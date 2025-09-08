महाराष्ट्राच्या वाईन कॅपिटलमध्ये म्हाडाची लॉटरी! नाशिकमध्ये फक्त 15 लाखात अलिशान घर
नाशिकमध्ये म्हाडाची बंपर लॉटरी निघणार आहे.
Vanita Kamble | Sep 08, 2025, 09:22 PM IST
Mhada Lottery 2025 Nashik Board : मुंबई, ठाणे आणि पुण्यापाठोपाठ आता नाशिकमध्ये देखील म्हाडा घरांची लॉटरी काढणार आहे. नाशिकमध्ये हक्काचं घर आता स्वस्तात मिळणार आहे. समृद्धी महामार्ग, इगतपुरी, दिंडोरी येथे होणारा औद्योगिक विकासामुळे घरांची मागणी वाढू लागली आहे. म्हाडाच्या नाशिक विभागीय मंडळाने 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत तब्बल 478 घरे विक्रीसाठी काढली आहेत.
