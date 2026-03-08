English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
MHADA कडून मुंबईत घरांची Super Fast विक्री! 10% रक्कम भरल्यानंतर 48 तासांत कागदपत्रं हाती; ही योजना काय?

MHADA Home News: आपलंही मुंबईसारख्या महानगरामध्ये घरं असावं असं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. मात्र म्हाडासारख्या योजनेतून घर घेणं फार प्रतिक्षा करायला लावणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळेच अनेकजण म्हाडासारख्या योजनांऐवजी खासगी विकासकांकडून घर घेतात. मात्र म्हाडाने नुकत्याच केलेल्या विक्रीमध्ये टोकन अमाऊंट भरल्यानंतर 48 तासांमध्ये ताबा मिळालाय. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 08, 2026, 11:10 AM IST
म्हाडाकडून घरांची वेगवान विक्री

mahada

म्हाडाकडून घरांची वेगवान विक्री करण्यात आली आहे. नेमकी ही घरं कुठे विकण्यात आली आहेत आणि ही सुपरफास्ट विक्री कशी झाली? जाणून घेऊयात...

अर्जदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

mahada

म्हाडाच्या प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या योजनेतील घरांना अर्जदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. अवघ्या दोन दिवसांत 54 घरांची हातोहात विक्री झाली आहे.   

इथली सर्व घरं विकली गेली

mahada

वडाळा अॅण्टॉप हिल येथील सर्वच्या सर्व 27 घरे विकली गेली आहेत. याशिवाय चारकोप, कांदिवलीतील घरांचीही विक्री झाली आहे.  

प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य

mahada

दोन वेळा सोडतीत समावेश करूनही विविध कारणांमुळे रिक्त राहिलेल्या ताडदेव, भायखळा, लोअर परळ, वडाळा, जुहू, कांदिवली, मालवणी येथील 118 घरांचा प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या योजनेत समावेश आहे. 

अनामत रक्कम भरण्याच्या प्रक्रियेला 17 फेब्रुवारीला सुरुवात

mahada

ऑनलाइन अर्ज नोंदणी आणि अनामत रक्कम भरण्याच्या प्रक्रियेला 17 फेब्रुवारीला तर सदनिका निश्चितीला 4 मार्चला सुरुवात झाली होती.  

योजनेला चांगला प्रतिसाद

mahada

लॉटरीशिवाय मुंबईत घराचे स्वप्न पहिल्यांदाच पूर्ण होणार असल्याने अर्जदारांचा या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. अवघ्या दोन दिवसांत 54 घरांची निश्चिती झाली आहे.  

10 टक्के रक्कम भरली

mahada

म्हणजेच या अर्जदारांनी 48 तासांच्या आत घराच्या विक्री किमतीच्या 10 टक्के रक्कम भरली आहे. रक्कम भरल्यानंतर अर्जदाराला म्हाडाकडून तात्पुरते देकार पत्र देण्यात येईल.  

माहिती कुठे मिळेल?

mahada

या घरांसंदर्भातील जाहिराती वेळोवेळी म्हाडाकडून प्रकाशित केल्या जातात. तसेच म्हाडाच्या अधिकृत वेबसाईटवरही याची माहिती मिळेल. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्थांकडून साभार)

