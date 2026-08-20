प्रेग्नन्सीमुळे अभिनेत्रीला गमवावे लागले काम; चॅनेल म्हणाले,"भारतीय प्रेक्षक... आणि गर्भवती महिला..."

एका पसिद्ध अभिनेत्रीने तिचा प्रेग्नन्सीमध्ये टीव्ही टीव्ही इंडस्ट्रीचा अनुभव सांगितला आणि तो फारच चर्चेत आला आहे.
प्रेग्नन्सी हा स्त्रीच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो. मात्र या काळात करिअरमध्ये येणाऱ्या अडचणींचाही अनेक महिलांना सामना करावा लागतो. लोकप्रिय व्हीजे आणि होस्ट मिनी माथुर यांनी त्यांच्या करिअरमधील असाच एक अनुभव नुकताच शेअर केला आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, प्रेग्नन्सीमुळे त्यांना केवळ कामापासून दूर करण्यात आले नाही, तर ज्या चॅनेलसोबत त्या अनेक वर्षे काम करत होत्या, तिथे त्यांचा कॉन्ट्रॅक्टही पुढे वाढवण्यात आला नाही.
Hauterflyला दिलेल्या मुलाखतीत मिनी माथुर यांनी सांगितले की, त्यांच्या पहिल्या प्रेग्नन्सीदरम्यान त्यांना करिअरमध्ये मोठा धक्का बसला. त्या वेळी त्या MTVसोबत तब्बल पाच वर्षे काम करत होत्या. मात्र त्या प्रेग्नंट झाल्यानंतर त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करण्यात आला नाही. मिनी यांच्या मते, त्यामागे एक विचित्र धारणा होती की, व्हीजे प्रेग्नंट होत नाहीत. त्यांना थेट सांगण्यात आलं की, “तुम्ही प्रेग्नंट आहात. आता तुमच्या आयुष्याचा आनंद घ्या.” त्यावेळी मिनी यांना हे खूप खटकले.
त्यांनी सांगितले की, आपल्या मेहनतीने आणि कौशल्याने त्यांनी स्वतःसाठी तसेच चॅनेलसाठी एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. त्यामुळे केवळ प्रेग्नन्सीला कारण बनवून कामापासून दूर केलं जाणं त्यांच्यासाठी निराशाजनक आणि संतापजनक होतं.
मिनी माथुर यांनी पाश्चात्य देशांमधील परिस्थितीचं उदाहरणही दिलं. त्यांनी मॉडेल आणि टीव्ही व्यक्तिमत्त्व हेइडी क्लम यांचा उल्लेख करत सांगितलं की, तिथे महिलांना प्रेग्नन्सीदरम्यानही व्यावसायिक काम सुरू ठेवताना पाहायला मिळतं. मिनी यांच्या मते, प्रेग्नन्सीमुळे एखाद्या महिलेची क्षमता किंवा तिचं कौशल्य कमी होत नाही. मात्र त्या काळात त्यांना याच्या अगदी उलट अनुभवाला सामोरं जावं लागलं.
चॅनेलच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी आवाज का उठवला नाही, असा प्रश्न मिनी यांना विचारण्यात आला. यावर त्यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांनी चॅनेलशी कोणताही संघर्ष केला नाही. त्यांच्यासाठी स्वतःची प्रतिष्ठा महत्त्वाची होती. जर एखाद्या संस्थेला आपल्या कामाची आणि क्षमतेची किंमत असेल, तर ती संस्था आपल्याला सहज सोडणार नाही, असं त्यांना वाटत होतं. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय स्वीकारला, जरी तो त्यांच्या मनाला लागला होता.
मिनी माथुर यांनी याच मुलाखतीत आणखी एक महत्त्वाचा खुलासा केला. प्रेग्नन्सीमुळे केवळ MTVचं काम त्यांच्या हातातून गेलं नाही, तर Indian Idolच्या पुढील सीझनचं होस्टिंगही त्यांना करता आलं नाही. त्या सांगतात की, Indian Idolच्या चौथ्या सीझननंतर त्या प्रेग्नंट झाल्या. पाचव्या सीझनच्या तयारीला सुरुवात झाली होती. त्यांनी टीमला आधीच सांगितलं होतं की, ऑडिशन्सच्या वेळी त्या सहज काम करू शकतील; मात्र फायनलपर्यंत त्यांचा बेबी बंप स्पष्ट दिसू लागेल. त्यानंतर चॅनेलकडून त्यांना हा सीझन होस्ट न करण्याचा सल्ला देण्यात आला. कारण सांगताना त्यांना असं म्हटलं गेलं की, भारतीय प्रेक्षक प्रेग्नंट महिलेला टीव्ही होस्टच्या भूमिकेत स्वीकारणार नाहीत.
मिनी माथुर यांचा हा अनुभव केवळ त्यांच्या वैयक्तिक करिअरपुरता मर्यादित नाही. कामाच्या ठिकाणी महिलांकडे, विशेषतः मातृत्वाच्या काळात, पाहण्याचा दृष्टिकोन आजही किती वेगळा असू शकतो, यावर त्यातून प्रश्न उपस्थित होतो.
प्रेग्नन्सी ही एखाद्या महिलेच्या व्यावसायिक कौशल्याची मर्यादा नसते, मात्र मिनी माथुर यांच्या अनुभवाने मनोरंजन क्षेत्रातील त्या काळातील मानसिकतेवर नक्कीच प्रकाश टाकला आहे.