्ये तथ्य दिसते. Anxiety म्हणजे असुरक्षितता, भीती, किंवा चिंतेची तीव्र भावना, जी बहुतेकदा प्रत्यक्ष धोक्याशिवायही निर्माण होते. मानसशास्त्रात anxiety ला शारीरिक, मानसिक, आणि वागणुकीतील बदलांचे मिश्रण मानले जाते. ती नैसर्गिक protective reaction असली तरी ती chronic झाली, तर disorder होऊ शकते. योग्य समज, relaxation techniques, आणि therapy यामुळे anxiety कमी करता येते.

Mental Health Day

ताण सहन करण्याची क्षमता कमी झाली आहे का? आजच्या काळात अनेकदा ऐकायला येतं – “पूर्वीच्या लोकांमध्ये किती सहनशक्ती होती, किती लढायची क्षमता होती, आणि आता लहानसहान गोष्टींनाही लोक anxious आहेत.”  

Mental Health Day

सततची स्पर्धा, करिअर आणि नोकरीची असुरक्षितता, सोशल मीडियामुळे तुलना, नातेसंबंधातील ताणतणाव, आर्थिक अडचणी; दाखवते की सध्या खूप लोकांना anxiety ची समस्या भेडसावत आहे, विशेषतः तरुण आणि काम करणाऱ्या लोकांमध्ये.  

काय बदललं आहे?

Mental Health Day

Resilience (लढण्याची क्षमता) कमी का झाली? पूर्वी जीवनातील challenges physical survival शी जोडलेले असायचे. रोजच्या जीवनात संघर्ष होताच. आजच्या काळात physical challenges कमी असले तरी मानसिक आणि भावनिक challenges वाढले आहेत, आणि त्यांचं training किंवा coping mechanisms कमी आहेत.  

मुख्य कारणं कोणती?

Mental Health Day

पटकन मिळणाऱ्या सुविधा आणि सोयींमुळे त्रास सहन करण्याची सवय कमी झाली. ताणतणाव हाताळण्याचं कौशल्य लहानपणी शिकवलं जात नाही. सोशल मीडियामुळे सतत तुलना होते, ज्यामुळे आत्मविश्वास डळमळीत होतो. अपयश पचवण्याची शक्ती कमी होत चालली आहे.  

पळवाट शोधली जात आहे

Mental Health Day

अनेकदा ताण आला की त्यातून बाहेर पडण्याऐवजी लोक तात्पुरता आराम शोधतात – सोशल मिडिया उगाच स्क्रोल करणं, बिंग वॉच करणं, शॉपिंग, दुसऱ्यांवर आरोप करणं.  या गोष्टी तात्पुरता आराम देतात, पण मूळ ताणाचं निराकरण करत नाहीत.  

परिणाम काय होतो?

Mental Health Day

हलक्या ताणतणावातही anxiety, panic attacks, hopelessness वाढत आहेत. मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात दिसत आहेत. लहान अडचणींमध्येही घाबरणं frustration, anxiety, irritability वाढणं problem solving skills आणि emotional regulation कमी होणं. पळवाटा शोधल्याने problem-solving skills, emotional regulation, आणि resilience कमी होते. ताण अधिक वाढतो आणि त्याचं रूप anxiety, depression, irritability मध्ये दिसू लागतं.  

मग का वाटते की सगळेच ‘anxious’ आहेत?

Mental Health Day

 जागरूकता वाढली पूर्वी लोक ‘anxiety’ ला नुसती काळजी, घाबरणे, किंवा नॉर्मल tension समजायचे. आता सोशल मिडिया, podcasts, workshops मुळे या शब्दाचा वापर होऊ लागला आहे.  

Casual tagging

Mental Health Day

लहानसहान काळजी, भीती, performance nervousness, social discomfort यालाही अनेकदा ‘anxiety आहे मला’ असे म्हणू लागले आहेत. उदा. “Interview आहे, मला anxiety आलीये” “आज ऑफिसमध्ये जायचंय, anxiety होते.”

Clinical Anxiety vs Normal Worry यात फरक काय?

Mental Health Day

Normal worry: काही काळासाठी tension येणे, काम झाल्यावर कमी होणे. Clinical Anxiety Disorder: सतत अस्वस्थ वाटणे, श्वास घेणे कठीण जाणे, हात-पाय थरथरणे, डोळ्यासमोर अंधारी येणे, निर्णय घेता न येणे, आणि ही अवस्था 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहणे.  

Casual tagging चा धोका काय?

Mental Health Day

सुरक्षित बाजू – लोक भावनांवर बोलू लागले आहेत. मानसिक आरोग्यावरचे टॅबू कमी झाले. धोका – खरोखर गंभीर ताण असलेल्यांची समस्या लहान वाटू शकते. यामुळे ते उपचार घेण्याऐवजी ‘सगळ्यांनाच होतं’ म्हणून दुर्लक्षित करू शकतात.  

Mental Health Day

– लहानपणापासून emotional regulation आणि coping skills शिकवणं – अपयश पचवण्याचा सराव – आयुष्यात संकटांना  हाताळताना मानसिक ताकद तयार करणं “हो, लढणं कमी झालंय, कारण पळवाटा सोप्या वाटतात. पण खऱ्या अर्थाने मजबूत व्हायचं असेल, तर ताण पचवण्याची आणि त्यातून पुढे जाण्याची ताकद वाढवणं गरजेचं आहे.”

यावर उपाय काय?

Mental Health Day

ताण टाळण्याऐवजी तो स्वीकारून, कॉपिंग स्कील शिकून, आणि आवश्यक असल्यास तज्ञांची मदत घेऊन तो हाताळणं महत्वाचं आहे. लहानपणापासून अपयश स्वीकारणे आणि भावनिक ताकद वाढवणं गरजेचं आहे. लढण्याची क्षमता कमी होणं नैसर्गिक नाही, ती पुन्हा वाढवता येते.  

