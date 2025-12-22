English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फक्त 6 तासांचा दिवस असलेले महाराष्ट्रातील एकमेव चमत्कारिक गाव! इथले ग्रामस्थ घरात नाही तर गुहेत राहतात

फक्त 6 तासांचा दिवस असलेले महाराष्ट्रातील एकमेव चमत्कारिक गाव! इथले ग्रामस्थ घरात नाही तर गुहेत राहतात

सह्याद्रीच्या डोंगर कपारीत वसलेल्या या अनोख्या गावाची कहानी खूपच रंजक आहे. 

Vanita Kamble | Dec 22, 2025, 07:33 PM IST
Fofsandi Village Ahmednagar: मुंबई पुण्यासारख्या मेट्रो शहरांमध्ये लोक अलिशान घरांमध्ये राहतात. याच मुंबई पुण्याजवळ एक असे गाव आहे जिथे लोक घरांमध्ये नाही तर गुहेत राहतात. घनदाट जंगलाने वेढलेल्या सह्याद्रीच्या डोंगर कपारीत हे अतिशय दुर्गम गाव आहे. अद्भूत निसर्ग सौंदर्य हीच या गावात राहणाऱ्या लोकांची संपत्ती आहे. या गावचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या गावात दिवस 6 ते 7 तासांचा असतो.   'या' गावात 2 तास उशीरा होतो सूर्योदय आणि सूर्यास्त होतो. 

महाराष्ट्र हा निसर्ग सैंदर्याने नटलेला आहे. याच महाराष्ट्रात एक अनोखं ठिकाण आहे.  महाराष्ट्रात एक असं गाव आहे 2 तास उशीरा सूर्योदय आणि सूर्यास्त होतो. या गावाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथले लोक घरात नाही तर गुहेत राहतात. 

गाव सह्याद्रीच्या डोंगर कपारीत वसलेले आहे. हे गाव स्वर्गाहूनही सुंदर आहे. हे गाव महाराष्ट्रातील एक अतीदुर्गम गाव आहे. 

मुंबईतून ठाणे, कल्याण, मुरबाड आणि माळशेज घाट मार्गे अंदाजे 170 किमी प्रवास केल्यावर या गावात जाता येते. पुण्याहून जात असल्यास चाकण, मंचर, नारायणपूर आणि ओतूर मार्गे अंदाजे 130 किमी प्रवास आहे. नाशिकमधील लोक सिन्नर आणि अकोले मार्गे फोफसंडी असा 100 किमी प्रवास आहे. ST बस थेट या गावपर्यंत जाते.  परंतु स्वतःचे वाहन असल्यास अधिक सोयीस्कर ठरेल.

महाराष्ट्रात सर्वत्र एकाचवेळी सूर्योदय आणि सूर्यास्त होते. मात्र, या गावात 2  तास उशीरा सूर्योदय आणि सूर्यास्त होतो. या अतिदुर्गम गावात निसर्गाचा अविष्कार पाहायला मिळतो. इथले ग्रामस्थ अजूनही एका अनोख्या विश्वात जगत आहेत. 

भारतात ब्रिटिशांची राजवट होती तेव्हा फॉफ नावाचा एक इंग्रज अधिकारी सुट्टीच्या दिवशी म्हणजेच रविवारी विश्रांतीसाठी या निसर्गरम्य अशा गावात जात असे. तेव्हा पासून या ठिकाणाचे नाव फॉफसंडे असं पडले. पुढे त्याच शब्दाचा अपभ्रंश होऊन फोफसंडी असे झाले.   

 मांडवी नदीचा उगम फोफसंडी गावाच्या हद्दीतच होतो. इथल्या एका गुहेत मांडव्य ऋषींनी तपश्चर्या केली होती. त्यांच्या नावावरूनच या नदीचे नाव मांडवी पडले आहे.  

  या गावाला निसर्गाने भरभरून दिले आहे. नदी, धबधबा, हिरवाई, डोंगर असल्याने गर्द हिरवी वनराई, दुर्मिळ पशु-पक्षी, जैववैविध्य या गावात आढळते.   

अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील वायव्येला दुर्गम आदिवासी भागातील कोंबडकिल्ला- कुंजीरगडाच्या पायथ्याशी  फोफसंडी हे गाव आहे. 

फोफसंडी गावात काही कुटुंबे अजूनही त्यांच्या पाळीव प्राण्यांसह गुहेत राहतात. जंगली प्राण्यापांसून बचाव करम्यासाठी लोक गुहेत राहतात. 

हे गाव सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले व 6 डोंगरांनी वेढलेले आहे. चौफेर डोंगरामध्ये दरीत वसलेल्या फोफसंडी गावात उशिराने सूर्यदर्शन होते. तर या गावात सूर्योदय देखील उशीराने होतो. 

