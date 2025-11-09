मुंबईत 90 लाखात घर... कोणाताही बिल्डर, कोणताही प्रोजेक्ट असो इतकी घरं राखीव ठेवावीच लागणार? सरकारचा मास्टर स्ट्रोक?
Homes In Mumbai At 90 Lakh: मुंबईतील घरांचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असतानाच राज्यातील फडणवीस सरकारकडे एक अत्यंत रंजक प्रस्ताव आला असून सरकार यावर काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. हा प्रस्ताव काय आहे ते जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Nov 09, 2025, 07:57 AM IST
फडणवीस सरकारकडे रंजक प्रस्ताव
राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे एक खास प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून तो मंजूर झाल्यास मुंबईत हक्काचं घर 90 लाखांमध्ये घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे बिल्डर कोणताही असला तरी त्याला काही ठराविक घरं या किंमतीत विकावी लागणार आहेत. नेमका हा प्रस्ताव काय आणि याचा सर्वसामान्यांना कसा फायदा होणार पाहूयात...
प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवला
परवडणाऱ्या घराचे निकष निश्चित करण्याची मागणी
एकवाक्यता नाही
नेमका नियम काय?
20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेबाबत 8 ऑक्टोबर 2013 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आकाराचा भूखंड विकसित करणाऱ्या विकासकाने एकूण भूखंडाच्या 20 टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधणे बंधनकारक असून त्या बदल्यात तेव्हढेच प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध करुन दिले जात आहे.
नव्या योजना आकार घेत आहेत
मुंबईसारख्या ठिकाणी इतके मोठे भूखंड उपलब्ध नसल्यामुळे अशा योजना अस्तित्त्वात नाहीत. मात्र मुंबई महानगर परिसरात अशा योजना आकार घेत आहेत. या योजनांत 20 टक्के परवडणारी घरे बांधून म्हाडाने दिलेल्या यादीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच अल्प उत्पन्न गटातील गरजुंना विकासकाने घरांची विक्री करणे बंधनकारक आहे.
चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेतात पण...
