/15 टक्क्यांनी वाढले रिचार्ज; 350 रुपयांच्या प्लॅनसाठी तुम्हाला आता किती रुपयांचा भुर्दंड? जाणून घ्या

मोबाईल रिचार्ज हा प्रत्येक घरातील नियमित खर्चाचा भाग बनला आहे. 12 ते 15 टक्क्यांची दरवाढ झाल्यास मासिक तसेच वार्षिक मोबाईल खर्च वाढू शकतो. विशेषतः अनेक सिम कार्ड वापरणारे, कुटुंबातील अनेक सदस्यांचे रिचार्ज करणारे आणि लहान व्यवसायिक यांच्यावर याचा अधिक आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संभाव्य दरवाढीचा परिणाम रिलायन्स, जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडीयाच्या प्रीपेड व पोस्टपेड ग्राहकांवर होऊ शकतो. अहवालानुसार, ग्राहकसंख्या वाढवण्यात Jio आणि Airtel आघाडीवर राहतील, तर Vi देखील 5G सेवा विस्तारावर भर देत आहे.
4G वरून 5G कडे होणारे स्थलांतर, पोस्टपेड ग्राहकांची वाढ आणि प्रति ग्राहक डेटा वापर सातत्याने वाढत असल्याने कंपन्यांच्या महसुलात वाढ होत आहे. तरीही भविष्यातील गुंतवणूक लक्षात घेता दरवाढीची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या कोणत्याही कंपनीने अधिकृतपणे नवीन रिचार्ज दर जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांनी घाईघाईने निर्णय न घेता संबंधित टेलिकॉम कंपनीच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी. वार्षिक किंवा दीर्घकालीन प्लॅन घेण्याचा विचार करत असल्यास सध्याच्या दरांचा आढावा घेणे फायदेशीर ठरू शकते.
सध्या ही माहिती संशोधन अहवालावर आधारित असून सरकार किंवा TRAI कडून कोणतीही अधिकृत दरवाढ जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 15 टक्के वाढ निश्चित झाली आहे, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. अंतिम निर्णय टेलिकॉम कंपन्यांच्या घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.
मोबाईल रिचार्ज हा प्रत्येक घरातील नियमित खर्चाचा भाग बनला आहे. 12 ते 15 टक्क्यांची दरवाढ झाल्यास मासिक तसेच वार्षिक मोबाईल खर्च वाढू शकतो. विशेषतः अनेक सिम कार्ड वापरणारे, कुटुंबातील अनेक सदस्यांचे रिचार्ज करणारे आणि लहान व्यवसायिक यांच्यावर याचा अधिक आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दूरसंचार कंपन्यांनी देशभरात 5G नेटवर्क विस्तार, स्पेक्ट्रम खरेदी, नेटवर्क आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीतून अधिक महसूल (ARPU - Average Revenue Per User) मिळवण्यासाठी कंपन्या पुन्हा एकदा टॅरिफ वाढवू शकतात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जर रिचार्ज दरात 15 टक्के वाढ झाली, तर सध्या ₹350 असलेला प्लॅन ₹402.50 म्हणजेच सुमारे ₹403 पर्यंत जाऊ शकतो. यामुळे प्रत्येक रिचार्जवर ग्राहकांना सुमारे ₹53 अधिक खर्च करावा लागू शकतो. ही वाढ सर्व प्लॅन्सवर समान असेलच असे नाही; अंतिम दर संबंधित टेलिकॉम कंपनी ठरवेल.