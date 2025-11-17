English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Life Insurance: 'या' 8 गैरसमजांमुळे जीवन विम्यापासून दूर पळतात लोक; तुम्हीपण करताय ही चूक?

life insurance Reality: जीवन विमाबद्दल लोकांच्या मनात नेमके काय काय गैरसमज आहेत?  जाणून घेऊया.   

Pravin Dabholkar | Nov 17, 2025, 09:01 AM IST
Life Insurance: 'या' 8 गैरसमजांमुळे जीवन विम्यापासून दूर पळतात लोक; तुम्हीपण करताय ही चूक?

life insurance: आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपल्याला आर्थिक सुरक्षिततेची गरज असते. आणि जीवन विमा हा आपल्या भविष्यातील संरक्षण सुनिश्चित करतो. असे असले तरी भारतात 83% लोकांनी अद्याप विमा घेतलेला नाही.

स्विस रे सर्व्हे

 स्विस रे 2023 नुसार, 17 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त संरक्षण तफावत आहे, जी जगात सर्वाधिक आहे. यामुळे लाखो लोकांच्या स्वप्नांना धोका आहे. पण जीवन विम्याबद्दल लोकांच्या मनात नेमके काय काय गैरसमज आहेत?  जाणून घेऊया. 

गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न

इन्शुरन्स अवेअरनेस कमिटी (आयएसी-लाइफ) चे सदस्य ऋषभ गांधी आणि पराग राजा यांनी जीवन विम्याबाबतचे सात प्रमुख गैरसमज स्पष्ट केले. हे गैरसमज दूर केल्याने लोक आत्मविश्वासाने विमा घेतील. विमा हा आर्थिक स्थिरतेचा आधार आहे.

विमा गुंतागुंत

लोक वैयक्तिक किंवा वैद्यकीय माहिती देण्यास घाबरतात. पण विम्याचे मूळ सोपे: नियमित प्रीमियमच्या बदल्यात निधन झाल्यास कुटुंबाला मदत होते. संरक्षण पहिल्या दिवसापासून सुरू होते. डिजिटल अॅप्स, AI मुळे माहिती आणि व्यवस्थापन सोपे झाले आहे.

टर्म प्लॅन पुरेसा नाही

टर्म प्लॅन किफायतशीर आहे, पण जोखीम संरक्षणापुरते मर्यादित. लोकांना बचत, निवृत्ती नियोजन, मालमत्ता जतन हवे. विमा शिक्षण, विवाह, निवृत्ती गरजा पूर्ण करतो. धोरणात्मक स्थिरता देतो.

मला फायदा नाही:

विमा त्वरित समाधान नाही, तर स्वप्नांना संरक्षण असते. ते बीजासारखे वाढते. तुमच्या अनुपस्थितीत कुटुंबाला स्थिरता मिळते. गंभीर आजार, अपंगत्वात जगण्याचे फायदे देते. त्यामुळे हे वैयक्तिक ध्येय पूर्तीचे व्यासपीठ आहे हे लक्षात ठेवा.

फक्त कर बचत

कलम 80सी, 10(10डी) नुसार कर फायदे मिळतात पण याचा मुख्य उद्देश सुरक्षा हा आहे. कर बचत व्यतिरिक्त मूलभूत: कर्ज, सेवानिवृत्ती, रिस्क कव्हर, बचत, कुटुंब कल्याण यामध्ये उपयोग होतो.

आयुष्यभर प्रीमियम

सर्व पॉलिसीत करारात प्रीमियम नसतो. मर्यादित-देय, सिंगल-प्रीमियम, अल्प-मुदत योजना, लहान वयात घेतल्यास कमी प्रीमियम कमी असतो. चांगले संरक्षण मिळते आणि उत्पन्न थांबल्यास मदत होते.

क्लेममध्ये छुपे नियम:

IRDAI नुसार 2023-24 मध्ये 96.82% क्लेम 30 दिवसांत निकाली निघाले. कोविडकाळातही त्वरित क्लेम मिळाले. सुधारणांमुळे तपास 90 वरून 45 दिवसांवर आला. डिजिटल अपलोड पूर्व-मंजूर यादीने जलद प्रक्रिया झाली.

तरुणांना गरज नाही

कार-घरासारख्या उत्पन्नास संरक्षण गरजेचे असते. अविवाहित असो, लवकर घेतल्यास कमी प्रीमियम, उत्तम कव्हरेज मिळते. दीर्घ बचत वाढते. मृत्यू झाल्यास कर्ज फेडले जाते, त्यामुळे कुटुंबावर भार पडत नाही. 

विमा जबाबदारीचा पाया

विमा ओझे नाही तर आर्थिक नियोजनाचा आधार आहे. त्यामुळे विचार न करता गरज म्हणून प्राधान्य द्या. लवकर सुरुवात करा, भविष्य सुरक्षित करा.

