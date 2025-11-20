भाईंदर ते दहिसर दरम्यान धावणार मेट्रो; डायरेक्ट अंधेरी घाटकोपर आणि CSMT मेट्रोला जोडणारा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट
भाईंदर ते दहिसर मेट्रो धावणार आहे. ही मुंबईचे मेट्रो 9 डिसेंबर मध्ये प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.
Mira Bhayandar To Get Mumbai Metro Services :महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या मुंबईकरांना दिलासा देणारी एक मोठी घोषणा केली आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस मीरा भाईंदरमध्ये मेट्रो सुरू होईल अशी घोषणा प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. त्यांनी मीरा रोडवरील मेट्रो कामाची पाहणी केली. मीरा रोडमधील दहिसर ते काशीमीरा दरम्यान ही मेट्रो धावणार आहे.