  पुण्यापासून फक्त 13 KM अंतरावर चमत्कार! 8 महिन्यानंतर पाण्याबाहेर आले धरणाखाली बुडालेले मंदिर; वर्षातून फक्त 4 महिने मिळते देवाचे दर्शन

पुण्यापासून फक्त 13 KM अंतरावर चमत्कार! 8 महिन्यानंतर पाण्याबाहेर आले धरणाखाली बुडालेले मंदिर; वर्षातून फक्त 4 महिने मिळते देवाचे दर्शन

महाराष्ट्रातील हे अनोखे मंदिर पाहण्यासाठी राज्यातील कानाकोपऱ्यातून भाविक येतात. 

Vanita Kamble | Mar 24, 2026, 06:33 PM IST
Pune Wagheshwar Temple: महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्याचे निसर्ग सौंदर्य पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करते. पवना धरण हे त्यापैकीच एक आहे. पवना धरणाजवळ ऐतिहासिक वाघेश्वर मंदिर आहे. धरणाच्या पाण्याखाली बुडालेले हे मंदिर 8 महिन्यानंतर पाण्याबाहेर आले आहे. वर्षातून 4 महिने या मंदिरात देवाचे दर्शन घेता येते.  उन्हाळ्यातच दर्शनासाठी खुले असते. पावसाळ्यात आणि इतर ऋतूंमध्ये हे मंदिर पवना धरणाच्या पाण्याखाली बुडलेले असते.संपूर्ण महाराष्ट्रातून लोक या मंदिराला भेट देत आहेत. पुरातत्व विभागाने या ऐतिहासिक मंदिराचे जतन केले पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे. 

पुण्याजवळील पवना धरणात बुडालेले पुरातन वाघेश्वर मंदिर दरवर्षी फक्त 3 ते 4 महिन्यांसाठी पाण्यातून वर येते. पावसाळा संपल्यानंतर पाण्याची पातळी कमी झाली की हे ऐतिहासिक आणि रहस्यमय मंदिराचे दर्शन होते.  

या मंदिराचा थेट छत्रपती शिवरायांशीही संबध आहे. महाराजांनी कोकण-सिंधुदुर्गची मोहिम फत्ते केल्यानंतर ते वाघेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी आले होते. 

वाघेश्वर मंदिर  700 ते 800 वर्ष जुनं आहे. संपूर्ण मंदिर दगडांनी बनवलं आहे. हेमाडपंथी शैलीत असेलेल वाघेश्वर मंदिर पर्यटकांचे विशेष आकर्षण आहे.   

 पावसाळा आणि त्यांनतरचे काही महिने असं मिळून हे मंदिर 8 महिने पाण्याखाली असते. साधारण मार्च महिन्यात पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर हे मंदिर पाण्याबाहेर येते.

1965 मध्ये पावना धरण बांधण्यात आले. 191 मध्ये धरणाचा वापर होण्यास सुरुवात झाली. यानंतर हे मंदिर पाण्याखाली बुडाले. 

पवना धरणाच्या पाण्यात असलेले वाघेश्वर  मंदिर तब्बल 8 महिले पाण्याखाली असते. वर्षातून फक्त 4 महिनेच हे मंदिर पाण्याबाहेर असते.  

पुण्यातील वाघोली येथे हे वाघेश्वर मंदिर आहे. महादेवाच्या दर्शनासाठी भाविक प्रतिक्षा करत असतात. 

भारतातील कोट्यवधी मोबाईल युजर्ससाठी गुड न्यूज! वर्षातून 13 वेळा रिचार्जची कटकट मिटणार; काय घडलंय नेमकं?

भारतातील कोट्यवधी मोबाईल युजर्ससाठी गुड न्यूज! वर्षातून 13 वेळा रिचार्जची कटकट मिटणार; काय घडलंय नेमकं?

भारतातील कोट्यवधी मोबाईल युजर्ससाठी गुड न्यूज! वर्षातून 13 वेळा रिचार्जची कटकट मिटणार; काय घडलंय नेमकं?

भारतातील कोट्यवधी मोबाईल युजर्ससाठी गुड न्यूज! वर्षातून 13 वेळा रिचार्जची कटकट मिटणार; काय घडलंय नेमकं? 8
New Job Rule: वजन वाढलं तर नोकरी जाणार! पगार द्यायचा की नाही हे ही कंपनी वजन पाहून ठरवणार

New Job Rule: वजन वाढलं तर नोकरी जाणार! पगार द्यायचा की नाही हे ही कंपनी वजन पाहून ठरवणार

New Job Rule: वजन वाढलं तर नोकरी जाणार! पगार द्यायचा की नाही हे ही कंपनी वजन पाहून ठरवणार 9
IPL 2026 पूर्वी रिंकू सिंहची सरकारी नोकरी झाली पक्की, किती पगार मिळणार?

IPL 2026 पूर्वी रिंकू सिंहची सरकारी नोकरी झाली पक्की, किती पगार मिळणार?

IPL 2026 पूर्वी रिंकू सिंहची सरकारी नोकरी झाली पक्की, किती पगार मिळणार? 9
World TB Day: खोकला येतोय? टीबीची सुरुवात तर नाही ना? जाणून घ्या कसं ओळखायचं!

World TB Day: खोकला येतोय? टीबीची सुरुवात तर नाही ना? जाणून घ्या कसं ओळखायचं!

World TB Day: खोकला येतोय? टीबीची सुरुवात तर नाही ना? जाणून घ्या कसं ओळखायचं! 8