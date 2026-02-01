पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कमध्ये मेट्रो धावणार; भयानक ट्राफीकमधील 2 तासांचा प्रवास फक्त 25 मिनिटांत
पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कमध्ये मेट्रो धावणार
Vanita Kamble | Feb 01, 2026, 11:11 PM IST
Pune Hinjewadi Metro : पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. हिंजवडी शिवाजीनगर या मेट्रोची दुसरी चाचणी ही यशस्वी झाली आहे. मार्च 2026 पर्यंत मान हिंजवडी शिवाजीनगर ही मेट्रो प्रत्यक्षात धावणार आहे. ही मेट्रो सुरू झाल्यानंतर हिंजवडी मध्ये होणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून आयटी कर्मचाऱ्यांची सुटका होण्यास मदत होणार आहे.
पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क हे महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रमाकांचे तर, भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे IT पार्क आहे. मात्र, वाहतूककोंडी ही येथील सर्वात मोठी समस्या आहे. IT पार्कमध्ये काम करणाऱ्या हजारो लोकांची याच समस्येतून सुटका होणार आहे. पुढील महिनभरात हिंजवडी IT पार्कमध्ये मेट्रो धावणार आहे.
