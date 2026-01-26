English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • वरुण धवनला मेट्रोतील ते एक कृत्य भोवणार? मेट्रो प्रशासनाने सुनावलं, तुमच्या अशा वागण्याने....

वरुण धवनला मेट्रोतील 'ते' एक कृत्य भोवणार? मेट्रो प्रशासनाने सुनावलं, 'तुमच्या अशा वागण्याने....'

'बॉर्डर 2' चित्रपटामुळे चर्चेत असलेल्या वरुण धवनने नुकताच मेट्रोने प्रवास केला. वाहतू कोंडीत अडकू नये यासाठी त्याने मेट्रोन प्रवास करत सिनेमागृह गाठलं. त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.   

Shivraj Yadav | Jan 26, 2026, 07:32 PM IST
twitter

'बॉर्डर 2' चित्रपटामुळे चर्चेत असलेल्या वरुण धवनने नुकताच मेट्रोने प्रवास केला. वाहतू कोंडीत अडकू नये यासाठी त्याने मेट्रोन प्रवास करत सिनेमागृह गाठलं. त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. 

 

1/9

बॉलिवूड अभिनेता वरुण धवन सध्या 'बॉर्डर 2' चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाला प्रचंड यश मिळालं असून, अनेक रेकॉर्ड मोडत आहे. वरुण धवनने नुकतंच एका सिनेमागृहात पोहोचण्यासाठी मेट्रोचा वापर केला.   

twitter
2/9

वरुण धवन मेट्रोतून प्रवास करतानाचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. वाहतूक कोंडीत अडकू नये यासाठी वरुण धवनने मेट्रोचा पर्याय निवडला होता.   

twitter
3/9

वरुणने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट केली होती, ज्यामध्ये त्याने आपल्या फॉलोअर्सना तो कोणत्या थिएटरमध्ये जात आहे याचा अंदाज लावण्यास सांगितले होते.  

twitter
4/9

थोड्याच वेळात, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होऊ लागले, ज्यात तो ट्रेनमधील हँडल आणि बारच्या सहाय्याने पुल-अप्स करताना दिसत होता. यावेळी त्याच्या आजूबाजूला प्रवासी उभे होते.  

twitter
5/9

यानंतर मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (MMMOCL) आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर हा व्हिडिओ शेअर करून अभिनेत्याला उद्देशून एक सुरक्षा सल्ला जारी केला आहे.   

twitter
6/9

"हा व्हिडिओ तुमच्या ॲक्शन चित्रपटांमधील डिस्क्लेमरसारख्या चेतावणीसह यायला हवा होता. मुंबई मेट्रोमध्ये असे करण्याचा प्रयत्न करू नका. मेट्रोमध्ये मित्रांसोबत मजा करणं छान वाटतं हे आम्ही समजू शकतो, पण ते हँडल लटकण्यासाठी नाहीत," असं त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे.   

twitter
7/9

पोस्टमध्ये पुढे म्हटलं आहे की, "अशा कृत्यांमुळे 'द मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्स) ॲक्ट, 2002' अंतर्गत सार्वजनिक उपद्रव आणि/किंवा मालमत्तेचे नुकसान करण्याशी संबंधित कलमांनुसार शिक्षा होऊ शकते; ज्यामध्ये गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते. त्यामुळे मित्रांनो, मजा करा, पण असे लटकू नका. महा मुंबई मेट्रोमध्ये जबाबदारीने प्रवास कराठ".   

twitter
8/9

दरम्यान, 'बॉर्डर २' चित्रपटाची थिएटरमध्ये यशस्वी घोडदौड सुरू आहे. या चित्रपटात सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी मुख्य भूमिकेत आहेत, तर मोना सिंग, सोनम बाजवा, अन्या सिंग आणि मेधा राणा महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहेत. अनुराग सिंग दिग्दर्शित, जे.पी. दत्ता यांच्या 1997 च्या 'बॉर्डर' या युद्धपटाचा हा सिक्वेल 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे.  

twitter
9/9

ट्रेड ट्रॅकर सॅकनिल्कनुसार, या चित्रपटाने आतापर्यंत 144.65 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

उद्या बँका बंद राहणार की सुरु? जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट, देशव्यापी संपाची घोषणा, सकाळी 11 वाजल्यापासून....

पुढील अल्बम

उद्या बँका बंद राहणार की सुरु? जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट, देशव्यापी संपाची घोषणा, सकाळी 11 वाजल्यापासून....

उद्या बँका बंद राहणार की सुरु? जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट, देशव्यापी संपाची घोषणा, सकाळी 11 वाजल्यापासून....

उद्या बँका बंद राहणार की सुरु? जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट, देशव्यापी संपाची घोषणा, सकाळी 11 वाजल्यापासून.... 8
फोटो, व्हिडिओ हॉट आहेत का? मैत्रिणीने बॉयफ्रेंडला पाठवलेल्या मेसेजमुळे शंका आली अन्...

फोटो, व्हिडिओ हॉट आहेत का? मैत्रिणीने बॉयफ्रेंडला पाठवलेल्या मेसेजमुळे शंका आली अन्...

फोटो, व्हिडिओ हॉट आहेत का? मैत्रिणीने बॉयफ्रेंडला पाठवलेल्या मेसेजमुळे शंका आली अन्... 9
Republic Day 2026 : AI च्या मदतीने बनवा देशभक्तीपर फोटो, 5 सगळ्यात सोपे Prompts

Republic Day 2026 : AI च्या मदतीने बनवा देशभक्तीपर फोटो, 5 सगळ्यात सोपे Prompts

Republic Day 2026 : AI च्या मदतीने बनवा देशभक्तीपर फोटो, 5 सगळ्यात सोपे Prompts 8
रेल्वे स्थानक, मंडई अगदी जवळ; शहरांच्या केंद्रस्थानी मिळणार MHADA ची परवडणारी घरं, लॉटरीचा मुहूर्त ठरला!

रेल्वे स्थानक, मंडई अगदी जवळ; शहरांच्या केंद्रस्थानी मिळणार MHADA ची परवडणारी घरं, लॉटरीचा मुहूर्त ठरला!

रेल्वे स्थानक, मंडई अगदी जवळ; शहरांच्या केंद्रस्थानी मिळणार MHADA ची परवडणारी घरं, लॉटरीचा मुहूर्त ठरला! 8