Marathi News
भाईंदर ते दहिसर दरम्यान धावणार मेट्रो; डायरेक्ट अंधेरी घाटकोपर आणि CSMT मेट्रोला जोडणारा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट

भाईंदर ते दहिसर मेट्रो धावणार आहे. ही मुंबईचे मेट्रो 9 डिसेंबर मध्ये प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.  

Vanita Kamble | Nov 20, 2025, 07:02 PM IST
Mira Bhayandar To Get Mumbai Metro Services :महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या मुंबईकरांना दिलासा देणारी एक मोठी घोषणा केली आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस मीरा भाईंदरमध्ये मेट्रो सुरू होईल अशी घोषणा प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. त्यांनी मीरा रोडवरील मेट्रो कामाची पाहणी केली. मीरा रोडमधील दहिसर ते काशीमीरा दरम्यान ही मेट्रो धावणार आहे. 

1/8

मुंबईत नवी मेट्रो लाईन 9 ही सेवा प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.  दहिसर ते मीरा रोड दरम्यान ही मेट्रो धावणार आहे. 

2/8

मेट्रो 9 ही मार्गिका सध्याच्या मेट्रो लाईन 2अ आणि लाईन 7 शी इंटरकनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल, ज्यामुळे प्रवाशांना अंधेरी, वांद्रे आणि दक्षिण मुंबईच्या प्रमुख भागांमध्ये सहज प्रवेश मिळणार आहे.

3/8

मेट्रो लाईन 9 मध्ये एकूण १० स्टेशन आहेत. यामध्ये दहिसर पूर्व, पांडुरंग वाडी, मीरागाव (अमर पॅलेस), काशीगाव, साई बाबा नगर, मेदतिया नगर, शाहिद भगतसिंग गार्डन (मॅक्सस मॉल), सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, एमबीएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंद्रलोक स्टेशन अशी स्थानके आहेत.  

4/8

 मुंबई मेट्रोची लाईन ९ (रेड लाईनचा विस्तार) दहिसर पूर्वेकडून मीरा-भाईंदरपर्यंत करण्यात आला आहे.  या लाईनचे उद्दिष्ट उत्तर मुंबईतील कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि पश्चिम एक्सप्रेस हायवेवरील वाहतूक कमी करणे आहे. 

5/8

दहिसर-काश्मीर मेट्रो लाईन डिसेंबर 2026 पर्यंत नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानापर्यंत वाढवली जाईल. वसई-विरार मेट्रो लाईनचे कामही लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. येत्या काळात लोक वसई-विरार ते अंधेरी आणि पुढे विमानतळ इंटरचेंज स्टेशनमार्गे कुलाबा येथे प्रवास करू शकतील. 

6/8

नवीन वर्षात मीरा-भाईंदरमधील रहिवाशांना छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मंत्रालय आणि दक्षिण मुंबईतील विधानभवनापर्यंत मेट्रो कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.

7/8

नवीन दहिसर-काश्मीरा मेट्रो मार्ग मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) यांच्याकडून आवश्यक प्रमाणपत्राची वाट पाहत आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर  राज्य सरकार या मेट्रो मार्गाचे उद्घाटन करणार आहे. 

8/8

मागील 14 वर्षांपासून मीरा भाईंदरचे नागरीक या मेट्रोच्या प्रतिक्षेत आहेत.  डिसेंबरच्या अखेरीस मीरा रोडमधील दहिसर ते काशीमीरा दरम्यान मेट्रो सेवा सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. 

