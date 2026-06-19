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कुठंय म्हाडाचं एक असं घर, ज्यासाठी 1365 जणांमध्ये लागलीय स्पर्धा?

Written BySayali Patil
Published: Jun 19, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:51 AM IST

म्हाडा सोडत म्हटलं की, अनेकांचच लक्ष घरांसंदर्भातील माहिती मिळवण्याकडे जातं. नोंदणीपासून अनामत रकमेपर्यंतची चर्चासुद्धा होते. अशा या म्हाडा सोजडतीसंदर्भात एक रंजक माहिती... 

 

Mhada lottery homes 1365 forms for single home goregaon mumbai real estate 1/8

मुंबई

म्हाडाच्या सोडत प्रक्रियेमुळं मुंबई शहरात अनेकांनाच आतापर्यंत स्वत:चं घर मिळवण्यास मदत झाली आहे. खिशाला परवडणाऱ्या दरासह अपेक्षित ठिकाणी हे घर सोडत प्रक्रियेतून मिळतं, ज्यामध्ये बहुविध सुविधासुद्धा असतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

Mhada lottery homes 1365 forms for single home goregaon mumbai real estate 2/8

म्हाडा

अशा या म्हाडा सोडत प्रक्रियेमध्ये नुकत्याच जारी झालेल्या Lottery साठी अर्जदारांमध्ये प्रचंड स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. एकट्या गोरेगावमध्ये 13 घरांसाठी तब्बल 17755 जणांनी अर्ज केले असून एका घरामध्ये 1365 जणांमध्ये स्पर्धा असल्याचं स्पष्ट होत आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

Mhada lottery homes 1365 forms for single home goregaon mumbai real estate 3/8

गोरेगाव

गोरेगाव इथं असणाऱ्या 32 लाख 36 हजार रुपयांच्या घरांना तुलनेनं सर्वाधिक पसंती मिळत असून, म्हाडाच्या एकूण 2640 घरांसाठी 75366 अर्ज आले आहेत. यातही 32 लाखांचं घर अनेकांचच लक्ष वेधत आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

Mhada lottery homes 1365 forms for single home goregaon mumbai real estate 4/8

एकूण अर्ज

म्हाडाच्या घरांसाठी आलेले एकूण अर्ज पाहता दर सदनिकेमागे सरासरी 28.54 अर्ज दाखल झाले होते. ज्यानंतर सोडत प्रक्रियेअंतर्गत म्हाडाच्या संकेतस्थळावर नुकतीच स्वीकृत अर्जदारांची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

Mhada lottery homes 1365 forms for single home goregaon mumbai real estate 5/8

अत्यल्प उत्पन्न गटासाठीची घरं

उपलब्ध माहितीनुसार गोरेगावमध्ये म्हाडाची अत्यल्प उत्पन्न गटासाठीची 13 घरं आहेत. या घरांची किंमत 32 लाख 36 हजार रुपये इतकी आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

Mhada lottery homes 1365 forms for single home goregaon mumbai real estate 6/8

पंतप्रधान आवास योजना

मुख्य म्हणजे अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी सध्याच्या दिवसांत फक्त 32 लाख रुपयांत घर मिळत आहे. ज्यामुळं पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गोरेगावमध्ये असणाऱ्या घरांसाठी ही स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

Mhada lottery homes 1365 forms for single home goregaon mumbai real estate 7/8

स्वस्त घर

म्हाडाच्या मानखुर्द आणि ताडदेवमधील घरांना संमिश्र प्रतिसाद मिळज असून यामध्ये अधिक स्वस्त घर पीएमजीपी मानखुर्द इथं उपलब्ध असून, त्याची किंमत 29 लाख 37 हजार इतकी आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

Mhada lottery homes 1365 forms for single home goregaon mumbai real estate 8/8

सर्वात महाग घर

मुंबईतील ताडदेवच्या 'क्रिसेंट टॉवर' मध्ये म्हाडाचं सर्वात महागडं असून, त्याची किंमत 6 कोटी 82 लाख रुपये इतकी आहे. इथं 2 घरांसाठी 21 अर्ज आले आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

TAGS:
mhada lottery
mhada lottery 2026
MHADA Lottery goregaon
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म्हाडा
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