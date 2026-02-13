महाराष्ट्रात इंजीनियरिंगचा भन्नाट नमुना! घराच्या बाल्कनीतून काढला उड्डाणपूल
नागपुरात घराच्या बाल्कनीतून उड्डाणपूल काढण्यात आला आहे.
Vanita Kamble | Feb 13, 2026, 05:45 PM IST
Nagpur Flyover Passing Through House Balcony : चायनामध्ये इंजिनीयरींगचे अजब गजब नमुने पहायला मिळतात. मात्र, आता महाराष्ट्रातील इंजिनीयरसमोर चायना पण फेल होत आहे. महाराष्ट्रात इंजिनीयरींगचा अजब चमत्कार पहायला मिळत आहेत. मुंबईजवळच्या मीरा-भाईंदरमधील 4 पदरीउड्डाणपूल अचानक मध्येच 2 पदरी झाला. तर, नागपुरात घराच्या बाल्कनीतून उड्डाणपूल काढण्यात आला आहे.
