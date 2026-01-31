दोन मोठ्या बँकांचे महामर्जर करुन भारतातील तिसरी सर्वात मोठी बँक निर्माण करणार! चेकबुक, पासबुक सगळचं बदलणार?
दोन मोठ्या सरकारी बँकांच्या मेगा विलीनीकरणाची तयारी जोरात सुरू आहे. या दोन बँकांचे मर्जर करुन भारतातील तिसरी मोठी बँक निर्माण केली जाणार आहे.
Union Bank and Bank of India Mega Merger: देशात लवकरच तिसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक निर्माण केली जाणार आहे. दोन मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे. हे विलीनीकरण वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होईल. युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया (BOI) यांच्यातील विलीनीकरणाची प्राथमिक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे.