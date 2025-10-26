English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ आहे मिनी गोवा! महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस पर्यटनस्थळ

जाणून घेऊया मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ असलेले फेमस पर्यटन स्थळ कोणते?

Vanita Kamble | Oct 26, 2025, 08:02 PM IST
Toursut Spot Near The Mumbai And Pune : दिवाळी सुट्टी निमित्ताने अनेकजण पिकनिकचा प्लान बनवत आहेत. अशातच एका दिवसात फिरुन होईल असं सुंदर पर्यटनस्थळ मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ आहे आहे. हे महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस पर्यटनस्थळ आहे. विशेष म्हणजे हे पर्यटनस्थळ मिनी गोवा म्हणून ओखळले जाते.    इथे अथांग समुद्र किनाऱ्यासह अनेक ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांना भेट देता येऊ शकते. जाणून घेऊया हे पर्यटन स्थळ कोणते. 

आपल्या महाराष्ट्रात गोव्यावा टक्कर देमारे एक सुंदर पर्यटनस्थळ आहे.   मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ असलेले हे पर्यटनस्थळ मिनी गोवा म्हणून ओळखले जाते. एक डे ट्रीप किंवा दोन दिवसांच्या सहलीसाठी हे ठिकाण बेस्ट ऑप्शन आहे.   

मुंबई आणि पुण्याच्या मधोमध असलेले हे पर्यटनस्थळ येथे असलेल्या एका वास्तूमुळे जग प्रसिद्ध आहे.  

 मुरुड जंरीरा किल्ला हे जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. जगभरातून पर्यटक मुरुड जंजिरा किल्ला पाहण्यासाठी येतात.   

सुंदर समुद्र किनाऱ्यांसह मुरुड जंरीरा किल्ला, पद्मदुर्ग किल्ला, खंदेरी उंदेरी किल्ला,  कुलाबा किल्ला ही ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ देखील आहेत.   

काशीद, मांडवा, किहिम, नागाव हे अलिबाग मधील प्रसिद्ध समुद्र किनारे आहेत. या समुद्र किनाऱ्यावर पर्यटक अनेक वॉटर स्पोर्ट्सच देखील अनुभव घेतात. 

अलिबाग हे सुंदर समुद्र किनाऱ्यांसाठी लोकप्रिय आहे. येथील समुद्र किनारे पर्यटकांना आकर्षित करतात. 

 पुण्यापासून अलिबाग हे फक्त 142 किमी अंतरावर आहे. 

अलिबाग हे मुंबई पासून 109 किमी आहे.  विशेष म्हणजे मुंबईतून बोटीतून येथे जाता येते.  

 मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ असलेले हे पर्यटनस्थळ दुसरं तिसरं कोणत नसून अलिबाग आहे.   

समुद्र किनारी असलेले हे पर्यटन स्थळ अतिशय सुंदर आणि निसर्गरम्य आहे. विकेंड किंवा दोन दिवसांच्या छोटाशा टूरमध्ये हे ठिकाण तुम्ही एक्सप्लोर करु शकता.   

