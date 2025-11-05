म्हाडाकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य.. ना लॉटरी, ना टेन्शन; दादर, पवईत घरांची थेट विक्री: पाहा तपशील
MHADA Homes First Come First Serve Bases: म्हाडाच्या मुंबईतील घरांच्या सोडतीवर अर्जदारांच्या अक्षरशः उड्या पडतात. मात्र याच मुंबईत फर्स्ट कम फर्स्ट बेसेसवर म्हाडा घरांची विक्री करणार आहे. जाणून घ्या या विक्रीची सविस्तर माहिती...
Swapnil Ghangale | Nov 05, 2025, 03:21 PM IST
1/9
शंभर घरांची थेट विक्री
2/9
घरांच्या विक्रीसाठी लवकरच जाहीरात
3/9
घरांच्या सोडतीवर अर्जदारांच्या अक्षरशः उड्या पडतात
4/9
म्हाडाला तिजोरीतून खर्च करावा लागतो
5/9
या घरांच्या विक्रीसाठी जाहिराती कधी येणार?
6/9
म्हाडाची अपेक्षा काय?
7/9
'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य'
8/9
पहिल्या सोडतीमध्ये किती होती किंमत?
9/9