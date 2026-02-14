English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • मंत्रालयात जाण्याआधी ही माहिती नक्की वाचा? जाणून घ्या कडक सुरक्षा नियम, अन्यथा होऊ शकते कारवाई

Mantralaya: राज्याच्या मंत्रालयात दररोज नागरिक विविध कामांसाठी भेट देतात. सुरक्षितता आणि पारदर्शकता टिकवण्यासाठी प्रशासनाने काही स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. विशेषतः रोख रक्कम आणि वस्तूंबाबत नियम पाळल्यास प्रवेश प्रक्रिया सोपी आणि त्रासमुक्त होते. सविस्तर जाणून घ्या...

Priti Ved | Feb 14, 2026, 03:58 PM IST
रोख रकमेची मर्यादा

मंत्रालय परिसरात प्रवेश करताना अभ्यागतांनी 10000 रुपयांपर्यंतच रोख ठेवावी. यापेक्षा जास्त पैसे असल्यास सुरक्षारक्षक प्रवेश रोखू शकतात किंवा तपासणीसाठी थांबवू शकतात.

तपासणी दरम्यान माहिती

गेटवर सुरक्षा कर्मचारी तुमच्याकडील सामान आणि पैशांबद्दल चौकशी करू शकतात. योग्य माहिती दिल्यास प्रक्रिया लवकर पूर्ण होते आणि अनावश्यक विलंब टळतो.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर निर्बंध

कॅमेरा, काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किंवा रेकॉर्डिंग साधने आत नेण्यास परवानगी नसते. संवेदनशील कागदपत्रांचे संरक्षण आणि गोपनीयता राखण्यासाठी हा नियम ठेवण्यात आला आहे.

धोकादायक वस्तू मनाई

धारदार किंवा संभाव्य हानीकारक वस्तू सोबत आणणे पूर्णपणे निषिद्ध आहे. अशा वस्तू आढळल्यास सुरक्षा कारणास्तव त्वरित कारवाई केली जाऊ शकते.

वैध प्रवेश पास आवश्यक

मंत्रालयात प्रवेशासाठी अधिकृत पास अनिवार्य आहे. हा पास ऑनलाइन अर्ज करून किंवा गार्डन गेटवरील नोंदणी कक्षातून मिळू शकतो.

कमी रोख ठेवण्याचा सल्ला

भेटीला येताना शक्यतो कमी रोख रक्कम ठेवणे योग्य मानले जाते. नियमांनुसार मर्यादा ओलांडल्यास आत जाण्यात अडचण निर्माण होऊ शकते.

लाचखोरी रोखण्यासाठी उपाय

रोख मर्यादा ठेवण्यामागे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा उद्देश आहे. प्रशासन पारदर्शक व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही पद्धत राबवत आहे.

नियोजन करूनच भेट द्या

Mantralaya Mumbai Maharashtra

मंत्रालयात येण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे आणि पास तयार ठेवा. योग्य तयारीमुळे काम लवकर होते आणि पुन्हा फेऱ्या मारण्याची गरज राहत नाही. 

