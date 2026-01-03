English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  चपातीच्या पिठात बेसन मिसळण्याचे हे आरोग्यादायी फायदे तुम्हाला माहित आहेत का?

चपातीच्या पिठात बेसन मिसळण्याचे 'हे' आरोग्यादायी फायदे तुम्हाला माहित आहेत का?

Besan In Chapati Flour: रोजचे जेवण अधिक पौष्टिक बनवायचे असेल तर, चापातीच्या पिठामध्ये बेसन मिसळा आणि चपाती बनवा. अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतील. 

Jan 03, 2026, 05:39 PM IST
Besan In Chapati Flour: रोजचे जेवण अधिक पौष्टिक बनवायचे असेल तर, चापातीच्या पिठामध्ये बेसन मिसळा आणि चपाती बनवा. अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतील. 

बेसनाचे आरोग्यदायी फायदे

Gram Flour Benifits

बेसनाचे आरोग्यदायी फायदे

Gram Flour Benifits

प्रत्येक गृहिणीला कुटुंबाची काळजी असते. म्हणूनच घरातील व्यक्तींना अधिकाधिक पौष्टिक जेवण कसे देता यईल, यासाठी गृहिणी प्रयत्न करत असते. पण तुम्हाला माहित आहे का की, चपातीच्या पीठात बेसन मिसळून चपाती बनवल्यास आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.   

बेसनाचे आरोग्यदायी फायदे

Gram Flour Benifits

घरातील गृहिणी रोजच्या जेवणात पोषण भरण्यासाठी रोज नवे पौष्टिक पदार्थ बनवत असते. पण अशा पद्धतीने चपाती बनवल्यास आणि सेवन केल्यास भरपूर प्रमाणात पोषण मिळते.   

बेसनाचे आरोग्यदायी फायदे

Gram Flour Benifits

बेसनात फायबर, मायक्रोन्यूट्रिएंट्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स यांसारखे पोषक तत्त्व असतात. ज्यामुळे चपातीत पोषणाची अधिक भर पडते.   

बेसनाचे आरोग्यदायी फायदे

Gram Flour Benifits

बेसनाचा ग्लाइमेसिक इंडेक्स कमी प्रमाणात असतो. ज्यामुळे चपातीचे पचन हळूहळू होते आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहते. ज्यामुळे अशा पद्धतीची चपाती खाणे मधुमेह रूग्णांसाठी फायदेशीर ठरते.   

बेसनाचे आरोग्यदायी फायदे

Gram Flour Benifits

यामध्ये असलेले फायबर पोटाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. ज्यामुळे आतड्यांच्या समस्या, पचनसंस्थेच्या समस्या दूर होतात. तसेच मेटाबॉलिजम वाढण्यास मदत होते.   

बेसनाचे आरोग्यदायी फायदे

Gram Flour Benifits

तसेच शरीराला योग्य प्रमाणात फायबर मिळाल्याने वाईट कोलेस्ट्रोल कमी करण्यास मदत होते. ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुरळीत राहते.   

बेसनाचे आरोग्यदायी फायदे

Gram Flour Benifits

बेसनात फायबर शिवाय इतरही आवश्यक पौष्टिक घटक असतात जसे की, लोह, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस. यामुळे शारीरिक ऊर्जा टिकून राहते आणि थकवा येत नाही.

बेसनाचे आरोग्यदायी फायदे

Gram Flour Benifits

तसेच चपातीच्या पीठामध्ये बेसन मिसळल्याने चपाती अधिक मऊ  आणि चविष्ट होते.  (Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

