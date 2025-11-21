जिला सगळ्यांसमोर 'मूर्ख' म्हणत केलं अपमानित तीच ठरली Miss Universe 2025ची विजेती! जाणून घ्या फातिमा बॉशबद्दल
Who Is Miss Mexico Fátima Bosch: मिस युनिव्हर्स या स्पर्धेचे दिग्दर्शक नवाट इटसाराग्रिसिल यांनी मिस मेक्सिको फातिमा बॉशला "मूर्ख" म्हटले होते, पण तीच आज जगाची राणी झाली आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 21, 2025, 02:59 PM IST
1/8
Miss Universe 2025 Fatima Bosch
थायलंडमध्ये पार पडलेल्या 74व्या मिस युनिव्हर्स 2025 स्पर्धेचा भव्य ग्रँड फिनाले इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला जाईल. जगभरातील 100 हून अधिक देशांच्या प्रतिनिधींना मागे टाकत मेक्सिकोची फातिमा बॉश फर्नांडीजने हा जागतिक किताब जिंकला. मिस युनिव्हर्स 2024 विक्टोरिया केजर थेलविग यांनी तिच्या डोक्यावर मुकुट ठेवताच फातिमा आनंदाने भावूक झाली आणि तिच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले.
2/8
मेहनत, स्वप्न आणि आत्मविश्वासाची जिंकलेली लढाई
3/8
ग्रेस, ग्लॅमर आणि अढळ विश्वासाचा संगम
4/8
चॅलेंजेसचा डोंगर पार करून स्टेजपर्यंतचा प्रवास
25 वर्षीय फातिमा मेक्सिकोच्या टाबास्को राज्यातील विलाहेर्मोसाची रहिवासी आहे. तिने Iberoamericana विद्यापीठातून फॅशन डिझाइनिंगचे शिक्षण घेतले आहे. फायनल आधीच स्पर्धेत एक मोठे वादळ उठले होते. एका इव्हेंटदरम्यान आयोजकांकडून कथित अपमानास्पद टिप्पणी करण्यात आली. या प्रकारानंतर फातिमा आणि काही स्पर्धकांनी स्टेजवरून वॉकआउट केला होता. तरीही ती डगमगली नाही. तिने स्वतःचा आत्मविश्वास टिकवून ठामपणे पुन्हा स्पर्धेत भाग घेतला आणि उत्कृष्ट परफॉर्मन्स देत टॉपवर पोहोचली.
5/8
जबरदस्त उत्तराने जिंकले निर्णायकोंचे मन
6/8
फातिमाने विलक्षण आत्मविश्वासाने दिले उत्तर
7/8