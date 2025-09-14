Military Strength Ranking: जगातील ताकदवान सैन्याच्या 'टॉप 10' यादीतून पाकिस्तान बाहेर, भारताचा क्रमांक कितवा?
Military Strength Ranking: सैन्य शक्तीच्या दृष्टीने जगातील सर्वात प्रभावी देशांची यादी समोर आली आहे. भारताने पाकिस्तानला मागे टाकल्यानंतर पाकिस्तान टॉप-१० यादीतून बाहेर पडले आहे.
Pravin Dabholkar | Sep 14, 2025, 02:15 PM IST
यादी तयार करण्याचे निकष
प्रथम क्रमांकावर अमेरिका
दुसऱ्या क्रमांकावर चीन
तिसऱ्या क्रमांकावर रशिया
पाकिस्तानची स्थिती
भारताने मागे टाकल्यानंतर पाकिस्तान टॉप-१० मधून बाहेर पडून १२व्या क्रमांकावर आले आहे. बलुचिस्तान आणि केपीके भागातील बंडखोरांपुढे पाकिस्तानी सेना असहाय असल्याचे दिसत आहे. मे २०२५ मध्ये भारताने दहशतवादी तळ नष्ट केले आणि पाकिस्तानच्या ९ हवाई तळांचा नाश केल्याने त्यांच्या हवाई संरक्षणाची कमकुवतपणा उघड झाला.
इतर प्रमुख देश
रँकिंगचे महत्त्व
भविष्यातील ट्रेंड
