English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

देशात सुरू होणार एक नवी योजना, हवामानाशी थेट संबंध; कसं असेल स्वरुप? A to Z माहिती...

Government Scheme : मोदी सरकार देशात आणखी एक नवी योजना आणण्याच्या तयारीत. विचारविनिमय आणि इतर तरतुदींनंतर लवकरच सादर होणार ही योजना... पाहा सविस्तर माहिती.   

Sayali Patil | Oct 08, 2025, 08:45 AM IST
twitter
1/8

Government Scheme

modi government to make Weather based insurance scheme

Government Scheme : देशासह संपूर्ण जगभरात मागील काही वर्षांमध्ये हवामान बदल ही एक मोठी समस्या ठरताना दिसत आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळं ऋतूचक्रांमध्येसुद्धा बदल होत असून, भूकंप, पूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी या आणि अशा अनेक रुपांमध्ये या बदलांना मानवी जीवनावर आणि निसर्गचक्रावरही परिणाम होताना दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणारी जीवित आणि वित्तहानी हे या बदलांचे विदारक परिणाम. हीच परिस्थिती पाहता आता मोदी सरकारनंही काही महत्त्वाची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 

twitter
2/8

जागतिक तापमानवाढ

modi government to make Weather based insurance scheme

जागतिक तापमानवाढ आणि तत्सम परिस्थितीच्या धर्तीवर हवामानाचे रौद्ररूप पाहता केंद्र सरकार येत्या काळात हवामानावर आधारित विमा योजना सुरू करण्याच्या विचाराधीन असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

twitter
3/8

महाराष्ट्र

modi government to make Weather based insurance scheme

नुकतंच महाराष्ट्र, पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये परतीच्या पावसाच्या दिवसांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळं झालेलं शेतीटचं आणि जनावरांचं नुसान पाहता हा निर्णय दृष्टीक्षेपात आहे.   

twitter
4/8

हवामानाचा लहरीपणा

modi government to make Weather based insurance scheme

हवामानाचा लहरीपणा वाढला असून, आता कोणत्याही मोसमात पाऊस, दुष्काळ आणि तत्सम स्थिती उदभवताना दिसत आहे. ज्यामुळं शेतकऱ्यांना सर्वाधिक नुकसानाचा सामना करावा लागत आहे.   

twitter
5/8

विमा योजना

modi government to make Weather based insurance scheme

परिणामी ही परिस्थिती पाहता सरकारनं हवामानावर आधारित विमा योजनेच्या दृष्टीकोनातून आखणी करण्यास सुरुवात केल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्यासाठी सध्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेसह इतर संस्थांसोबत चर्चा केली जात आहे.  

twitter
6/8

भारत

modi government to make Weather based insurance scheme

'जर्मनवॉच ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स 2025' च्या यादीनुसार, हवामानाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत सहाव्या स्थानी असून, 1993 ते 2022 दरम्य़ान देशात अतिवृष्टी आणि दुष्काळाच्या 400 पेक्षा अधिक घटना घडल्या आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे यामध्ये 80 हजारहून अधिक नागरिकांचा मृत्यूही ओढावला.

twitter
7/8

कशी असेल ही योजना?

modi government to make Weather based insurance scheme

सध्याच्या कृषी योजनेमध्ये अनेकदा शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम वेळेवर मिळत नाही. मात्र पॅरामेट्रिक विम्यामध्ये पाऊस किंवा उष्णतेने निश्चित मर्यादा ओलांडल्यानंतर विमा कंपन्यांकडून भरपाई दिली जाईल.   

twitter
8/8

क्लेम सेटलमेंट

modi government to make Weather based insurance scheme

सदर योजनेमध्ये क्लेम सेटलमेंटची प्रक्रिया सोपी करण्यावर अधिक भर दिला जाईल. ज्यासाठी अर्थ मंत्रालय, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, वित्त मंत्रालय, सरकारी आणि अन्य विमा कंपन्यांचे अधिकारी संगनमतानं विचार करत असल्याचं कळत आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

Baba Vanga Prediction : 2025 चे शेवटचे महिने 4 राशीच्या लोकांसाठी ठरणार भाग्यशाली; पैशांचा पडले पाऊस, प्रगतीच्या अनेक संधी

पुढील अल्बम

Baba Vanga Prediction : 2025 चे शेवटचे महिने 4 राशीच्या लोकांसाठी ठरणार भाग्यशाली; पैशांचा पडले पाऊस, प्रगतीच्या अनेक संधी

Baba Vanga Prediction : 2025 चे शेवटचे महिने 4 राशीच्या लोकांसाठी ठरणार भाग्यशाली; पैशांचा पडले पाऊस, प्रगतीच्या अनेक संधी

Baba Vanga Prediction : 2025 चे शेवटचे महिने 4 राशीच्या लोकांसाठी ठरणार भाग्यशाली; पैशांचा पडले पाऊस, प्रगतीच्या अनेक संधी 10
ना कपूर, ना खान, ना बच्चन कुटुंब... मग कोण आहे बॉलिवूडमधील गर्भश्रीमंत कुटुंब?

ना कपूर, ना खान, ना बच्चन कुटुंब... मग कोण आहे बॉलिवूडमधील गर्भश्रीमंत कुटुंब?

ना कपूर, ना खान, ना बच्चन कुटुंब... मग कोण आहे बॉलिवूडमधील गर्भश्रीमंत कुटुंब? 8
लग्नात वरातीसाठी हेलिकॉप्टर हवंय? बूक करण्यासाठी किती खर्च येतो?, एका तासाचे भाडे किती?

लग्नात वरातीसाठी हेलिकॉप्टर हवंय? बूक करण्यासाठी किती खर्च येतो?, एका तासाचे भाडे किती?

लग्नात वरातीसाठी हेलिकॉप्टर हवंय? बूक करण्यासाठी किती खर्च येतो?, एका तासाचे भाडे किती? 10
राम चरण आणि उपासना कामिनेनी सोशल मीडियावर का लपवतात मुलीचा चेहरा? &#039;हे&#039; आहे कारण

राम चरण आणि उपासना कामिनेनी सोशल मीडियावर का लपवतात मुलीचा चेहरा? 'हे' आहे कारण

राम चरण आणि उपासना कामिनेनी सोशल मीडियावर का लपवतात मुलीचा चेहरा? 'हे' आहे कारण 8