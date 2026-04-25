  • सामान्यांनी घर खरेदीचं स्वप्नच पाहायचं नाही? म्हाडा सोडतीचं वास्तव विचार करायला भाग पाडतंय

सामान्यांनी घर खरेदीचं स्वप्नच पाहायचं नाही? म्हाडा सोडतीचं वास्तव विचार करायला भाग पाडतंय

MHADA lottery 2026 : घर खरेदीच्या विचारात असणाऱ्या अनेक मंडळींसाठी म्हाडा म्हणजे एक आधार. मात्र आता याच म्हाडाच्या घरांच्या किमती इतक्या वाढल्या आहेत की सामान्यांनी डोक्यालाच हात लावला आहे.   

Sayali Patil | Apr 25, 2026, 10:16 AM IST
मुंबई

MHADA lottery 2026 : मुंबई शहरात दरवर्षी मोठ्या संख्येनं पोटाची खळगी भरण्यासाठी गावखेड्यातून माणसं येतात. या शहरात आपल्या हक्काचं घर हवं असं स्वप्नही पाहतात. काहींना हे स्वप्न साकार करण्याची संधी मिळते. यामध्ये आतापर्यंत अनेकांचीच मदत केली आहे ते म्हणजे म्हाडा आणि सिडकोसारख्या संस्थांच्या गृहसोडतीनं. (छाया सौजन्य- AI)  

चित्र काहीसं बदललं

MHADA lottery less response to mumbai homes know the reason real estate

आता मात्र चित्र काहीसं बदललं असून, म्हाडानं सोडत काढली खरी. मात्र, ज्या सोडतीसाठी सामान्य नागरिक डोळे लावून बसले होते, हक्काच्या घराचं स्वप्न साकारण्यासाठी ज्यांनी पैसे साठवले होते, त्याच मंडळींनी आता सोडतीकडे पाठ फिरवली आहे. (छाया सौजन्य- AI)  

म्हाडा

MHADA lottery less response to mumbai homes know the reason real estate

म्हाडासारख्या संस्थांकडूनच घरांच्या किमती इतक्या महाग ठेवण्यात आल्या तर, त्या किमती पाहता आता सामान्यांनी घर खरेदीचं स्वप्न पाहायचं नाही का? असाच केविलवाणा प्रश्न अनेक नागरिक उपस्थित करत आहेत. (छाया सौजन्य- AI)  

2640 घरांची सोडत

MHADA lottery less response to mumbai homes know the reason real estate

15 मे रोजी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या 2640 घरांची सोडत काढली जाणार आहे. पण, अर्ज भरण्यासाठी फक्त पाच दिवस शिल्लक असतानाही अनामत रकमेसह प्राप्त अर्जाची संख्या फक्त 21 हजारांच्या घरात आहे. फारफारतर अखेरच्या दिवशी हा आकडा 30 हजारांवर पोहोचेल. (छाया सौजन्य- AI)  

अल्प प्रतिसाद

MHADA lottery less response to mumbai homes know the reason real estate

खरंच असं झाल्यास आतापर्यंत म्हाडाची सर्वात अल्प प्रतिसाद मिळवणारी सोडत म्हणून या सोडतीची नोंद होईल. म्हाडाच्या यंदाच्या मुंबई मंडळाच्या सोडतीत अत्यल्प आणि अल्प गटासाठी घरं तुलनेनं कमी असली तरीही अडचणीचा मुद्दा आहे या घरांची किंमत. (छाया सौजन्य- AI)  

घरांच्या किमती

MHADA lottery less response to mumbai homes know the reason real estate

सोडतीतील घरांच्या किमती खासगी विकासकांच्या घरांच्या किमतींच्या जवळ जाणाऱ्या आहेत. ज्यामुळं ही म्हाडाची घरं परवडणारी परवडणारी नाहीत असंच अनेकांचं मत. ज्या उत्पन्न गटाकडून सर्वाधिक म्हाडाच्या घरांना मागणी असते त्या गटासाठी सोडतीत कमी घरं असल्यानं हा अडचणीचा मोठा मुद्दा असल्याचं सूत्रांनी म्हटलं. (छाया सौजन्य- AI)  

कोट्यवधींची उड्डाणं

MHADA lottery less response to mumbai homes know the reason real estate

त्यातही सोडतीत समाविष्ट घरांची किंमत खिशाला न परवडणारी. एकिकडे अल्प गटातील घरांच्या किंमती कोट्यवधींची उड्डाणं घेताना दुसरीकडे अल्प, मध्यम आणि उच्च गटातील घरांच्या किंमती एक ते सात कोटीपर्यंत पोहोचल्या आहेत. परिणामी अल्प प्रतिसादामुळं अर्ज नोंदणी, अर्जविक्री- स्वीकृतीला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की मंडळावर ओढवली आहे. (छाया सौजन्य- AI)  

घरांची विक्री

MHADA lottery less response to mumbai homes know the reason real estate

प्रत्यक्षात ज्या घरांसाठी अर्ज करण्यात आले आहेत ते एक कोटीच्या आतील घरांसाठी असून,  कोट्यवधींच्या घरांना प्रतिसाद मिळत नसून दोनपेक्षा अधिक वेळा सोडत काढूनही घरे विकली न गेल्याने महागड्या घरांची विक्री मंडळाकडून 'प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य' तत्त्वावर केली जात आहे. (छाया सौजन्य- AI)  

Baba Vanga Prediction : मे महिना 5 राशीच्या लोकांसाठी वरदान! नोकरी, पैसा अन् नात्यासाठी असणार सकारात्मक

Baba Vanga Prediction : मे महिना 5 राशीच्या लोकांसाठी वरदान! नोकरी, पैसा अन् नात्यासाठी असणार सकारात्मक

Baba Vanga Prediction : मे महिना 5 राशीच्या लोकांसाठी वरदान! नोकरी, पैसा अन् नात्यासाठी असणार सकारात्मक

Baba Vanga Prediction : मे महिना 5 राशीच्या लोकांसाठी वरदान! नोकरी, पैसा अन् नात्यासाठी असणार सकारात्मक 8
संसार गुंडाळत रिक्षाचालकांनी धरली परतीची वाट; मुंबई आग्रा महामार्गावर महाराष्ट्र सोडणाऱ्यांची गर्दी

संसार गुंडाळत रिक्षाचालकांनी धरली परतीची वाट; मुंबई आग्रा महामार्गावर महाराष्ट्र सोडणाऱ्यांची गर्दी 8
Arijit Singh Birthday: ज्या शोमध्ये पराभव झाला त्याच्याच विजेतीशी केलं लग्न, अवघ्या 12 महिन्यांच्या आतच अरिजीत सिंगचा झालेला घटस्फोट

Arijit Singh Birthday: ज्या शोमध्ये पराभव झाला त्याच्याच विजेतीशी केलं लग्न, अवघ्या 12 महिन्यांच्या आतच अरिजीत सिंगचा झालेला घटस्फोट 8
मुलींसोबत हॉटेल रूमवर पकडला गेला क्रिकेटर, मग कुटुंबाने मामाच्या मुलीसोबत लावून दिलं लग्न

मुलींसोबत हॉटेल रूमवर पकडला गेला क्रिकेटर, मग कुटुंबाने मामाच्या मुलीसोबत लावून दिलं लग्न 7