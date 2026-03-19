English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
मोहब्बत का शरबत! सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा

रमदानवेळी मुस्लिम समुदायात रोज़ासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे पेय आणि पदार्थ बनवले जाते. यासाठी तुम्ही घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने मोहब्बत का शरबत हे स्पेशल पेय बनवू शकता.    

Manali Sagvekar | Mar 19, 2026, 02:49 PM IST
twitter
1/9

रमदानसाठी स्पेशल सरबत!

Know How To Make Mohabbat Ka Sharbat: येत्या 21 तारखेला रमजान ईद साजरी केली जाणार आहे. मुस्लिम समुदायात ईदच्या आधी रोज़ा ठेवला जातो. यावेळी वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ आणि पेय बनवले जातात. त्यापैकीच एक पेय म्हणजे मोहब्बत का शरबत. हे पेय आरोग्यासाठी देखील सर्वोत्तम मानले जाते. हे पेय घरच्या घरी कसे बनवायचे सोप्या शब्दात जाणून घ्या.   

twitter
2/9

कलिंगडचे लहान तुकडे

मोहब्बत का शरबत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम सब्जा पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर कलिंगडचे लहान तुकडे कापून घ्या.   

twitter
3/9

रोज सिरप आणि बर्फ

आता एका मोठ्या भांड्यात दूध, रोज सिरप आणि बर्फ घ्या. त्यात कलिंगडचे तुकडे आणि भिजलेला सब्जा घाला.   

twitter
4/9

कंडेन्स मिल्क आणि उकडलेली

हे सर्व साहित्य चांगले एकत्र करा. यामध्ये तुम्ही कंडेन्स मिल्क आणि उकडलेली शेवही घालू शकता.   

twitter
5/9

सुकामेवा आणि टूटी-फ्रूटी

त्यानंतर काजू, बदाम, पिस्ता, मनुका हा सर्व सुकामेवा बारीक चिरून घ्या. आणि मिश्रणात घालून एकत्र करा. त्यात तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टूटी-फ्रूटीही घालू शकता.   

twitter
6/9

रोज सिरपने सजवा

तयार झालेले मोहब्बत का शरबत हे पेय सर्व्ह करताना देखील सुकामेवा आणि रोज सिरपने सजवू शकता.   

twitter
7/9

शरीरातील उष्णता कमी करण्यास मदत

उन्हाळ्यात हे पेय अधिक आरोग्यदायी ठरते. यामध्ये दूध आणि थंड बर्फ असतो जे शरीरातील उष्णता कमी करण्यास मदत करते.   

twitter
8/9

नैसर्गिक साखर आणि दुधातील प्रथिने

तसेच कलिंगडमधील नैसर्गिक साखर आणि दुधातील प्रथिने शरीराला त्वरित ऊर्जा देतात. दिवसभर करून आल्यावर किंवा रोजा सोडताना हे पेय प्यायल्यास ताजेतवाने वाटते.   

twitter
9/9

पोटातील जळजळ कमी होते

तसेच यामध्ये असलेले रोज सिरप हे नैसर्गिकरित्या पचनासाठी चांगले मानले जाते. ते पोटातील जळजळ कमी करते आणि शांत वाटते.   

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

