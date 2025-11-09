English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईत 90 लाखात घर... कोणाताही बिल्डर, कोणताही प्रोजेक्ट असो इतकी घरं राखीव ठेवावीच लागणार? सरकारचा मास्टर स्ट्रोक?

Homes In Mumbai At 90 Lakh: मुंबईतील घरांचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असतानाच राज्यातील फडणवीस सरकारकडे एक अत्यंत रंजक प्रस्ताव आला असून सरकार यावर काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. हा प्रस्ताव काय आहे ते जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 09, 2025, 07:57 AM IST
फडणवीस सरकारकडे रंजक प्रस्ताव

mumbaihome

राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे एक खास प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून तो मंजूर झाल्यास मुंबईत हक्काचं घर 90 लाखांमध्ये घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे बिल्डर कोणताही असला तरी त्याला काही ठराविक घरं या किंमतीत विकावी लागणार आहेत. नेमका हा प्रस्ताव काय आणि याचा सर्वसामान्यांना कसा फायदा होणार पाहूयात...

प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवला

mumbaihome

20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील परवडणाऱ्या घरांचे सुधारीत निकष ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’ने (म्हाडा) निश्चित करुन तसा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवला आहे.  

परवडणाऱ्या घराचे निकष निश्चित करण्याची मागणी

mumbaihome

यानुसार मुंबईसाठी 60 चौरस मीटर किंवा 90 लाख रुपये तर मुंबई महानगर परिसरासाठी 60 लाख रुपये असे परवडणाऱ्या घराचे निकष निश्चित करावेत, असे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे.   

एकवाक्यता नाही

mumbaihome

याबाबत पाठपुरावा करुनही राज्य शासनाने अद्याप सुधारीत निकष जारी केलेले नाहीत. त्यामुळे अशा योजनांत निर्माण होणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या किमतींमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे आढळून आले आहे.

नेमका नियम काय?

mumbaihome

20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेबाबत 8 ऑक्टोबर 2013 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आकाराचा भूखंड विकसित करणाऱ्या विकासकाने एकूण भूखंडाच्या 20 टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधणे बंधनकारक असून त्या बदल्यात तेव्हढेच प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध करुन दिले जात आहे. 

नव्या योजना आकार घेत आहेत

mumbaihome

मुंबईसारख्या ठिकाणी इतके मोठे भूखंड उपलब्ध नसल्यामुळे अशा योजना अस्तित्त्वात नाहीत. मात्र मुंबई महानगर परिसरात अशा योजना आकार घेत आहेत. या योजनांत 20 टक्के परवडणारी घरे बांधून म्हाडाने दिलेल्या यादीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच अल्प उत्पन्न गटातील गरजुंना विकासकाने घरांची विक्री करणे बंधनकारक आहे.  

चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेतात पण...

mumbaihome

मात्र अनेक विकासकांकडून चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेतला जात आहे. मात्र बांधलेली घरे परस्पर विकली जात आहेत. अशी एक लाख घरे खासगी विकासकांकडे असल्याचे नाशिक गृहनिर्माण मंडळाच्या चौकशीत निष्पन्न झाले होते.   

प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला

mumbaihome

त्यानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायस्वाल यांनी या योजनेतून म्हाडाला अधिकाधिक घरे प्राप्त व्हावीत, या दिशेने सुधारीत प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. अद्यापि एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत सुधारणा करण्यात आलेली नाही.  

निकष निश्चित करण्याची मागणी

mumbaihome

20 टक्के योजनेत परवडणारे घर म्हणजे काय याचे निकषही निश्चित करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबईसाठी 60 चौरस मीटर (645 चौरस फूट) किंवा 90 लाख रुपये किमतीचे घर तर मुंबई महानगरासाठी तेव्हढ्याच आकाराचे 60 लाख रुपये किमतीचे घर असे परवडणाऱ्या घराचे निकष निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.   

एक किलोमीटरच्या परिघात...

mumbaihome

या योजनेतून अधिकाधिक परवडणारी घरे गरजुंसाठी उपलब्ध व्हावीत, यासाठी म्हाडाने नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार चार हजार चौरस मीटर भूखंडाचे विभाजन करण्यास प्रतिबंध, 20 टक्के घरे शक्यतो मूळ भूखंडावर असावीत, चटईक्षेत्रफळाचा संपूर्ण वापर करता येत नसल्यास एक किलोमीटरच्या परिघात परवडणारी घरे बांधून देताना रेडी रेकनरच्या दराप्रमाणे तुलना करावी आदी प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य - रॉयटर्स आणि इतर वृत्तसंस्था)

