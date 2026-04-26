Mercedes-Benz CLA EV भारतात लॉन्च! ग्राहकांना मिळणार 55 लाखात स्पोर्टी लुक

Mercedes-Benz CLA EV : अनेकांना आवड असते, बाजारामध्ये कोणती नवी कार किंवा नवा फोन आला आहे याबद्दल जाणून घ्यायला. मर्सिडीज-बेंझ CLA EV भारतीय कार चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता मर्सिडीज-बेंझ CLA EV ही आता भारतामध्ये लॉन्च करण्यात आली आहे. या कारबद्दल काय वैशिष्ट्य आहेत यासंदर्भात जाणून घ्या. 

Shubhangi Mere | Apr 26, 2026, 04:44 PM IST
मर्सिडीज-बेंझ CLA EV कार

मर्सिडीज-बेंझ CLA EV ही कार आता भारतामध्ये लॅान्च करण्यात आली आहे, ही कंपनीने तिची सुरुवातीची किंमत 55 लाख रुपये ठेवली आहे. ही कार आता इलेक्ट्रीक व्हर्जनमध्ये लॅान्च करण्यात आली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

नवीन एंट्री-लेव्हल मॉडेल

CLA आता मर्सिडीजच्या लाइनअपमधील ही आता नवीन एंट्री-लेव्हल मॉडेल बनली आहे, त्याचबरोबर या कारने A-क्लास लिमोझिन तसेच EQA आणि EQB EVs ची जागा घेतली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

इलेक्ट्रिक व्हर्जनमध्ये नवी कार लॉन्च

CLA हे नाव भारतामध्ये नवीन नाही, पण आता ही कार पहिल्यांदाच इलेक्ट्रिक व्हर्जनमध्ये लॉन्च करण्यात आली आहे, तर जागतिक बाजारपेठेत ती हायब्रीड पॉवरट्रेनसह उपलब्ध करण्यात आली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

कारची बुकिंग सुरु

कंपनीने माहिती दिली आहे की मर्सिडीज-बेंझ CLA EV या कारची बुकिंग सुरु झाली आहे. 10 मार्च रोजी बुकिंग सुरू झाल्यापासून या कारसाठी 400 बुकिंग्स मिळाली आहेत अशी माहिती देण्यात आली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

कारची हेडलाइट्स आणि टेललाइट्स प्रभावी

मर्सिडीज-बेंझ CLA EV च्या बाहेरील भागाला अधिक अॅट्रेक्टीव आणि लक्झरी लुक देण्यात आला आहे. या कारची हेडलाइट्स आणि टेललाइट्स प्रभावी आहे. ही कार नक्कीच ग्राहकाला आवडेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

कारचा स्पोर्टी लुक

AMG-Line Styling Package 250+ मुळे बंपर्स आणि चाकांना किंचित अधिक स्पोर्टी लुक देण्यात आला आहे. या कारच्या वैशिष्ट्याबद्दल सांगायचे झाले तर 14 इंचाचा टचस्क्रिन देखील देण्यात आला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

10.25 इंचाचा डिजिटल डिस्प्ले

ड्राइव्हर सीटच्या इथे 10.25 इंचाचा डिजिटल डिस्प्ले आणि सह-चालकाच्या बाजूला एक क्लस्टरचा समावेश आहे. लाँच एडिशन लाँग रेंजमध्ये तीन सुपरस्क्रीन देण्यात आल्या आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

सीट्सबद्दल वैशिष्टे

तुम्हाला या कारमध्ये सीट्सबद्दल सांगायचे झाले तर व्हेंटिलेटेड फंक्शन दिलेले नाही, पण तुम्हाला पॉवर्ड, हीटेड आणि मसाजिंग फ्रंट सीट्स मिळणार आहेत. ड्युअल-झोन ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, ॲम्बियंट लायटिंग आणि एक मोठे पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

