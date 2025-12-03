English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mithali Raj Birthday: छोट्याशा गावातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपर्यंत, महिला क्रिकेटर्सला वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाणाऱ्या मिताली राजची Net worth किती?

Happy Birthday Mithali Raj: भारतामध्ये महिला क्रिकेटला ओळख देणारी खेळाडू म्हणजे मिताली राज! आज, 3 डिसेंबर मिताली राज आपला 43 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. यानिमित्ताने तिची संपत्ती किती आहे जाणून घेऊयात.    

Tejashree Gaikwad | Dec 03, 2025, 07:08 AM IST
भारतीय महिला क्रिकेटला नवी ओळख देणाऱ्या मिताली राजच्या प्रतिभा, नेतृत्व आणि सातत्यपूर्ण खेळामुळे टीम इंडिया अनेक ICC स्पर्धांमध्ये दमदार कामगिरी करत पुढे सरकली. ती वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या जगातील पहिल्या महिला क्रिकेटर म्हणूनही इतिहासात नाव कोरून बसली आहे.  

लोकप्रियता, सन्मान, पुरस्कार आणि ब्रँड व्हॅल्यू असूनही मितालीचा जीवनप्रवास आजही साधेपणातूनच जातो. तिची एकूण नेट वर्थ अंदाजे 40–45 कोटी रुपये असली तरी ती आजही आपल्या जुन्या घरातच राहतात आणि मुळापासून जोडलेलं राहण्यावर विश्वास ठेवते.  

3 डिसेंबर 1982 रोजी राजस्थानातील जोधपूर येथे जन्मलेल्या मितालीचा परिवार अत्यंत शिस्तप्रिय व मध्यमवर्गीय होता. वडील दुरई राज एअरफोर्समध्ये अधिकारी होते, तर आई लीला राज स्वतः क्रिकेट खेळायच्या.   

जोधपूरपासून भारताच्या ‘मिताली’पर्यंतचा प्रवास

घरात खेळाची हवा असूनही मितालीचे बालपण क्रिकेटपेक्षा एकदम वेगळ्या दिशेने वाहत होते, ती क्लासिकल डान्स शिकण्याकडे जास्त ओढली जात होती.

क्रिकेटर नव्हे तर डान्सर होण्याचं स्वप्न

मितालीने लहानपणापासूनच भरतनाट्यम शिकायला सुरुवात केली. दहाव्या वर्षी त्या भरतनाट्यममध्ये उत्तम प्रावीण्य मिळवून नृत्यकलेत करिअर करण्याचा गंभीर विचार करू लाग ली होती. परंतु, नियतीने तिच्या जीवनासाठी वेगळीच दिशा ठेवली होती.

मितालीच्या हातात बॅट आली

मिताली लहानपणी बऱ्यापैकी ‘आळशी’ असल्याचं ती स्वतः सांगते. मुलगी शिस्तीत राहावी, शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय व्हावी, म्हणून वडिलांनी तिला क्रिकेटच्या मैदानावर घेऊन जायला सुरुवात केली आणि पाहता पाहता डान्सची दृष्टी बदलून मितालीच्या हातात बॅट आली, जी आयुष्यभरासाठी त्यांची ओळख बनली.  

हैदराबादमध्ये घडली क्रिकेटर मिताली

मितालीची शालेय शिक्षणाची वर्षे हैदराबादमध्ये गेली. इथेच त्या मुलांबरोबर नेट्समध्ये कठोर प्रॅक्टिस करू लागल्या. मुलांच्या गतीशी जुळवून घेताना तिच्यातील  नैसर्गिक प्रतिभा आणखी खुलून आली.

फक्त 17 व्या वर्षी मितालीचा भारतीय महिला संघात समावेश झाला. इतक्या कमी वयात राष्ट्रीय संघात निवड होणाऱ्या ती देशातील मोजक्या महिला खेळाडूंमध्ये गणली जाते.   

नेट वर्थ कोटींची, पण जगणं अजूनही साधं

क्रिकेटमधील कामगिरीमुळे मिळालेली प्रसिद्धी, पुरस्कार, ब्रँड एंडोर्समेंट्स आणि BCCI कॉन्ट्रॅक्ट्स यामुळे मितालीची नेट वर्थ आज सुमारे 40–45 कोटी रुपये आहे. तरीही त्यांच्या रहणीमानात कोणताही दिखावा दिसत नाही. अनेक वर्षांपासून ज्या साध्या घरात ती वाढली, त्याच घरात आजही राहते. तिच्या कुटुंबात शिस्त, साधेपणा आहे आणि मितालीसुद्धा त्या जडणघडणीशी प्रामाणिक राहते. 

