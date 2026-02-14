मंत्रालयात जाण्याआधी ही माहिती नक्की वाचा? जाणून घ्या कडक सुरक्षा नियम, अन्यथा होऊ शकते कारवाई
Mantralaya: राज्याच्या मंत्रालयात दररोज नागरिक विविध कामांसाठी भेट देतात. सुरक्षितता आणि पारदर्शकता टिकवण्यासाठी प्रशासनाने काही स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. विशेषतः रोख रक्कम आणि वस्तूंबाबत नियम पाळल्यास प्रवेश प्रक्रिया सोपी आणि त्रासमुक्त होते. सविस्तर जाणून घ्या...
Priti Ved | Feb 14, 2026, 03:58 PM IST
1/8
रोख रकमेची मर्यादा
2/8
तपासणी दरम्यान माहिती
3/8
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर निर्बंध
4/8
धोकादायक वस्तू मनाई
5/8
वैध प्रवेश पास आवश्यक
6/8
कमी रोख ठेवण्याचा सल्ला
7/8