Mhada House: म्हाडा विजेत्यांसाठी Good News; 52 लाखांची घरं फक्त 36 लाखांत
म्हाडाच्या घरांची अनेक वर्षे वाट पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी ही अतिशय दिलासादायक बातमी आहे. 2000 साली काढलेल्या म्हाडा कोकण मंडळाच्या सोडतीतील 156 विजेत्यांना अखेर Good News मिळाली आहे. तब्बल 25 वर्षांनंतर या नागरिकांना कमी किमतीत घरे मिळणार असून, त्यांच्या स्वप्नातील घर आता प्रत्यक्षात मिळण्याच्या मार्गावर आहे. घरांची किंमत मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. पण किंमत कमी होण्यामागचं कारण काय?
Priti Ved | Jan 22, 2026, 12:08 PM IST
1/8
जुनी सोडत, नवी आशा
2/8
प्रकल्प रखडण्यामागील कारण
3/8
...अखेर बांधकाम पूर्ण
4/8
खास सवलत मिळणार
5/8
वाढलेल्या किमतींचा अडसर
6/8