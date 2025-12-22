फक्त 6 तासांचा दिवस असलेले महाराष्ट्रातील एकमेव चमत्कारिक गाव! इथले ग्रामस्थ घरात नाही तर गुहेत राहतात
सह्याद्रीच्या डोंगर कपारीत वसलेल्या या अनोख्या गावाची कहानी खूपच रंजक आहे.
Fofsandi Village Ahmednagar: मुंबई पुण्यासारख्या मेट्रो शहरांमध्ये लोक अलिशान घरांमध्ये राहतात. याच मुंबई पुण्याजवळ एक असे गाव आहे जिथे लोक घरांमध्ये नाही तर गुहेत राहतात. घनदाट जंगलाने वेढलेल्या सह्याद्रीच्या डोंगर कपारीत हे अतिशय दुर्गम गाव आहे. अद्भूत निसर्ग सौंदर्य हीच या गावात राहणाऱ्या लोकांची संपत्ती आहे. या गावचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या गावात दिवस 6 ते 7 तासांचा असतो. 'या' गावात 2 तास उशीरा होतो सूर्योदय आणि सूर्यास्त होतो.