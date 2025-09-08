English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राच्या वाईन कॅपिटलमध्ये म्हाडाची लॉटरी! नाशिकमध्ये फक्त 15 लाखात अलिशान घर

नाशिकमध्ये म्हाडाची बंपर लॉटरी निघणार आहे. 

Vanita Kamble | Sep 08, 2025, 09:22 PM IST
Mhada Lottery 2025 Nashik Board :  मुंबई, ठाणे आणि पुण्यापाठोपाठ आता नाशिकमध्ये देखील म्हाडा घरांची लॉटरी काढणार आहे.  नाशिकमध्ये हक्काचं घर आता स्वस्तात मिळणार आहे. समृद्धी महामार्ग, इगतपुरी, दिंडोरी येथे होणारा औद्योगिक विकासामुळे घरांची मागणी वाढू लागली आहे. म्हाडाच्या नाशिक विभागीय मंडळाने 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत तब्बल 478 घरे विक्रीसाठी काढली आहेत.

1/10

महाराष्ट्राचे वाईन कॅपिटल असलेल्या नाशिकमध्ये म्हाडाची लॉटरी निघणार आहे. फक्त 15 लाखात अलिशान घर मिळणार आहे. नाशिक हे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ देखील आहे. 

2/10

म्हाडा लॉटरीत नेहमीच विकासकांकडून 20 टक्के योजनेतील घरांना प्राधान्य दिले जात नाही. मात्र नाशिक म्हाडाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे यंदा मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध झाली आहेत. 

3/10

परवडणार्‍या किमतीत घरे ही घरे 15.51 लाख ते 27.10 लाख रुपये या किंमत श्रेणीत उपलब्ध आहेत. 

4/10

 नाशिक लॉटरीसाठी 4 सप्टेंबर 2025 पर्यंत अनामत रक्कमेसह अर्ज दाखल करण्याची संधी आहे.

5/10

नाशिकमधील म्हाडाची घरे गंगापूर, देवळाली, पाथर्डी, म्हसरूळ, नाशिक आणि आगर टाकळी या भागांत बांधण्यात आली आहेत. 

6/10

म्हाडाच्या नाशिक विभागीय मंडळातर्फे 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत तब्बल 478 घरांची विक्री केली जाणार आहे.   

7/10

नाशिकमध्ये घर घेण्याचे विचार करत असणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.  आता नाशिकच्या शहरी भागात फक्त 15 ते 27 लाखात घर घेण्याची सुवर्णसंधी आहे.  

8/10

उत्तम हवामान, मुबलक सुविधा, सर्वोत्तम जीवनशैलीचा आनंद देणार्‍या गृहप्रकल्पांची वाढती संख्या यामुळे नाशिकमध्ये आता घर घेण्यास पसंती मिळत आहे.   

9/10

 समृद्धी महामार्ग, इगतपुरी, दिंडोरी येथे होणारा औद्योगिक विकास यामुळे नाशिकमध्ये घरांची मागणी वाढू लागली आहे.   

10/10

 नाशिकचा विकास झपाट्याने होत आहे. मुंबई, पुण्यानंतर सर्वाधिक वेगाने विकसित होणार्‍या शहरांमध्ये नाशिकचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते.

