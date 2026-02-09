MHADA lottery Latest Update: सर्वसामान्यांसाठी खूशखबर! 'या' दिवशी म्हाडाची 4186 घरांसाठी मोठी सोडत
Mhada House: महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या पुणे मंडळाकडून विविध शहरांतील परवडणाऱ्या घरांसाठी मोठी सोडत जाहीर झाली आहे. पुणे व आसपासच्या भागातील हजारो कुटुंबांचे स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न या प्रक्रियेमुळे पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Priti Ved | Feb 09, 2026, 11:49 AM IST
सोडतीची तारीख आणि वेळ
अर्जांची प्रचंड संख्या
गृहनिर्माण प्रकल्पांची माहिती
या सोडतीमध्ये पुणे शहरासोबतच पिंपरी-चिंचवड, तसेच आसपासच्या विकास क्षेत्रांतील प्रकल्पांचा समावेश आहे. मध्यम व आर्थिक दुर्बल घटकांना लक्षात घेऊन योजना आखण्यात आली आहे. एकूण घरांपैकी 3322 घरे सर्वसमावेशक 20 टक्के योजनेतून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे खासगी प्रकल्पांमध्येही सर्वसामान्यांना संधी मिळणार आहे.
सामाजिक गृहनिर्माण योजना
अर्जदारांची सोय
निकाल कसा पाहावा
थेट प्रक्षेपण
