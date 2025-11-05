English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
म्हाडाकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य.. ना लॉटरी, ना टेन्शन; दादर, पवईत घरांची थेट विक्री: पाहा तपशील

MHADA Homes First Come First Serve Bases: म्हाडाच्या मुंबईतील घरांच्या सोडतीवर अर्जदारांच्या अक्षरशः उड्या पडतात. मात्र याच मुंबईत फर्स्ट कम फर्स्ट बेसेसवर म्हाडा घरांची विक्री करणार आहे. जाणून घ्या या विक्रीची सविस्तर माहिती...

Swapnil Ghangale | Nov 05, 2025, 03:21 PM IST
शंभर घरांची थेट विक्री

mahadahomemumbai

तीन वेळा सोडतीत समावेश करूनही अर्जदारांच्या प्रतिसादाअभावी धूळ खात पडलेल्या सुमारे शंभर घरांची विक्री 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे.   

घरांच्या विक्रीसाठी लवकरच जाहीरात

mahadahomemumbai

तुंगा पवई, दादर, ताडदेव अशा पॉश एरियामध्ये ही कोट्यवधींची घरे असून या घरांच्या विक्रीसाठी म्हाडा लवकरच जाहीरात प्रसिद्ध करणार आहे.  

घरांच्या सोडतीवर अर्जदारांच्या अक्षरशः उड्या पडतात

mahadahomemumbai

म्हाडाच्या मुंबईतील घरांच्या सोडतीवर अर्जदारांच्या अक्षरशः उड्या पडतात. परंतु किमती आवाक्याबाहेर असणे किंवा विविध कारणास्तव काही घरांना अर्जदारांचा प्रतिसाद मिळत नाही. अशी घरे धूळ खात पडल्यामुळे म्हाडाचा मोठा निधी अडकतो.   

म्हाडाला तिजोरीतून खर्च करावा लागतो

mahadahomemumbai

शिवाय या घरांच्या सुरक्षा आणि मेंटेनन्सवर म्हाडाला आपल्या तिजोरीतून खर्च करावा लागतो. त्यामुळे तीन वेळा सोडत काढूनही ज्या घरांची विक्री झालेली नाही अशा जवळपास शंभर घरांची यादी म्हाडाने तयार केली असून या  

या घरांच्या विक्रीसाठी जाहिराती कधी येणार?

mahadahomemumbai

घरांची विक्री 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मुंबई मंडळाकडून मंजुरीसाठी प्राधिकरणाला पाठवण्यात येईल. प्राधिकरणाची मंजुरी मिळताच या घरांच्या विक्रीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध होईल.  

म्हाडाची अपेक्षा काय?

mahadahomemumbai

बाजारभावापेक्षा म्हाडाच्या घरांच्या किमती कमी असल्यामुळे 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावरील या घरांची विक्री हातोहात होईल आणि प्राधिकरणाचा अडकून पडलेला निधी मोकळा होईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.  

'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य'

mahadahomemumbai

म्हणूनच घेतला निर्णय ताडदेवच्या क्रिसेंट टॉवरमधील आलिशान घरांचीदेखील 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर विक्री होणार आहे.   

पहिल्या सोडतीमध्ये किती होती किंमत?

mahadahomemumbai

म्हाडाने पहिल्यांदा 2023 च्या सोडतीत येथील सात घरांचा समावेश केला होता. 7 कोटी 52 लाख ते 7 कोटी 57 लाख यादरम्यान घरांच्या किमती ठेवल्या होत्या.   

...तरीही या घरांची विक्री झालेली नाही

mahadahomemumbai

विक्री न झाल्याने 2024 च्या सोडतीत या घरांच्या किमती एक ते दीड कोटी रुपयांनी कमी केल्या. तरीही या घरांची विक्री झालेली नाही. या घराच्या मेंटेनन्सपोटी म्हाडाच्या तिजोरीतून दरमहा सुमारे दीड लाख रुपये खर्च होत आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत.)

