Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /तुकाराम मुंढेंच्या टीममध्ये..., FDA कारवायांदरम्यान मिर्झापूर फेम अभिनेत्रीची सडेतोड पोस्ट, कोण आहे ईशा तलवार?

'तुकाराम मुंढेंच्या टीममध्ये...', FDA कारवायांदरम्यान मिर्झापूर फेम अभिनेत्रीची सडेतोड पोस्ट, कोण आहे ईशा तलवार?

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 19, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:11 PM IST

सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशभरात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची चर्चा रंगली आहे. FDA कडून सुरु असलेल्या धडक कारवायांमुळे नागरिकांकडून कौतुकाची थाप दिली जात आहे. 

 

1/8

सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशभरात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची चर्चा रंगली आहे. FDA कडून सुरु असलेल्या धडक कारवायांमुळे नागरिकांकडून कौतुकाची थाप दिली जात आहे. 

 

2/8

तुकाराम मुंढे यांना फक्त सर्वसामान्य नागरिकच नाही तर मनोरंजन क्षेत्रातूनही पाठिंबा मिळत आहे. ज्येष्ठ अभिनेते परेश रावल यांनी तर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची बदली करु नका असं सांगितलं आहे. 

 

3/8

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तुकाराम मुंढेंकडून सुरु असलेल्या कारवाईचं कौतुक केलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, 'एफडीए राज्यभरात चांगली कामगिरी करतेय. अन्नभेसळीमुळं लोकांच्या जीवाला धोका असतो. त्यांचं आरोग्य धोक्यात येते. त्यामुळं याविरोधात कारवाईची गरज होती. ती कारवाई होतेय,आणि या पुढेही एफडीएची कारवाई राज्यात सुरूच राहिल.'

 

4/8

यादरम्यान 'मिर्झापूर' फेम अभिनेत्री ईशा तलवार हिने इंस्टाग्रामवर तुकाराम मुंढे यांचा उल्लेख करत एक पोस्ट केली आहे. ही पोस्ट चांगलीच चर्चेत आहे. 

 

5/8

'मी अभिनय सोडून तुकाराम भाऊंच्या टीममध्ये जाण्याचा विचार करत आहे,' असं ईशा तलवारने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. तिच्या पोस्टवर अनेक नेटकऱ्यांनी कमेंट केल्या आहेत.

 

6/8

या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये तिने 'प्रेरणादायी' लिहिलं असून तुकाराम मुंढेंचं कौतुक केलं आहे. 

 

कोण आहे ईशा तलवार ?7/8

कोण आहे ईशा तलवार ?

ईशा तलवारने 'मिर्झापूर' या वेबसीरिजमध्ये माधुरी यादवची प्रमुख भूमिका साकारली होती. ईशानं हिंदीसोबतच दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. 

8/8

ट्युबलाईट, कालाकांडी, रन बेबी रन, कामयाब, शर्माजी नमकीन, परछाई आणि इंडियन पोलीस फोर्स यांसारख्या विविध चित्रपट आणि वेबसीरिजमध्ये काम केलं आहे.

 

TAGS:
isha talwar
tukaram mundhe
FDA

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
तरुणाने एक्स गर्लफ्रेंडला लग्नात होम थिएटर दिलं गिफ्ट; नवऱ्याने बोर्डला पिन लावून ऑन करताच...; अख्खं गाव हादरलं, आतमध्ये चक्क....
2
3
4
5