दोन मोठ्या बँकांचे महामर्जर करुन भारतातील तिसरी सर्वात मोठी बँक निर्माण करणार! चेकबुक, पासबुक सगळचं बदलणार?

दोन मोठ्या सरकारी बँकांच्या मेगा विलीनीकरणाची तयारी जोरात सुरू आहे. या दोन बँकांचे मर्जर करुन भारतातील तिसरी मोठी बँक निर्माण केली जाणार आहे. 

Vanita Kamble | Jan 31, 2026, 10:53 PM IST
Union Bank and Bank of India Mega Merger: देशात लवकरच तिसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक निर्माण केली जाणार आहे.  दोन मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे.  हे विलीनीकरण वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होईल. युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया (BOI) यांच्यातील विलीनीकरणाची प्राथमिक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे.

भारतातील 2 मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावावर लवकरच कार्यवाही सुरु होणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँकेनंतर तिसरी सर्वात मोठी बँक निर्माण करण्यासाठी या दोन बँकांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे.   

 सरकार लहान बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा विचार करत आहे, सध्याच्या 12 ऐवजी चार ते पाच मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका निर्माण करेल.  

युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाचे विलीनीकरण होणार आहे.  या विलीनीकरणामुळे देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी एक तयार होईल. ज्याचा ताळेबंद, शाखा नेटवर्क आणि ग्राहकांचा आधार लक्षणीयरीत्या वाढेल.   

एसबीआयच्या वापरकर्त्यांच्या संख्येपेक्षा कमी असलेल्या 25.5 कोटी दशलक्ष ग्राहकांसह एक महाकाय बँक निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. विलीनीकरणासाठी विचारात घेतलेल्या बँकांमध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.   

प्रस्तावित विलीनीकरण 2017 ते 2020 दरम्यान सरकारने राबवलेल्या मोठ्या विलीनीकरण मोहिमेचा महत्वाचा टप्पा आहे.  ज्यामध्ये 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे चार मोठ्या संस्थांमध्ये विलीनीकरण झाले, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून 12 झाली. तेव्हापासून, धोरणकर्त्यांनी वारंवार भारताच्या वाढत्या कर्जाच्या मागणीला पूर्ण करण्यास, मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यास आणि खाजगी क्षेत्रातील समकक्षांशी अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करण्यास सक्षम असलेल्या कर्जदात्यांचा एक लहान पण मजबूत गट तयार करण्याची गरज यावर भर दिला आहे.  

 युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या दोघांनीही अलिकडच्या तिमाहीत मालमत्तेच्या गुणवत्तेत आणि नफ्यात सातत्याने सुधारणा नोंदवल्या आहेत. ज्याचे कारण कमी बिघाड, ताणलेल्या खात्यांमधून वसुली आणि मजबूत भांडवली राखीव निधी आहे.  

कोअर बँकिंग सिस्टीम आणि डिजिटल आर्किटेक्चरमधील फरक लक्षात घेता, विलीनीकरण प्रक्रियेतील एक प्रमुख आव्हान म्हणजे टेक प्लॅटफॉर्मचे एकत्रीकरण असेल. तथापि, अद्याप दोन्ही बँकेकडून कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. 

विलीनीकरण झालेली बँक सध्याच्या किंमतीनुसार अंदाजे 2.13 लाख कोटी बाजार भांडवलासह सहाव्या क्रमांकावर असेल, जी बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेला मागे टाकेल. सध्या, युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया अनुक्रमे पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत.

