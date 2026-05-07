/6,6,6,6,6,6,6,6,6,4,4,4,4,4,4,4,4,4..., मैदानात पाऊस अन् दुसरीकडे मिचेल मार्शचं वादळ; RCB विरोधात ठोकलं IPL मधील सर्वात वेगवान शतक

Mitchell Marsh IPL Century: मिचेल मार्शने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरोधातील सामन्यात आयपीएल करिअरमधील दुसऱ्या शतकाची नोंद केली. दरम्यान दुसरीकडे त्याने लखनऊसाठी सर्वात वेगवान आयपीएल शतकाचा रेकॉर्डही केला आहे.
Mitchell Marsh IPL Century: मिचेल मार्शने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुविरोधातील सामन्यात फक्त 49 चेंडूत शतक ठोकलं आहे.
आयपीएलच्या इतिहासात लखनऊच्या फलंदाजाने ठोकलेलं हे सर्वात वेगवान शतक आहे.
पावसाने व्यत्यय आणलेल्या या सामन्यात मार्शने 9 चौकार आणि 8 षटकार ठोकले. आयपीएलमधील ही त्याचं वैयक्तिक सर्वात वेगवान शतक आहे. याआधी त्याने 56 चेंडूत शतक ठोकलं होतं.
मिचेल मार्शने फक्त 49 चेंडूत शतक ठोकलं आहे. अशी कामगिरी करणारा लखनऊचा तो पहिला फलंदाज ठरला आहे, ज्याने 50 पेक्षा कमी चेंडूत शतक ठोकलं.
या शतकाच्या जोरावर, मार्शने विक्रमांची मालिकाच रचली आहे. आयपीएलमध्ये LSG कडून दोन शतकं झळकावणारा तो पहिलाच फलंदाज ठरला आहे. त्याच्या आधी, ऋषभ पंत, क्विंटन डी कॉक, केएल राहुल आणि मार्कस स्टोइनिस यांनी लखनौसाठी यापूर्वीच शतके झळकावली होती.
49 चेंडू - मिचेल मार्श (RCB विरुद्ध) 54 चेंडू - ऋषभ पंत (RCB विरुद्ध) 56 चेंडू - केएल राहुल (MI विरुद्ध) 56 चेंडू - मार्कस स्टोइनिस (CSK विरुद्ध) 56 चेंडू - मिचेल मार्श (GT विरुद्ध) 59 चेंडू - क्विंटन डिकॉक (KKR विरुद्ध)
संपूर्ण हंगामाचा विचार करता, मिचेल मार्श हा सध्या 'लखनऊ सुपर जायंट्स'साठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. त्याने आतापर्यंत 363 धावा जमा केल्या आहेत. मार्शव्यतिरिक्त, IPL २०२६ मध्ये लखनौच्या इतर कोणत्याही फलंदाजाला अद्याप 300 धावांचा टप्पाही गाठता आलेला नाही.
याच सामन्यात, मार्शने IPL मध्ये सलामीवीर म्हणून खेळताना आपल्या 1000 धावा पूर्ण केल्या;