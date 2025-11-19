English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगातील सर्वात महागड्या घराचा मालक, टॉयलेट सीट पासून ते कारपर्यंत सगळं सोन्याचं....

Prince mohammed bin salman : सौदी अरेबियाचा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सध्या अमेरिका दौऱ्यावर आहे. अमेरिका आणि सौदी अरेबियामध्ये मेगा करार झाला आहे. या मेगा डीलमध्ये दोन्ही देशांनी अणुऊर्जेबाबत करार केला आहे.  

Pooja Pawar | Nov 19, 2025, 07:51 PM IST
सौदी अरेबियाचा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान याने आपल्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान पाचव्या पिढीतील अमेरिकी F-35 या लढाऊ विमानाच्या विक्रीला सुद्धा मंजुरी दिली आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये दोन्ही देशांच्या नेत्यांमधील बैठकीचे फोटो समोर आले आहेत. सौदी अरेबियाकडे तेलाची ताकद आहे, तर अमेरिका ही जागतिक महासत्ता आहे.  

आज आपण अशा राजाविषयी बोलूयात ज्याची संपत्ती, आलिशान लाईफस्टाईल आणि राजवाड्याची चर्चा जगभरात होते. अशा राजा विषयी बोलूयात जयने आपले भाऊ आणि आईला नजरकैदेत ठेवलं होतं. आपण अशा राजकुमारा विषयी बोलतो आहोत ज्याने सत्ता मिळविण्यासाठी स्वतःच्या लोकांना तुरुंगात टाकले आणि सौदी गादीवर बसण्याचा कट रचला.

सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान अल सौद याला एमबीएस म्हणून सुद्धा ओळखले जाते. हा राजा त्यांच्या आलिशान जीवनशैलीसाठी ओळखला जातो. कायद्याचं शिक्षण घेतलेलं आणि एक एनजीओ चालवणाीो मोहम्मद बिन सलमान बोला अरब जगात सत्ता मिळवण्यासाठी आपल्या धूर्ततेचा वापर केला.   

सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान अल सौद याच्या कारपासून ते बाथरूमपर्यंत सर्व काही सोन्याचं आहे यावरून त्याच्या संपत्तीचा अंदाज लावता येतो.

मोहम्मद बिन सलमान अल सौद याची एकूण संपत्ती ही 25 अरब डॉलर म्हणजेच जवळपास 2 लाख कोटीं पेक्षा अधिक आहे. सौदीच्या शाही परिवाराची संपत्ती आणि त्याच्या परिवाराच्या लेगसीबाबत जगभरात चर्चा असते. शाही परिवाराची संपत्ती एकूण 1.4 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच 1400 अरब डॉलर पेक्षा अधिक आहे. तुलनेने हा शाही परिवार ते ब्रिटिश राजघराण्यापेक्षा 16 पट श्रीमंत आहे.

सौदी सुलतानकडे अनेक राजवाडे आहेत पण त्यापैकी सौदी अरेबियातील अल यामामाह पॅलेस हे त्याच सध्याचं अधिकृत निवासस्थान आहे. राजकुमाराचा आलिशान राजवाडा 7000 चौरस मीटरमध्ये पसरलेला आहे. 2015 मध्ये, त्याने तो एका अज्ञात खरेदीदाराकडून 300 मिलियन डॉलर्सना खरेदी केला होता.  

या किंमतीमुळे फॉर्च्यून मासिकाने या राजवाड्याला 'जगातील सर्वात महागडे घर' असे संबोधले होते. या राजवाड्यात 57 पेक्षा जास्त खोल्या, एक चित्रपटगृह, एक इनडोअर स्विमिंग पूल आणि एक बॉलरूम सुद्धा आहे. भारतीय चलनात या महालाची किंमत ही 26,57,17,50,000 रुपयांच्या जवळपास आहे. या राजवाड्याच्या आत संगमरवरी भिंती, सोन्याचा मुलामा दिलेली सजावट, सोन्याचे बाथटब आणि बाथरूममध्ये टॉयलेट सीट सुद्धा आहे.

अल यामामा पॅलेस व्यतिरिक्त, अरबस्तानच्या सुलतानकडे एक खाजगी जेट देखील आहे. त्यांच्या बोईंग विमानात सोन्याचा मुलामा असलेला बाथरूम, बेडरूम आणि असंख्य लक्झरी सुविधा आहेत. लोक त्याला फ्लाइंग पॅलेस असे सुद्धा म्हणतात.

मोहम्मद बिन सलमान अल सौदच्या कार संग्रहात 189 कोटी रुपयांची बेंटले, मर्सिडीज जीप, लॅम्बोर्गिनी आणि रोल्स-रॉइस यांचा समावेश आहे. त्यांच्या कार संग्रहात 10 कोटी रुपयांची सोन्याची लॅम्बोर्गिनी आहे.  

सौदी अरेबिया हा एक राजेशाही देश आहे जिथे राजघराणं राज्य करतात. या राजघराण्याला सौदी घराणे म्हणून ओळखले जाते. सौदी कुटुंबात 15000 हून अधिक सदस्य आहेत. सौदी अरेबियाचे सध्याचे राजे मोहम्मद बिन सलमान यांनी सिंहासन बळकावण्याचा एक मोठा कट रचला होता.

