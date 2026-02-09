English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • MHADA lottery Latest Update: सर्वसामान्यांसाठी खूशखबर! या दिवशी म्हाडाची 4186 घरांसाठी मोठी सोडत

MHADA lottery Latest Update: सर्वसामान्यांसाठी खूशखबर! 'या' दिवशी म्हाडाची 4186 घरांसाठी मोठी सोडत

Mhada House: महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या पुणे मंडळाकडून विविध शहरांतील परवडणाऱ्या घरांसाठी मोठी सोडत जाहीर झाली आहे. पुणे व आसपासच्या भागातील हजारो कुटुंबांचे स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न या प्रक्रियेमुळे पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  

Priti Ved | Feb 09, 2026, 11:49 AM IST
twitter
1/8

सोडतीची तारीख आणि वेळ

Mhada House

ही संगणकीय सोडत 10 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 वाजता पार पडणार आहे. अर्जदारांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नसून घरबसल्या निकाल पाहता येईल.

twitter
2/8

अर्जांची प्रचंड संख्या

Mhada House

एकूण 4186 घरांसाठी तब्बल 2,15,965 अर्ज जमा झाले आहेत. अनामत रक्कम भरल्यानंतरच अर्ज अंतिम मानण्यात आले.

twitter
3/8

गृहनिर्माण प्रकल्पांची माहिती

Mhada House

या सोडतीमध्ये पुणे शहरासोबतच पिंपरी-चिंचवड, तसेच आसपासच्या विकास क्षेत्रांतील प्रकल्पांचा समावेश आहे. मध्यम व आर्थिक दुर्बल घटकांना लक्षात घेऊन योजना आखण्यात आली आहे. एकूण घरांपैकी 3322 घरे सर्वसमावेशक 20 टक्के योजनेतून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे खासगी प्रकल्पांमध्येही सर्वसामान्यांना संधी मिळणार आहे.

twitter
4/8

सामाजिक गृहनिर्माण योजना

Mhada House

याशिवाय 864 घरे सामाजिक गृहनिर्माण 15 टक्के योजनेअंतर्गत दिली जाणार आहेत. कमी उत्पन्न गटासाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची मानली जाते. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. काही तांत्रिक अडचणी आणि निवडणूक नियमांमुळे अर्जासाठी वेळ वाढवण्यात आला.

twitter
5/8

अर्जदारांची सोय

Mhada House

अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे अनेकांनी मोबाईल किंवा संगणकावरून सहज नोंदणी केली.

twitter
6/8

निकाल कसा पाहावा

Mhada House

सोडत संगणकीय प्रणालीद्वारे घेतली जाणार असल्याने पारदर्शकता राखली जाईल. प्रत्येक अर्जदाराला समान संधी मिळेल अशी व्यवस्था आहे. निकाल अधिकृत संकेतस्थळावर थेट पाहता येणार आहे. अर्जदाराला आपला अर्ज क्रमांक वापरून तपशील पाहता येईल.

twitter
7/8

थेट प्रक्षेपण

Mhada House

सोडतीचे थेट प्रक्षेपण देखील उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे प्रक्रिया सर्वांसाठी खुली राहणार आहे.

twitter
8/8

पुढील प्रक्रिया

Mhada House

निवड झालेल्यांना पुढील कागदपत्र पडताळणीसाठी सूचना दिल्या जातील. वेळेत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील. सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पांचाही यात समावेश आहे. स्वतःचे घर घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी ही संधी महत्त्वाची मानली जात असून निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

रिया चक्रवर्तीकडून सुशांत प्रकरणानंतरच्या ‘घोस्टिंग’बद्दलचा खुलासा, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

पुढील अल्बम

रिया चक्रवर्तीकडून सुशांत प्रकरणानंतरच्या ‘घोस्टिंग’बद्दलचा खुलासा, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

रिया चक्रवर्तीकडून सुशांत प्रकरणानंतरच्या ‘घोस्टिंग’बद्दलचा खुलासा, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

रिया चक्रवर्तीकडून सुशांत प्रकरणानंतरच्या ‘घोस्टिंग’बद्दलचा खुलासा, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं? 9
Chocolate Day Special: घरच्या घरी बनवा जिभेवर विरघळणारे चॉकलेट, जाणून घ्या सोप्यात सोपी रेसिपी

Chocolate Day Special: घरच्या घरी बनवा जिभेवर विरघळणारे चॉकलेट, जाणून घ्या सोप्यात सोपी रेसिपी

Chocolate Day Special: घरच्या घरी बनवा जिभेवर विरघळणारे चॉकलेट, जाणून घ्या सोप्यात सोपी रेसिपी 8
Chocolate Day Wishes in Marathi: &#039;या&#039; शुभेच्छांनी नात्यात वाढेल गोडवा, चॉकलेट डे होईल आणखी खास

Chocolate Day Wishes in Marathi: 'या' शुभेच्छांनी नात्यात वाढेल गोडवा, चॉकलेट डे होईल आणखी खास

Chocolate Day Wishes in Marathi: 'या' शुभेच्छांनी नात्यात वाढेल गोडवा, चॉकलेट डे होईल आणखी खास 8
Photo: तेलुगु &#039;कबीर सिंग&#039;मधील &#039;प्रिती&#039;चा टॉपलेस लूक व्हायरल; अभिनेत्रीचा किलर अंदाज चर्चेत

Photo: तेलुगु 'कबीर सिंग'मधील 'प्रिती'चा टॉपलेस लूक व्हायरल; अभिनेत्रीचा किलर अंदाज चर्चेत

Photo: तेलुगु 'कबीर सिंग'मधील 'प्रिती'चा टॉपलेस लूक व्हायरल; अभिनेत्रीचा किलर अंदाज चर्चेत 8