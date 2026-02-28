मोठी बातमी: म्हाडाचं घर विकायचं? नियम आणि अटींची कल्पना आहे ना?
Mhada News : सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरं उपलब्ध करून देणाऱ्या म्हाडाकडून सातत्यानं काही नियमांमध्ये बदल किंवा काही नियम अगदी शिथिलही करण्यात आले. त्याचप्रमाणं आता म्हाडानं नवा नियम लागूसुद्धा केला आहे.
Sayali Patil | Feb 28, 2026, 11:09 AM IST
मुंबई
MHADA
योजनांना अल्प प्रतिसाद
संगणकीय पद्धत
आणखी एक अट
महागडी घरं
मुंबईत अती महागडी घरं मोठ्या संख्येने विक्रीविना पडून राहत असल्याने मुंबई मंडळाने त्यांच्या विक्रीसाठी वेगळा मार्ग निवडला. म्हाडाच्या या निर्णयानुसार पहिल्यांदाच मुंबईत या योजनेअंतर्गत 118 घरांची विक्री करण्यात येणार येत असून 'बुक माय होम' या संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातूनन घरांच्या विक्रीसाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
