वरुण धवनला मेट्रोतील 'ते' एक कृत्य भोवणार? मेट्रो प्रशासनाने सुनावलं, 'तुमच्या अशा वागण्याने....'
'बॉर्डर 2' चित्रपटामुळे चर्चेत असलेल्या वरुण धवनने नुकताच मेट्रोने प्रवास केला. वाहतू कोंडीत अडकू नये यासाठी त्याने मेट्रोन प्रवास करत सिनेमागृह गाठलं. त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
Shivraj Yadav | Jan 26, 2026, 07:32 PM IST
पोस्टमध्ये पुढे म्हटलं आहे की, "अशा कृत्यांमुळे 'द मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्स) ॲक्ट, 2002' अंतर्गत सार्वजनिक उपद्रव आणि/किंवा मालमत्तेचे नुकसान करण्याशी संबंधित कलमांनुसार शिक्षा होऊ शकते; ज्यामध्ये गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते. त्यामुळे मित्रांनो, मजा करा, पण असे लटकू नका. महा मुंबई मेट्रोमध्ये जबाबदारीने प्रवास कराठ".
