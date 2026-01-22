English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Mhada House: म्हाडा विजेत्यांसाठी Good News; 52 लाखांची घरं फक्त 36 लाखांत

Mhada House: म्हाडा विजेत्यांसाठी Good News; 52 लाखांची घरं फक्त 36 लाखांत

म्हाडाच्या घरांची अनेक वर्षे वाट पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी ही अतिशय दिलासादायक बातमी आहे. 2000 साली काढलेल्या म्हाडा कोकण मंडळाच्या सोडतीतील 156 विजेत्यांना अखेर Good News मिळाली आहे. तब्बल 25 वर्षांनंतर या नागरिकांना कमी किमतीत घरे मिळणार असून, त्यांच्या स्वप्नातील घर आता प्रत्यक्षात मिळण्याच्या मार्गावर आहे. घरांची किंमत मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. पण किंमत कमी होण्यामागचं कारण काय?

Priti Ved | Jan 22, 2026, 12:08 PM IST
twitter
1/8

जुनी सोडत, नवी आशा

2000 साली म्हाडाने चितळसर येथे अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी घरे जाहीर केली होती. या सोडतीत अर्ज केलेल्या 156 नागरिकांना घरे लागली होती आणि त्यांनी घर मिळण्याची आशा धरून ठेवली होती.

twitter
2/8

प्रकल्प रखडण्यामागील कारण

प्रकल्प रखडला तरी विजेत्यांनी भरलेली अनामत रक्कम परत घेतली नव्हती. घर कधी ना कधी मिळेल, या विश्वासावर ते सर्वजण वाट पाहत राहिले. ज्या जागेवर घरे बांधायची होती, त्या ठिकाणी आरक्षण असल्याचे कारण पुढे आले. ठाणे महापालिकेने यामुळे प्रकल्पाला परवानगी नाकारली आणि काम अनेक वर्षे थांबले.

twitter
3/8

...अखेर बांधकाम पूर्ण

काही वर्षांपूर्वी म्हाडाने तांत्रिक अडचणी दूर केल्या. यानंतर म्हाडा घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले.

twitter
4/8

खास सवलत मिळणार

गेल्या वर्षी काढलेल्या सोडतीत चितळसर येथील 869 घरांचा समावेश करण्यात आला. यासोबतच जुन्या 156 विजेत्यांसाठी स्वतंत्रपणे घरे राखीव ठेवण्यात आली.

twitter
5/8

वाढलेल्या किमतींचा अडसर

नव्या सोडतीत घरांची किंमत सुमारे 52 लाख रुपये ठेवण्यात आली होती. ही रक्कम जुन्या विजेत्यांना परवडणारी नसल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

twitter
6/8

विजेत्यांची मागणी, प्रशासनाचा सकारात्मक निर्णय

156 विजेत्यांनी घरांची किंमत कमी करण्याची मागणी म्हाडाकडे केली. अखेर म्हाडाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून मोठा निर्णय घेतला.

twitter
7/8

संबंधित म्हाडा लॉटरीचे घर ठाणण्यतील चितळसर मानपाडा पारिसातरातील आहेत. 

twitter
8/8

आता घरासाठी किती मोजावे लागणार?

आता या विजेत्यांना घरासाठी केवळ 36 लाख 51 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. यामुळे अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपून या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबई- गोवा महामार्ग स्फोटानं हादरला; सिलेंडरच्या ट्रकला आग; एकामागून एक स्फोट झाले अन्...

पुढील अल्बम

मुंबई- गोवा महामार्ग स्फोटानं हादरला; सिलेंडरच्या ट्रकला आग; एकामागून एक स्फोट झाले अन्...

मुंबई- गोवा महामार्ग स्फोटानं हादरला; सिलेंडरच्या ट्रकला आग; एकामागून एक स्फोट झाले अन्...

मुंबई- गोवा महामार्ग स्फोटानं हादरला; सिलेंडरच्या ट्रकला आग; एकामागून एक स्फोट झाले अन्... 9
2016च्या कठीण काळाची आठवण, अंकिता लोखंडेची भावुक पोस्ट ‘मनातून खूप खचले होते’

2016च्या कठीण काळाची आठवण, अंकिता लोखंडेची भावुक पोस्ट ‘मनातून खूप खचले होते’

2016च्या कठीण काळाची आठवण, अंकिता लोखंडेची भावुक पोस्ट ‘मनातून खूप खचले होते’ 9
राज ठाकरे, ओवेसी लाभार्थी पण शरद पवारांसोबत पहिल्यांदाच असं घडणार; पराभवानंतर परत धक्का

राज ठाकरे, ओवेसी लाभार्थी पण शरद पवारांसोबत पहिल्यांदाच असं घडणार; पराभवानंतर परत धक्का

राज ठाकरे, ओवेसी लाभार्थी पण शरद पवारांसोबत पहिल्यांदाच असं घडणार; पराभवानंतर परत धक्का 10
सोनं-चांदी सोडा विकत घ्या प्लॅटिनम! आहे दुर्मिळ नैसर्गिक धातू, पण चमक एकदम ट्रेंडी

सोनं-चांदी सोडा विकत घ्या प्लॅटिनम! आहे दुर्मिळ नैसर्गिक धातू, पण चमक एकदम ट्रेंडी

सोनं-चांदी सोडा विकत घ्या प्लॅटिनम! आहे दुर्मिळ नैसर्गिक धातू, पण चमक एकदम ट्रेंडी 8