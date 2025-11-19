जगातील सर्वात महागड्या घराचा मालक, टॉयलेट सीट पासून ते कारपर्यंत सगळं सोन्याचं....
Prince mohammed bin salman : सौदी अरेबियाचा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सध्या अमेरिका दौऱ्यावर आहे. अमेरिका आणि सौदी अरेबियामध्ये मेगा करार झाला आहे. या मेगा डीलमध्ये दोन्ही देशांनी अणुऊर्जेबाबत करार केला आहे.
Pooja Pawar | Nov 19, 2025, 07:51 PM IST
1/10
सौदी अरेबियाचा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान याने आपल्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान पाचव्या पिढीतील अमेरिकी F-35 या लढाऊ विमानाच्या विक्रीला सुद्धा मंजुरी दिली आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये दोन्ही देशांच्या नेत्यांमधील बैठकीचे फोटो समोर आले आहेत. सौदी अरेबियाकडे तेलाची ताकद आहे, तर अमेरिका ही जागतिक महासत्ता आहे.
2/10
3/10
4/10
5/10
मोहम्मद बिन सलमान अल सौद याची एकूण संपत्ती ही 25 अरब डॉलर म्हणजेच जवळपास 2 लाख कोटीं पेक्षा अधिक आहे. सौदीच्या शाही परिवाराची संपत्ती आणि त्याच्या परिवाराच्या लेगसीबाबत जगभरात चर्चा असते. शाही परिवाराची संपत्ती एकूण 1.4 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच 1400 अरब डॉलर पेक्षा अधिक आहे. तुलनेने हा शाही परिवार ते ब्रिटिश राजघराण्यापेक्षा 16 पट श्रीमंत आहे.
6/10
7/10
या किंमतीमुळे फॉर्च्यून मासिकाने या राजवाड्याला 'जगातील सर्वात महागडे घर' असे संबोधले होते. या राजवाड्यात 57 पेक्षा जास्त खोल्या, एक चित्रपटगृह, एक इनडोअर स्विमिंग पूल आणि एक बॉलरूम सुद्धा आहे. भारतीय चलनात या महालाची किंमत ही 26,57,17,50,000 रुपयांच्या जवळपास आहे. या राजवाड्याच्या आत संगमरवरी भिंती, सोन्याचा मुलामा दिलेली सजावट, सोन्याचे बाथटब आणि बाथरूममध्ये टॉयलेट सीट सुद्धा आहे.
8/10
9/10