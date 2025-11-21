English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जिला सगळ्यांसमोर 'मूर्ख' म्हणत केलं अपमानित तीच ठरली Miss Universe 2025ची विजेती! जाणून घ्या फातिमा बॉशबद्दल

Who Is Miss Mexico Fátima Bosch: मिस युनिव्हर्स या स्पर्धेचे दिग्दर्शक नवाट इटसाराग्रिसिल यांनी मिस मेक्सिको फातिमा बॉशला "मूर्ख" म्हटले होते, पण तीच आज जगाची राणी झाली आहे.   

Tejashree Gaikwad | Nov 21, 2025, 02:59 PM IST
Miss Universe 2025 Fatima Bosch

Miss Universe 2025 Fatima Bosch

थायलंडमध्ये पार पडलेल्या 74व्या मिस युनिव्हर्स 2025 स्पर्धेचा भव्य ग्रँड फिनाले इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला जाईल. जगभरातील 100 हून अधिक देशांच्या प्रतिनिधींना मागे टाकत मेक्सिकोची फातिमा बॉश फर्नांडीजने हा जागतिक किताब जिंकला. मिस युनिव्हर्स 2024 विक्टोरिया केजर थेलविग यांनी तिच्या डोक्यावर मुकुट ठेवताच फातिमा आनंदाने भावूक झाली आणि तिच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले.

मेहनत, स्वप्न आणि आत्मविश्वासाची जिंकलेली लढाई

Miss Universe 2025 Fatima Bosch

बँकॉकच्या स्टेजवर जेव्हा विजेत्याचे नाव म्हणून फातिमाचा उल्लेख झाला, तेव्हा त्या क्षणाने पूर्ण विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले. ती भावना अशी होती की तिच्या वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीचे चलनीकरण एकाच क्षणात अश्रूंमध्ये परिवर्तित झाले.

ग्रेस, ग्लॅमर आणि अढळ विश्वासाचा संगम

Miss Universe 2025 Fatima Bosch

हा फक्त सौंदर्याचा नव्हे, तर ग्रेस, ग्लॅमर आणि अढळ विश्वासाचा संगम होता. फातिमाने सिद्ध केले की स्वप्न मोठे असतील तर कोणतीही टीका, कोणतेही संकट तुम्हाला थांबवू शकत नाही.

चॅलेंजेसचा डोंगर पार करून स्टेजपर्यंतचा प्रवास

Miss Universe 2025 Fatima Bosch

25 वर्षीय फातिमा मेक्सिकोच्या टाबास्को राज्यातील विलाहेर्मोसाची रहिवासी आहे. तिने Iberoamericana विद्यापीठातून फॅशन डिझाइनिंगचे शिक्षण घेतले आहे. फायनल आधीच स्पर्धेत एक मोठे वादळ उठले होते. एका इव्हेंटदरम्यान आयोजकांकडून कथित अपमानास्पद टिप्पणी करण्यात आली. या प्रकारानंतर फातिमा आणि काही स्पर्धकांनी स्टेजवरून वॉकआउट केला होता. तरीही ती डगमगली नाही. तिने स्वतःचा आत्मविश्वास टिकवून ठामपणे पुन्हा स्पर्धेत भाग घेतला आणि उत्कृष्ट परफॉर्मन्स देत टॉपवर पोहोचली.

जबरदस्त उत्तराने जिंकले निर्णायकोंचे मन

Miss Universe 2025 Fatima Bosch

फायनल राऊंडमधील प्रश्न होता  “मिस युनिव्हर्सच्या मंचाचा वापर करून तुम्ही महिलांसाठी सुरक्षितता कशी निर्माण कराल?”

फातिमाने विलक्षण आत्मविश्वासाने दिले उत्तर

Miss Universe 2025 Fatima Bosch

“आम्ही इथे बदल घडवण्यासाठी आलो आहोत. आमचा आवाज महत्त्वाचा आहे. आम्ही महिला आहोत, धैर्यवान आहोत आणि इतिहास घडवण्यासाठी या स्टेजवर उभ्या आहोत.” हे उत्तर ऐकताच संपूर्ण हॉल टाळ्यांनी दणाणून गेला. निर्णायकांनीही याच उत्तरावर तिच्या बाजूने निर्णय दिला.

फॅशन, समाजसेवा आणि मानसिक आरोग्य—तीन क्षेत्रात सक्रिय

Miss Universe 2025 Fatima Bosch

फातिमा बॉश सस्टेनेबल फॅशनची मोठी पुरस्कर्ता आहे. ती जुन्या कपड्यांपासून नवे डिझाइन्स तयार करण्यात माहिर आहे. तिला लहानपणापासून डिस्लेक्सिया आणि ADHD सारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागला, पण तिने यांना कमजोरी न समजता ताकद बनवली. ती न्यूरोडायव्हर्जन्स, मेंटल हेल्थ आणि कॅन्सरग्रस्त मुलांसाठी सक्रियपणे काम करते.

फातिमाची जिंकलेली लढत

Miss Universe 2025 Fatima Bosch

फातिमा बॉशने दाखवून दिले की खरी सुंदरता फक्त बाहेरून नव्हे, तर मनातील ताकद, हिम्मत, सामाजिक जाणीव आणि मानवतेच्या भावना यातून प्रकट होते. तिचा विजय आता जगभरातील मुलींना आणि महिलांना प्रेरणा देणारा ठरतो आहे.

