/पोलिसात DSP असणाऱ्या क्रिकेटर मोहम्मद सिराजला किती मिळतो पगार? एकूण संपत्तीचा आकडा वाचून डोळे फिरतील

Mohammad Siraj : भारताचा स्टार गोलंदाज मोहम्मद सिराजने रविवारी श्रीलंके विरुद्ध सराव टेस्ट सामन्यात भारताला विजय मिळवून देण्यासाठी जबरदस्त फलंदाजी सुद्धा केली. त्याने सलग तीन बॉलमध्ये तीन षटकार ठोकले आणि भारताचे विजयाचे आव्हान पूर्ण केले. यामुळे भारतच 6 विकेटने विजय झाला आणि 15 ऑगस्ट पासून सुरु होणाऱ्या टेस्ट सामन्यापूर्वी संघाचा आत्मविश्वास सुद्धा वाढला. तेव्हा या सामन्यात भारताच्या विजयाचा शिल्पकार ठरलेल्या मोहम्मद सिराजच्या एकूण संपत्ती आणि त्याला पोलिसात डीएसपीच्या नोकरीसाठी किती पगार मिळतो याविषयी जाणून घेऊयात.
भारताचा स्टार क्रिकेटर आणि वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज हा अनेकदा टीम इंडियाच्या अडचणीची धावून येतो. रविवार 9 ऑगस्ट रोजी श्रीलंकेविरुद्ध सामन्यात सुद्धा तसेच झाले आणि शेवटच्या ओव्हरमध्ये 16 धावांची आवश्यकता असताना सिराजने लागोपाठ तीन सिक्स मारून सामना जिंकवून दिला.
क्रिकेटर मोहम्मद सिराज यांच्याकडे बीसीसीआयचं कॉन्ट्रॅक्ट, आयपीएलचं कॉन्ट्रॅक्ट सुद्धा आहे. मात्र त्यासोबतच खेळाडू म्हणून सिराजला तेलंगणा पोलिसात डीएसपी पदाची नोकरी सुद्धा देण्यात आली. 2025 मध्ये मोहम्मद सिराज हा डीएसपी पदावर रुजू झाला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शेड्युलमधून वेळ मिळाल्यावर तो आपल्या पोलीस नोकरीत योगदान देतो.
तेलंगणा पोलिसात ग्रुप-1 अधिकारी डीएसपी पदासाठी मोहम्मद सिराजला सन्मानजनक वेतन मिळतं. नियमांनुसार मोहम्मद सिराजचं मूळ वेतन हे 58,850 से 1,37,050 रुपये यांच्या मध्ये आहे.
तेलंगणा पोलिसात ग्रुप-1 अधिकारी डीएसपी पदासाठी मोहम्मद सिराजला पगाराव्यतिरिक्त वैद्यकीय खर्च, घर भाडे भत्ता, प्रवास भत्ता इत्यादी गोष्टी सुद्धा मिळतात. मोहम्मद सिराजला तेलंगणा सरकारने फक्त सरकारी नोकरीच नाही तर 600 यार्डांचा भूखंडही सुद्धा उपलब्ध करून दिला आहे. ज्याची किंमत कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे.
मोहम्मद सिराजच्या सरकारी वेतनात पुढील काळात मोठी वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. मोहम्मद 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यानंतर फिटमेंट फॅक्टर 3.0 वरून 3.5 पर्यंत वाढू शकतो. असं झाल्यास सिराजचा किमान मासिक पगार 80,000 च्या वर जाऊ शकतो.
सरकारी नोकरी ही मोहम्मद सिराजला दिलेल्या सन्मानाचं प्रतीक आहे मात्र त्याचा कमाईचा मुख्य स्रोत हा क्रिकेट असून त्याच्याकडे बीसीसीआयच्या ग्रेड ए चं कॉन्ट्रॅक्ट आहे. ज्यासाठी त्याला 5 कोटी रुपये वार्षिक वेतन दिलं जातं. याशिवाय मॅच फी सुद्धा वेगळी दिली जाते.
मोहम्मद सिराजने आतपर्यंत आयपीएलमधून 40 कोटींची कमाई केली आहे. मोहम्मद सिराजला गुजरात टायटन्सने 12.25 कोटी रुपयांना आपल्या संघात घेतलं होतं, आयपीएल 2025 पासून तो गुजरात टायटन्सचा भाग आहे.