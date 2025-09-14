English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Military Strength Ranking: जगातील ताकदवान सैन्याच्या 'टॉप 10' यादीतून पाकिस्तान बाहेर, भारताचा क्रमांक कितवा?

Military Strength Ranking: सैन्य शक्तीच्या दृष्टीने जगातील सर्वात प्रभावी देशांची यादी समोर आली आहे. भारताने पाकिस्तानला मागे टाकल्यानंतर पाकिस्तान टॉप-१० यादीतून बाहेर पडले आहे.

Pravin Dabholkar | Sep 14, 2025, 02:15 PM IST
twitter
1/10

Military Strength Ranking: जगातील ताकदवान सैन्याच्या 'टॉप 10' यादीतून पाकिस्तान बाहेर, भारताचा क्रमांक कितवा?

Military Strength Ranking Pakistan Out From Top 10 list Whats number of India marathi news

सैन्य शक्तीच्या दृष्टीने जगातील सर्वात प्रभावी देशांची यादी समोर आली आहे. भारताने पाकिस्तानला मागे टाकल्यानंतर पाकिस्तान टॉप-१० यादीतून बाहेर पडले आहे. ग्लोबल फायरपॉवर इंडेक्ससाठी ६० हून अधिक घटकांचा विचार केला गेला, ज्यात सैनिकांची संख्या, संरक्षण बजेट आणि भौगोलिक स्थिती यांचा समावेश आहे.

twitter
2/10

यादी तयार करण्याचे निकष

Military Strength Ranking Pakistan Out From Top 10 list Whats number of India marathi news

ही रँकिंग तयार करण्यासाठी सैन्याचे सैनिक, हवाई आणि नौदल शक्ती, आर्थिक स्थिरता, भौगोलिक फायदे आणि लॉजिस्टिक क्षमता यांचा विचार केला गेला. कमी पॉवर इंडेक्स स्कोअर असलेले देश अधिक शक्तिशाली मानले जातात. यंदाच्या २०२५ च्या अभ्यासात १४५ देशांचा समावेश आहे. 

twitter
3/10

प्रथम क्रमांकावर अमेरिका

Military Strength Ranking Pakistan Out From Top 10 list Whats number of India marathi news

संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य शक्तीच्या बाबतीत अव्वल स्थानी कायम आहे. प्रचंड सैनिक संख्या, घातक शस्त्रास्त्रे, प्रगत तंत्रज्ञान, मोठे संरक्षण बजेट, जगभरातील लष्करी तळ आणि नौसेनेची श्रेष्ठता यामुळे अमेरिका अविरत अव्वल आहे. 

twitter
4/10

दुसऱ्या क्रमांकावर चीन

Military Strength Ranking Pakistan Out From Top 10 list Whats number of India marathi news

गेल्या काही दशकांत चीनने सैन्य शक्तीत चमत्कारिक प्रगती केली आहे. चीनकडे जगातील सर्वात मोठी नौसेना आहे. सध्या ६०० हून अधिक अणुशस्त्रे असून, १०,००० किलोमीटर रेंजची क्षेपणास्त्रे जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात पोहोचवू शकतात. चीनची शक्ती अमेरिकेशी थेट स्पर्धा करत आहे.

twitter
5/10

तिसऱ्या क्रमांकावर रशिया

Military Strength Ranking Pakistan Out From Top 10 list Whats number of India marathi news

अमेरिका आणि पाश्चात्य निर्बंधांच्या दबावाखाली असूनही रशिया जगातील तिसरी सर्वात मोठी सैन्य शक्ती आहे. उत्तर कोरिया, चीन आणि ईरानसारख्या मित्रदेशांकडून सहाय्य मिळत असल्याने रशियाची स्थिती मजबूत आहे. 

twitter
6/10

पाकिस्तानची स्थिती

Military Strength Ranking Pakistan Out From Top 10 list Whats number of India marathi news

भारताने मागे टाकल्यानंतर पाकिस्तान टॉप-१० मधून बाहेर पडून १२व्या क्रमांकावर आले आहे. बलुचिस्तान आणि केपीके भागातील बंडखोरांपुढे पाकिस्तानी सेना असहाय असल्याचे दिसत आहे. मे २०२५ मध्ये भारताने दहशतवादी तळ नष्ट केले आणि पाकिस्तानच्या ९ हवाई तळांचा नाश केल्याने त्यांच्या हवाई संरक्षणाची कमकुवतपणा उघड झाला.

twitter
7/10

इतर प्रमुख देश

Military Strength Ranking Pakistan Out From Top 10 list Whats number of India marathi news

दक्षिण कोरिया पाचव्या, युनायटेड किंग्डम सहाव्या, फ्रान्स सातव्या, जपान आठव्या, तुर्की नवव्या आणि इटली दहव्या क्रमांकावर आहेत. पाकिस्तान २०२४ मध्ये नवव्या स्थानी होता, पण आर्थिक अडचणी आणि तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे खाली सरकले. 

twitter
8/10

रँकिंगचे महत्त्व

Military Strength Ranking Pakistan Out From Top 10 list Whats number of India marathi news

ही यादी देशांच्या सैन्य तयारी, जागतिक प्रभाव आणि संघर्ष टाळण्याच्या क्षमतेचे मूल्यमापन करते. २०२५ मध्ये जागतिक धोका अहवालानुसार युद्ध ही प्रमुख धमकी असून, जागतिक संरक्षण खर्च २.४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. 

twitter
9/10

भविष्यातील ट्रेंड

Military Strength Ranking Pakistan Out From Top 10 list Whats number of India marathi news

तंत्रज्ञान, सायबर युद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय संघराज्ये यामुळे सैन्य शक्ती बदलत आहे. भारतासारखे देश सातत्याने आधुनिकीकरण करत असल्याने त्यांची स्थिती मजबूत होत आहे, तर पाकिस्तानसारख्या देशांना आव्हाने वाढत आहेत. 

twitter
10/10

भारत चौथ्या क्रमांकावर

Military Strength Ranking Pakistan Out From Top 10 list Whats number of India marathi news

जगातील सर्वात शक्तिशाली लष्करांमध्ये भारत चौथ्या स्थानावर आहे. संरक्षण बजेट, सैनिक संख्या, विनाशकारी शस्त्रे आणि कोणत्याही भौगोलिक भागात शत्रूला पराभूत करण्याची क्षमता यामुळे भारताने आपली श्रेष्ठता सिद्ध केली आहे. २०२५ मधील ऑपरेशन सिंदूरने भारताची हवाई शक्ती आणि हवाई संरक्षणाची क्षमता जगासमोर आणली.

twitter
पुढील
अल्बम

Ind vs Pak Records : आशिया कप मॅचमध्ये आतापर्यंत कोण ठरलंय वरचढ? आकडे पाहून आश्चर्य वाटेल

पुढील अल्बम

Ind vs Pak Records : आशिया कप मॅचमध्ये आतापर्यंत कोण ठरलंय वरचढ? आकडे पाहून आश्चर्य वाटेल

Ind vs Pak Records : आशिया कप मॅचमध्ये आतापर्यंत कोण ठरलंय वरचढ? आकडे पाहून आश्चर्य वाटेल

Ind vs Pak Records : आशिया कप मॅचमध्ये आतापर्यंत कोण ठरलंय वरचढ? आकडे पाहून आश्चर्य वाटेल 9
300 रुपयांच्या पुस्तकाने दिले 4,17,00,000 रुपये कमवून! &#039;या&#039; खेळाडूची सुट्टी लागली सत्कारणी

300 रुपयांच्या पुस्तकाने दिले 4,17,00,000 रुपये कमवून! 'या' खेळाडूची सुट्टी लागली सत्कारणी

300 रुपयांच्या पुस्तकाने दिले 4,17,00,000 रुपये कमवून! 'या' खेळाडूची सुट्टी लागली सत्कारणी 9
मस्कचं 5 वर्षांपूर्वीच भाकित खरं ठरलंय! आताचा खळबळजनक दावा खरा ठरल्यास..; हादरवणारं विधान

मस्कचं 5 वर्षांपूर्वीच भाकित खरं ठरलंय! आताचा खळबळजनक दावा खरा ठरल्यास..; हादरवणारं विधान

मस्कचं 5 वर्षांपूर्वीच भाकित खरं ठरलंय! आताचा खळबळजनक दावा खरा ठरल्यास..; हादरवणारं विधान 10
Photos: डोंबिवलीतलं 8 कोटींचं घर पाहिलं का? असं काय खास आहे या घरात? एरिया किती? लोकेशन...

Photos: डोंबिवलीतलं 8 कोटींचं घर पाहिलं का? असं काय खास आहे या घरात? एरिया किती? लोकेशन...

Photos: डोंबिवलीतलं 8 कोटींचं घर पाहिलं का? असं काय खास आहे या घरात? एरिया किती? लोकेशन... 9