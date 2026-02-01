English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कमध्ये मेट्रो धावणार; भयानक ट्राफीकमधील 2 तासांचा प्रवास फक्त 25 मिनिटांत

Vanita Kamble | Feb 01, 2026, 11:11 PM IST
Pune Hinjewadi Metro : पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. हिंजवडी शिवाजीनगर या मेट्रोची दुसरी चाचणी ही यशस्वी झाली आहे. मार्च 2026 पर्यंत मान हिंजवडी शिवाजीनगर ही मेट्रो प्रत्यक्षात धावणार आहे. ही मेट्रो सुरू झाल्यानंतर हिंजवडी मध्ये होणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून आयटी कर्मचाऱ्यांची सुटका होण्यास मदत होणार आहे. 

 

पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क हे महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रमाकांचे तर, भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे IT पार्क आहे. मात्र,  वाहतूककोंडी ही येथील सर्वात मोठी समस्या आहे. IT पार्कमध्ये काम करणाऱ्या हजारो लोकांची याच समस्येतून सुटका होणार आहे. पुढील महिनभरात हिंजवडी IT पार्कमध्ये मेट्रो धावणार आहे. 

हिंजवडी आणि शिवाजीनगर या आयटी हब दरम्यान तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकलेले लोक आता मेट्रोने प्रवास करू शकतात.  

 23 स्थानकांचा समावेश असलेल्या या संपूर्ण मार्गावर मेट्रोच्या तांत्रिक चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मार्च किंवा एप्रिल 2026 पर्यंत ही मेट्रो सुरु होणार आहे. 

सध्या गर्दीच्या वेळी हिंजवडी ते शिवाजीनगर प्रवास करण्यासाठी 45 ते 60 मिनिटे लागतात.  पण एकदा हा 23.३3 किलोमीटर लांबीचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर कार्यान्वित झाला की, फक्त 20 ते 25 मिनिटे लागतील.  

हिंजवडी फेज 1, 2 आणि 3 मध्ये काम करणाऱ्या लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांना वाहतूक आणि प्रदूषणापासून सुटका मिळेल. येथे दररोज 200,000 हून अधिक लोक या मार्गाचा वापर करतील असा अंदाज आहे.  

या 23.3  किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर एकूण 23 स्थानके असतील, जी सर्व पूर्णपणे उंचावर (जमिनीपासून) आहेत. सिव्हिल कोर्ट स्थानकावर पुण्यातील इतर दोन मेट्रो मार्गांवर पीसीएमसी-स्वारगेट आणि वनाझ-रामवाडी येथे  इंटरचेंज आहे.

या मेट्रो मार्गावर  पहिल्या 1ते 2 स्थानकांसाठी, किमान भाडे 10 रुपये आहे. मध्यम अंतरासाठी 20 ते 30 रुपये. तर,  हिंजवडी ते शिवाजीनगर 35 ते  40 रुपये असे भाड असेल. 

या मार्गावर मेट्रोची 80 मैल प्रतितास वेग आणि आपत्कालीन ब्रेकची चाचणी घेण्यात आली.  ट्रेनचा प्रवेग (वेग पकडण्याची क्षमता), ब्रेकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग आणि वीज पुरवठा तपासण्यात आला. स्टेशनवरील ऑटोमॅटिक ट्रेन कंट्रोल (ATC) आणि प्लॅटफॉर्म स्क्रीन डोअर्स (PSD) यांचे समन्वय तपासण्यात आले. चाचणी पूर्णपणे यशस्वी झाली, कोणत्याही तांत्रिक बिघाडाची नोंद झाली नाही.  

