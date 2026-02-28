English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मोठी बातमी: म्हाडाचं घर विकायचं? नियम आणि अटींची कल्पना आहे ना?

मोठी बातमी: म्हाडाचं घर विकायचं? नियम आणि अटींची कल्पना आहे ना?

Mhada News : सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरं उपलब्ध करून देणाऱ्या म्हाडाकडून सातत्यानं काही नियमांमध्ये बदल किंवा काही नियम अगदी शिथिलही करण्यात आले. त्याचप्रमाणं आता म्हाडानं नवा नियम लागूसुद्धा केला आहे.  

Sayali Patil | Feb 28, 2026, 11:09 AM IST
twitter
1/8

मुंबई

mhada homes outside lottery will also cant be sell within 5 years of buying

Mhada News : मुंबईत परवडणारं घर घेणं असं म्हटलं, तरीही अनेकांचच उत्तर असतं आता गेले ते दिवस.... मात्र याच मुंबईत हक्काचं घर खरेदी करण्यासाठी मदत करणारी संस्था म्हणजे MHADA. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

twitter
2/8

MHADA

mhada homes outside lottery will also cant be sell within 5 years of buying

MHADA कडून आतापर्यंत विविध सोडतींअंतर्गत सामान्यांना शहरातील काही महत्त्वाच्या ठिकाणीसुद्धा घरं उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र म्हाडाच्या सर्वच योजना यशस्वी ठरल्या असं नाही. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

twitter
3/8

योजनांना अल्प प्रतिसाद

mhada homes outside lottery will also cant be sell within 5 years of buying

काही योजनांना अल्प प्रतिसाद मिळाला, तर काही योजनांमध्ये विजेत्यांनी घरं परत केली. अशाच विक्रीविना राहिलेल्या 118 घरांची विक्री म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' तत्त्वावर करण्याचा निर्णय घेतला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

twitter
4/8

संगणकीय पद्धत

mhada homes outside lottery will also cant be sell within 5 years of buying

सदर योजनेनुसार यासाठी संगणकीय पद्धतीने नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, योजनेतील घरांसाठी सोडतीतील अनेक अटी-शर्ती म्हाडाकडून शिथिल करण्यात आल्या आहेत. अपवाद आहे ते म्हणजे अधिवास दाखला (डोमिसाइल).  (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

twitter
5/8

आणखी एक अट

mhada homes outside lottery will also cant be sell within 5 years of buying

म्हाडानं या नियमासह आणखी एक अटसुद्धा या घरांवर लागू केली आहे. ज्यानुसार योजनेतील वितरित घरं पाच वर्षे विकता येणार नाही. इतर योजनांप्रमाणं इथंसुद्धा ही अट लागू असेल. ज्यामुळं मुंबईत सोडतीशिवाय घेतलेले घरही संबंधित लाभार्थ्याला पाच वर्षे विकता येणार नाही. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

twitter
6/8

महागडी घरं

mhada homes outside lottery will also cant be sell within 5 years of buying

मुंबईत अती महागडी घरं मोठ्या संख्येने विक्रीविना पडून राहत असल्याने मुंबई मंडळाने त्यांच्या विक्रीसाठी वेगळा मार्ग निवडला. म्हाडाच्या या निर्णयानुसार पहिल्यांदाच मुंबईत या योजनेअंतर्गत 118 घरांची विक्री करण्यात येणार येत असून 'बुक माय होम' या संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातूनन घरांच्या विक्रीसाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

twitter
7/8

प्रत्यक्ष विक्री

mhada homes outside lottery will also cant be sell within 5 years of buying

4 मार्चपासून घरांची प्रत्यक्ष विक्री सुरू होणार असून, त्याअंतर्गत इच्छुकांना आवडीचं घर निवडून त्यासाठी अनामत रक्कम भरून घराचा दावा करता येणार आहे. पुढील 48 तासांमध्ये घराच्या विक्री किमतीच्या 10 टक्के रक्कम जमा करून हे घर खरेदी करता येणार आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

twitter
8/8

अनामत रक्कम न भरल्यास...

mhada homes outside lottery will also cant be sell within 5 years of buying

48 तासांमध्ये अनामत रक्कम न भरल्यास मात्र घरावरील दावा संपुष्टात येणार असून अनामत रक्कमही जप्त होईल, ज्यामुळं अर्जदारांनी घराबाबतचा निर्णय घेणंसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

twitter
पुढील
अल्बम

ENG vs NZ: इंग्लंडच्या संघात ‘पाकिस्तान कनेक्शन’ चर्चेत! न्यूझीलंडच्या तोंडातून विजय खेचणारा खेळाडू आहे तरी कोण?

पुढील अल्बम

ENG vs NZ: इंग्लंडच्या संघात ‘पाकिस्तान कनेक्शन’ चर्चेत! न्यूझीलंडच्या तोंडातून विजय खेचणारा खेळाडू आहे तरी कोण?

ENG vs NZ: इंग्लंडच्या संघात ‘पाकिस्तान कनेक्शन’ चर्चेत! न्यूझीलंडच्या तोंडातून विजय खेचणारा खेळाडू आहे तरी कोण?

ENG vs NZ: इंग्लंडच्या संघात ‘पाकिस्तान कनेक्शन’ चर्चेत! न्यूझीलंडच्या तोंडातून विजय खेचणारा खेळाडू आहे तरी कोण? 8
Mirror Selfie मुळे तुटला 27 वर्षांचा संसार! थालापती विजयसोबतच्या सेल्फीतली अभिनेत्री कोण? अफेरची चर्चा

Mirror Selfie मुळे तुटला 27 वर्षांचा संसार! थालापती विजयसोबतच्या सेल्फीतली अभिनेत्री कोण? अफेरची चर्चा

Mirror Selfie मुळे तुटला 27 वर्षांचा संसार! थालापती विजयसोबतच्या सेल्फीतली अभिनेत्री कोण? अफेरची चर्चा 13
प्राजक्ता गायकवाड नवीन हेअरस्टाईमुळे ट्रोल; पाठीशी उभा राहिला भाऊ, सांगितलं खरं कारण!

प्राजक्ता गायकवाड नवीन हेअरस्टाईमुळे ट्रोल; पाठीशी उभा राहिला भाऊ, सांगितलं खरं कारण!

प्राजक्ता गायकवाड नवीन हेअरस्टाईमुळे ट्रोल; पाठीशी उभा राहिला भाऊ, सांगितलं खरं कारण! 9
&#039;माधुरीसोबत Romance करताना तिच्या&#039;; इतक्या काळानंतर जॅकी श्रॉफ यांनी अभिनेत्रीसमोर केल्या भावना व्यक्त

'माधुरीसोबत Romance करताना तिच्या'; इतक्या काळानंतर जॅकी श्रॉफ यांनी अभिनेत्रीसमोर केल्या भावना व्यक्त

'माधुरीसोबत Romance करताना तिच्या'; इतक्या काळानंतर जॅकी श्रॉफ यांनी अभिनेत्रीसमोर केल्या भावना व्यक्त 9