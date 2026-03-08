MHADA कडून मुंबईत घरांची Super Fast विक्री! 10% रक्कम भरल्यानंतर 48 तासांत कागदपत्रं हाती; ही योजना काय?
MHADA Home News: आपलंही मुंबईसारख्या महानगरामध्ये घरं असावं असं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. मात्र म्हाडासारख्या योजनेतून घर घेणं फार प्रतिक्षा करायला लावणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळेच अनेकजण म्हाडासारख्या योजनांऐवजी खासगी विकासकांकडून घर घेतात. मात्र म्हाडाने नुकत्याच केलेल्या विक्रीमध्ये टोकन अमाऊंट भरल्यानंतर 48 तासांमध्ये ताबा मिळालाय. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Mar 08, 2026, 11:10 AM IST
म्हाडाकडून घरांची वेगवान विक्री
अर्जदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
इथली सर्व घरं विकली गेली
प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य
अनामत रक्कम भरण्याच्या प्रक्रियेला 17 फेब्रुवारीला सुरुवात
योजनेला चांगला प्रतिसाद
