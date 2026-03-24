पुण्यापासून फक्त 13 KM अंतरावर चमत्कार! 8 महिन्यानंतर पाण्याबाहेर आले धरणाखाली बुडालेले मंदिर; वर्षातून फक्त 4 महिने मिळते देवाचे दर्शन
महाराष्ट्रातील हे अनोखे मंदिर पाहण्यासाठी राज्यातील कानाकोपऱ्यातून भाविक येतात.
Pune Wagheshwar Temple: महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्याचे निसर्ग सौंदर्य पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करते. पवना धरण हे त्यापैकीच एक आहे. पवना धरणाजवळ ऐतिहासिक वाघेश्वर मंदिर आहे. धरणाच्या पाण्याखाली बुडालेले हे मंदिर 8 महिन्यानंतर पाण्याबाहेर आले आहे. वर्षातून 4 महिने या मंदिरात देवाचे दर्शन घेता येते. उन्हाळ्यातच दर्शनासाठी खुले असते. पावसाळ्यात आणि इतर ऋतूंमध्ये हे मंदिर पवना धरणाच्या पाण्याखाली बुडलेले असते.संपूर्ण महाराष्ट्रातून लोक या मंदिराला भेट देत आहेत. पुरातत्व विभागाने या ऐतिहासिक मंदिराचे जतन केले पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.