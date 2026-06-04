/मध्यमवर्गीयांना परडवणारी Maruti Suzuki WagonR आता नव्या रुपात, कंपनीचा मोठा निर्णय, गाडी महागली, किंमत किती?

Maruti Flex Fuel Car: मारुती सुझुकीने आपली पहिली 'फ्लेक्स-फ्युएल' कार—'WagonR'—बाजारात आणली आहे.
Maruti Flex Fuel Car: भारत सरकार सातत्याने पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी आणि भारतातील पर्यावरणात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सातत्याने इथेनॉल-आधारित इंधनांना प्रोत्साहन देत आहे. मारुती सुझुकीने या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.
मारुती सुझुकीने आपली पहिली 'फ्लेक्स-फ्युएल' कार—'WagonR'—बाजारात आणली आहे. या कारमध्ये खास तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आलं आहे. ज्यामुळे ही कार नेहमीच्या पेट्रोलव्यतिरिक्त, इथेनॉलचे अधिक प्रमाण असलेल्या इंधनावरही चालण्यास सक्षम ठरते.
नवीन 'फ्लेक्स-फ्युएल वॅगनआर'चे सर्वात महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे ती E85 इंधनावर धावू शकते. E85 याचा अर्थ असा की, या इंधनामध्ये 85 टक्के इथेनॉल आणि 15 टक्के पेट्रोलचा समावेश असतो.
सध्या, बहुतांश वाहने E20 पर्यंतच्या इंधन मिश्रणावर चालतील अशा प्रकारे डिझाइन केली जात आहेत. मात्र, 'फ्लेक्स-फ्युएल' तंत्रज्ञान याबाबतीत एक पाऊल पुढे जाते. हे वाहन इंधनामध्ये असलेल्या इथेनॉल आणि पेट्रोलच्या प्रमाणानुसार स्वतःला आपोआप जुळवून घेते.
नवीन WagonR ही नेहमीच्या (standard) मॉडेलसारखीच दिसते; कंपनीने तिच्या रचनेत कोणतेही मोठे बदल केलेले नाहीत. तथापि, 'फ्लेक्स-फ्युएल' (flex-fuel) तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी, कंपनीने वाहनाच्या अनेक महत्त्वाच्या घटकांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, गाडीचे ECU म्हणजेच 'इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट' — विशेषरीत्या ट्यून करण्यात आले आहे.
हे ECU टाकीमध्ये असलेल्या इथेनॉल आणि पेट्रोलच्या प्रमाणावर सतत लक्ष ठेवते. त्यानुसार, इंजिनच्या कार्यपद्धतीत समायोजन केले जाते. यामुळे, इंधनाच्या कोणत्याही मिश्रणावर ही गाडी सर्वोत्तम कामगिरी करू शकते आणि त्याच वेळी इंजिनची कार्यक्षमताही अबाधित राखते.
मारुती सुझुकीने आपली पहिली 'फ्लेक्स-फ्युएल' कार म्हणून 'WagonR'ची निवड केली कारण ही कंपनीच्या सर्वात यशस्वी आणि लोकप्रिय मॉडेल्सपैकी एक आहे. WagonR ही तिच्या आरामदायी आसनव्यवस्था, प्रशस्त केबिन, उत्कृष्ट मायलेज आणि कमी देखभाल खर्च यासाठी प्रसिद्ध आहे. ग्राहकांमध्ये असलेली या गाडीची लोकप्रियता, या नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार होण्यास हातभार लावेल, अशी कंपनीला अपेक्षा आहे.
फ्लेक्स-फ्यूल तंत्रज्ञानामुळे ही कार सामान्य WagonR च्या तुलनेत थोडी अधिक महाग असू शकते. पण भविष्यात जर E85 पेट्रोल-डिझलेच्या तुलनेत स्वस्त मिळालं तर तुमची मोठी बचत होऊ शकते.
सरकार इथेनॉलच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे, कारण त्याचे अनेक फायदे आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, भारताला परदेशातून कच्च्या तेलाची (क्रूड ऑइलची) खरेदी कमी करावी लागेल. दरवर्षी, देश अब्जावधी रुपयांचे तेल आयात करतो. जर इथेनॉलचा वापर वाढला, तर तेल आयातीवर होणारा खर्च कमी होईल. शिवाय, इथेनॉलचे उत्पादन ऊस आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून केले जात असल्याने, त्याच्या मागणीत वाढ झाल्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाही होईल.