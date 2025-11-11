AI ची मॉडेल नाही 'ही' तर खरी भारतीय सुंदरी, Miss Universe स्पर्धेत सौंदर्यापेक्षा हुशारीची जास्त चर्चा
संपूर्ण जगाचे लक्ष सध्या थायलंडमध्ये होणाऱ्या प्रतिष्ठित मिस युनिव्हर्स 2025 स्पर्धेवर आहे. यावर्षी भारताला गौरव मिळवून देण्याची जबाबदारी राजस्थानमधील प्रतिभावान मॉडेल मनिका विश्वकर्मा हिच्या खांद्यावर आहे.
Dakshata Thasale | Nov 11, 2025, 11:19 PM IST
राजस्थान ते दिल्ली प्रवास
सौंदर्य स्पर्धांच्या जगात मनिकाचा प्रवास अविश्वसनीयपणे प्रेरणादायी आहे. तिने प्रथम मिस युनिव्हर्स राजस्थानचा किताब जिंकला आणि नंतर १८ ऑगस्ट 2025 रोजी जयपूर येथे झालेल्या ग्रँड फिनालेमध्ये मिस युनिव्हर्स इंडिया 2025 चा किताब जिंकला. हा क्षण केवळ तिच्यासाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी अभिमानाचा क्षण होता.
अंतिम फेरीत जेव्हा तिला विचारले गेले की ती महिला शिक्षणाला प्राधान्य देईल की गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत करेल, तेव्हा मनिका आत्मविश्वासाने म्हणाली, "महिलांचे शिक्षण ही खरी गुंतवणूक आहे, कारण एक शिक्षित महिला केवळ तिचे स्वतःचे भविष्यच नाही तर संपूर्ण समाजाचे भविष्य बदलू शकते." ही विचारसरणी तिला इतर स्पर्धकांपेक्षा वेगळी ठरवते.
