सामान्यांनी घर खरेदीचं स्वप्नच पाहायचं नाही? म्हाडा सोडतीचं वास्तव विचार करायला भाग पाडतंय
MHADA lottery 2026 : घर खरेदीच्या विचारात असणाऱ्या अनेक मंडळींसाठी म्हाडा म्हणजे एक आधार. मात्र आता याच म्हाडाच्या घरांच्या किमती इतक्या वाढल्या आहेत की सामान्यांनी डोक्यालाच हात लावला आहे.
Sayali Patil | Apr 25, 2026, 10:16 AM IST
मुंबई
MHADA lottery 2026 : मुंबई शहरात दरवर्षी मोठ्या संख्येनं पोटाची खळगी भरण्यासाठी गावखेड्यातून माणसं येतात. या शहरात आपल्या हक्काचं घर हवं असं स्वप्नही पाहतात. काहींना हे स्वप्न साकार करण्याची संधी मिळते. यामध्ये आतापर्यंत अनेकांचीच मदत केली आहे ते म्हणजे म्हाडा आणि सिडकोसारख्या संस्थांच्या गृहसोडतीनं. (छाया सौजन्य- AI)
चित्र काहीसं बदललं
म्हाडा
2640 घरांची सोडत
अल्प प्रतिसाद
घरांच्या किमती
सोडतीतील घरांच्या किमती खासगी विकासकांच्या घरांच्या किमतींच्या जवळ जाणाऱ्या आहेत. ज्यामुळं ही म्हाडाची घरं परवडणारी परवडणारी नाहीत असंच अनेकांचं मत. ज्या उत्पन्न गटाकडून सर्वाधिक म्हाडाच्या घरांना मागणी असते त्या गटासाठी सोडतीत कमी घरं असल्यानं हा अडचणीचा मोठा मुद्दा असल्याचं सूत्रांनी म्हटलं. (छाया सौजन्य- AI)
