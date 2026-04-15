ती भयंकर वेळ ओढावलीच! भारतातील 2500000 नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जाणार; काय आहेत कारणं?

War Impact on india : जगभरात असणारी युद्धजन्य परिस्थिती आणि त्यामुळं जागतिक अर्थसत्तेवर होणारे परिणाम किती भयावह असू शकतात याचीच प्रतिची सध्या येत आहे. याचदरम्यान भारताची चिंता वाढवणारी बातमी...   

Sayali Patil | Apr 15, 2026, 09:21 AM IST
अर्थव्यवस्था

War Impact on india : भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील चौथ्या क्रमांकाची भक्कम अर्थव्यवस्था असली तरीही या देशापुढं भविष्यात येऊ घातलेलं संकट मात्र गंभीर असल्याचच स्पष्ट होत आहे. कारण विकासाच्या वाटेवर निघालेल्या या भारत देशातील लाखो नागरिकांवर आता गरिबीचं सावट घोंगावत आहे.   

नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जाणार

एकदोन नव्हे, तर देशातील तब्बल 25 लाखांहून अधिक नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जाणार असून यामागची काही कारणंही जारी करण्यात आली आहेत.   

सावट

नुकतंच संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाद्वारे (यूएनडीपी) ‘पश्चिम आशियातील संघर्षाचा आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशात मानवी विकासावर परिणाम’ हा अहवाल प्रसिद्ध करत ही माहिली देण्यात आली. ज्यामध्ये युद्ध आणि लष्करी तणावामुळं हे सावट गंभीर होणार असल्याचं कारण ठळकपणे अधोरेखित करण्यात आलं.   

आकडेवारी

आकडेवारी पाहायची झाल्यास युद्धापूर्वी भारतात दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांचा आकडा 35 कोटी 15 लाख 69 हजार होता, युद्धानंतर तोच आकडा 35 कोटी 40 लाख 33 हजारांवर पोहोचण्याची भीती आहे.   

प्रगतीचा वेगही मंदावणार

संयुक्त राष्ट्रांच्या इशाऱ्यानुसार गेल्या काही काळात मानवी विकासासंबंधी भारतानं केलेल्या प्रगतीचा वेगही मंदावणार असल्याचं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं. ज्यामुळं भारतापुढं असणारं हे संकट भयभीत करणारं आहे हेच स्पष्ट होतंय.   

मानवी विकासावरील विपरित परिणाम

युद्धामुळे होणाऱ्या परिणामांमध्ये मानवी विकासावरील विपरित परिणाम हे सर्वात भीषण आहेत असं संयुक्त राष्ट्रांचं मत. ज्यामध्ये इंधन, मालवाहतूकीसह कच्च्या मालाची दरवाढ; कुटुंबांच्या क्रयशक्तीत घट असे महत्त्वाचे घटक येतात.   

अन्न सुरक्षिततेचा अभाव

अन्न सुरक्षिततेचा अभाव, सार्वजनिक खर्चावर वाढणारा ताण आणि उपजीविकेची सीमित साधनं आणि त्यांच्यात होणारी घट, अशी कारणं या अहवालात नमूद करत गरिबीच्या संकटाच जनता नेमकी का लोटली जाईल याचीच माहिती जारी केली.   

88 लाख नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली

भारतच नव्हे तर, जगभरात 88 लाख नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली जाणार असून, यामध्ये त्यामध्ये दक्षिण आशियाई देशांची संख्या आणि येथील नागरिकांचाच आकडा 80 लाखांवर आहे. दक्षिण आशियातील प्रचंड लोकसंख्या आणि उत्पन्न, किंमतीत असणारा फरक पाहता या संकटाचा सर्वाधिक फटका या भागाला पडणार आहे.   

मंदीचं स्रष्ट सावट

फक्त गरिबीच नव्हे तर, अमेरिका-इस्रायलमधील संघर्षामुळं येत्या काळा इंधन दरवाढ होऊन ती दोन वर्षांपर्यंत कायम राहिल्या तर जागतिक अर्थव्यस्थेवर मंदीचं स्रष्ट सावट आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) नं वर्तवलं आहे. ज्यामुळं हे दुहेरी संकट आणखी बळावताना दिसत आहे.   

