Mental Health Day : Anxious वाटणे आणि Anxiety Disorder यात फरक काय?
Anxiety Disorder खरोखरच वाढत आहेत, मात्र सर्वांनाच Clinical Anxiety आहे असे नाही. 'Anxious' वाटणे आणि Anxiety Disorder यात फरक समजणे आवश्यक आहे. याबाबत मार्गदर्शन केलं आहे नेहा रेगे भाटवडेकर- इंडस्ट्रियल सायकोलॉजिस्ट यांनी.
मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर यामध्ये तथ्य दिसते. Anxiety म्हणजे असुरक्षितता, भीती, किंवा चिंतेची तीव्र भावना, जी बहुतेकदा प्रत्यक्ष धोक्याशिवायही निर्माण होते. मानसशास्त्रात anxiety ला शारीरिक, मानसिक, आणि वागणुकीतील बदलांचे मिश्रण मानले जाते. ती नैसर्गिक protective reaction असली तरी ती chronic झाली, तर disorder होऊ शकते. योग्य समज, relaxation techniques, आणि therapy यामुळे anxiety कमी करता येते.
काय बदललं आहे?
मुख्य कारणं कोणती?
पळवाट शोधली जात आहे
परिणाम काय होतो?
हलक्या ताणतणावातही anxiety, panic attacks, hopelessness वाढत आहेत. मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात दिसत आहेत. लहान अडचणींमध्येही घाबरणं frustration, anxiety, irritability वाढणं problem solving skills आणि emotional regulation कमी होणं. पळवाटा शोधल्याने problem-solving skills, emotional regulation, आणि resilience कमी होते. ताण अधिक वाढतो आणि त्याचं रूप anxiety, depression, irritability मध्ये दिसू लागतं.
मग का वाटते की सगळेच ‘anxious’ आहेत?
Casual tagging
Clinical Anxiety vs Normal Worry यात फरक काय?
Casual tagging चा धोका काय?
