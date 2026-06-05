/मोदी सरकारकडून मुंबई नॅशनल पार्कच्या 16 पट जमीन गौतम अदानींना; राज ठाकरेंनी आकडाच सांगितला

Raj Thackeray on Modi Government And Gautam Adani : 11 वर्षांत झालेला व्यवहार राज ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितला. पर्यावरण दिनी का मांडली आकडेवारी? मुंबईकरांच्या जीवनावर कसा होईल परिणाम?
Raj Thackeray on Modi Government And Gautam Adani Land Deal : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एक लांबलचक पोस्ट लिहिली. मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्यायानं देशातसुद्धा पर्यावरणाच्या दृष्टीनं अतिशय घातक वळणावर गेलेल्या बदलांकडे त्यांनी साऱ्यांचं लक्ष वेधलं.
'विकासाला सौंदर्याची आणि पर्यावरणाच्या विचाराची जोड नाही दिली तर तो विकास किती वरवरचा आणि पोकळ असतो हे मी त्यात सांगितलं होतं. त्याची साक्ष गेल्या काही वर्षांत तुम्हाला जाणवत असेल. अमुक रस्ता बांधला, तमुक ब्रिज बांधला म्हणून श्रेय घेण्याची आणि ते पाहून खुश होण्याची स्पर्धा सुरु आहे. पण एका पावसाने, तो सुद्धा मान्सूनचा पाऊस नाही, शहराची दाणादाण उडत आहे', असं ठाकरेंनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
आपल्या पोस्टमध्ये महत्त्वाची आकडेवारी मांडताना राज ठाकरे यांनी मागील 11 वर्षांमध्ये मोदी सरकारसोबत अदानींच्या झालेल्या काही भूखंड व्यवहारांकडेसुद्धा लक्ष वेधत इतका मोठा आकडा सादर केला, जो पाहून त्यांच्या पोस्टची बरीच चर्चा झाली. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
खाणी आणि रस्त्यांसह इतक कामांसाठी सध्याच्या केंद्र सरकारच्या काळात मागील 11 वर्षांत जवळपास 1,73,984 हेक्टर इतकी जंगल जमीन अदानी समुहाला देण्यात आली, ही बाब लक्षात आणून देत एकाच उद्योगसमुहासाठी मोदी सरकारनं हे काम केल्याचं सांगत दोन तीन उद्योगपतींनाच मोठं करायचं हीच मोदी सरकारच्या मनातील खरी गोष्ट असा टोला त्यांनी लगावला. (छाया सौजन्य- AI)
राज ठाकरे पोस्टमध्ये लिहितात, "173984 हेक्टर म्हणजे किती याचा अंदाज यावा म्हणून तुम्हाला एक उदाहरण देतो. 1.73 लाख हेक्टर म्हणजे 1730 स्क्वेअर किलोमीटर. आपल्या मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आहे 104 स्क्वेअर किलोमीटरचं. ज्याच्यावर आख्ख्या मुंबई आणि परिसराचं भवितव्य अवलंबून आहे. 1730 स्क्वेअर किलोमीटर जंगलाची जमीन गेली म्हणजे साधारणपणे 16 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानं नष्ट झाली''. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
मुंबईचा विकास मागील काही वर्षांमध्ये अतिशय झपाट्यानं झाला. शहराच्या कक्षाही रुंदावल्या. मात्र याच मुंबईत सिमेंटची जंगलं उभी राहिली आणि निसर्गानं शहराकडे पाठ फिरवल्याचं पाहायला मिळालं ही वस्तूस्थिती नाकारता येत नाही. राज ठाकरेंनी लिहिलेली पोस्ट वाचताना हीच बाब अधोरेखित होत असल्याची प्रतिक्रिया काही नेटकऱ्यांनी दिली. (छाया सौजन्य- AI)
निसर्गाचा हव्यासापोटी होणारा ऱ्हास हा मानवी कृतींतूनच थांबवता येईल असं सांगणारं कोकणातील उदाहरण त्यांनी दिलं. ''आज कोकणात देवराया टिकल्यात कारण त्या तिथल्या निसर्गपूजक परंपरेने टिकवल्यात म्हणून. जोपर्यंत आपण आपल्या मूळच्या धारणेकडे जाणार नाही तोपर्यंत काहीच होणार नाही. पर्यावरण इत्यादीवर बोलणं, भांडणं हे मूठभर निसर्गप्रेमींचं काम होतं असं आपण मानायचो. पण तो आता तो अर्थव्यवस्थेचा, आरोग्याचा, शेतीचा आणि शहरांच्या भवितव्याचा विषय बनला आहे'', असा कळकळीचा सूर राज ठाकरे यांनी आळवला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त 'आपल्या पुढच्या पिढीला आपण कसला महाराष्ट्र देणार आहोत? झाडांशिवाय शहरांचा? नदीऐवजी गटारं झालेल्या नद्यांचा ? उन्हाळ्यात घराबाहेर न पडता येणाऱ्या गावांचा? की जगातील सर्वोत्तम शहरांशी स्पर्धा करणारी, हिरव्यागार, सुंदर आणि जगण्यालायक शहरं आणि गावांचा ? याचा विचार आजतरी करायला सुरुवात करायला हवी', असा स्पष्ट संदेश काही महत्त्वाच्या आणि लक्षवेधी उदाहरणांसह राज ठाकरेंनी दिला. (छाया सौजन्य- AI)