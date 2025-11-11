English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
AI ची मॉडेल नाही 'ही' तर खरी भारतीय सुंदरी, Miss Universe स्पर्धेत सौंदर्यापेक्षा हुशारीची जास्त चर्चा

संपूर्ण जगाचे लक्ष सध्या थायलंडमध्ये होणाऱ्या प्रतिष्ठित मिस युनिव्हर्स 2025 स्पर्धेवर आहे. यावर्षी भारताला गौरव मिळवून देण्याची जबाबदारी राजस्थानमधील प्रतिभावान मॉडेल मनिका विश्वकर्मा हिच्या खांद्यावर आहे.  

Dakshata Thasale | Nov 11, 2025, 11:19 PM IST
मोठी स्वप्ने साध्य करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक तरुणीसाठी मनिका विश्वकर्मा प्रेरणास्थान बनली आहे. 22 वर्षीय मनिका या वर्षी थायलंडमध्ये होणाऱ्या मिस युनिव्हर्स 2025 स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. राजस्थानमधील श्री गंगानगर येथे जन्मलेल्या मनिकाबद्दल काही खास तथ्ये जाणून घेऊया.  

संपूर्ण जगाचे लक्ष सध्या थायलंडमध्ये होणाऱ्या प्रतिष्ठित मिस युनिव्हर्स २०२५ स्पर्धेवर आहे. यावर्षी भारताला गौरव मिळवून देण्याची जबाबदारी राजस्थानमधील प्रतिभावान मॉडेल मनिका विश्वकर्मा हिच्या खांद्यावर आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 22 वर्षीय मनिका या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहे, जो तिच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.   

यापूर्वी, ऑगस्ट 2025 मध्ये, तिने मिस युनिव्हर्स इंडिया 2025 चा प्रतिष्ठित मुकुट जिंकला होता, ज्यामुळे तिला या जागतिक स्पर्धेत भाग घेण्याची संधी मिळाली.

बँकॉकमधील या कार्यक्रमात मनिका तिच्या सौंदर्य आणि शैलीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. चमकदार माणिक लाल रंगाचा गाऊन असो किंवा पारंपारिक भारतीय अनारकली, तिच्या प्रत्येक लूकची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे.  

फक्त काही दिवस उरले असताना, 21 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत आहेत. संपूर्ण देशाला आशा आहे की मनिका विश्वकर्मा अंतिम फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी करून देशाला गौरव देईल आणि पुन्हा एकदा भारताला मिस युनिव्हर्सचा मुकुट मिळवून देईल.

राजस्थान ते दिल्ली प्रवास

राजस्थानच्या श्री गंगानगरमध्ये जन्मलेली आणि वाढलेली मनिका सध्या दिल्लीत राहते. ती दिल्ली विद्यापीठात राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राची अंतिम वर्षाची विद्यार्थिनी आहे. लहानपणापासूनच तिने कला, शिक्षण आणि स्व-विकासाला तिच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग बनवले आहे.  

सौंदर्य स्पर्धांच्या जगात मनिकाचा प्रवास अविश्वसनीयपणे प्रेरणादायी आहे. तिने प्रथम मिस युनिव्हर्स राजस्थानचा किताब जिंकला आणि नंतर १८ ऑगस्ट 2025 रोजी जयपूर येथे झालेल्या ग्रँड फिनालेमध्ये मिस युनिव्हर्स इंडिया 2025 चा किताब जिंकला. हा क्षण केवळ तिच्यासाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी अभिमानाचा क्षण होता.  

अंतिम फेरीत जेव्हा तिला विचारले गेले की ती महिला शिक्षणाला प्राधान्य देईल की गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत करेल, तेव्हा मनिका आत्मविश्वासाने म्हणाली, "महिलांचे शिक्षण ही खरी गुंतवणूक आहे, कारण एक शिक्षित महिला केवळ तिचे स्वतःचे भविष्यच नाही तर संपूर्ण समाजाचे भविष्य बदलू शकते." ही विचारसरणी तिला इतर स्पर्धकांपेक्षा वेगळी ठरवते.

शैक्षणिक आणि कला-कुशल

मणिका केवळ बुद्धिमान आणि आत्मविश्वासूच नाही तर एक प्रतिभावान कलाकार देखील आहे. तिला शास्त्रीय नृत्याचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि तिच्या मोकळ्या वेळेत तिला चित्रकला आवडते. तिच्या कलात्मक प्रतिभेला ललित कला अकादमी आणि जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांनी मान्यता दिली आहे.

