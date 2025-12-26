English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • ज्वालामुखीच्या लाव्हापासून तयार झालेला मुंबईतील अद्भुत डोंगर, हिमालयापेक्षाही जुना; आर्थिक राजधानीत वसलंय जगातील दुर्मिळ भूगर्भीय आश्चर्य

ज्वालामुखीच्या लाव्हापासून तयार झालेला मुंबईतील अद्भुत डोंगर, हिमालयापेक्षाही जुना; आर्थिक राजधानीत वसलंय जगातील दुर्मिळ भूगर्भीय आश्चर्य

मुंबईत एक असं आश्चर्य आहे जे आपल्यापैकी 99% मुंबईकरांना माहित नाही. ज्वालामुखीच्या लाव्हातून तयार झालेला एक डोंगर. जे सध्या मुंबईतील पश्चिम उपनगरात वसलेलं आहे. या लाव्हापासून तयार झालेल्या डोंगराचा इतिहास कोट्यावधी वर्षांचा आहे. 

Dakshata Thasale | Dec 26, 2025, 07:57 PM IST
कुठे आहे मुंबईत

molten lava in mumbai

मुंबईच्या अंधेरी पश्चिम भागात असलेली गिल्बर्ट हिल (Gilbert Hill) ही केवळ मुंबईचीच नव्हे, तर जगातील एक दुर्मिळ भूगर्भीय आश्चर्य आहे. याचा इतिहास कोट्यवधी वर्षे जुना आहे. 

हिमालय पर्वतापेक्षाही जुने

molten lava in mumbai

प्राचीन उत्पत्ती म्हणजे ६.६ कोटी वर्षे जुना आहे. गिल्बर्ट हिल हे मेसोझोइक युगात (Mesozoic Era) सुमारे ६.६ कोटी वर्षांपूर्वी तयार झाले आहे. हे हिमालय पर्वतापेक्षाही जुने मानले जाते. 

कसा तयार झाला हा डोंगर

molten lava in mumbai

जेव्हा ज्वालामुखीचा लाव्हा पृथ्वीच्या भेगांमधून बाहेर आला आणि वेगाने थंड झाला, तेव्हा अशा उभ्या खांबांच्या आकाराच्या (Columnar Basalt) खडकाची निर्मिती झाली. 

ज्वालामुखीची संरचना जगात केवळ तीन ठिकाणी

molten lava in mumbai

जगातील दुर्मिळ संरचना म्हणून याकडे पाहिलं जातं. अशा प्रकारची ज्वालामुखीची संरचना जगात केवळ तीन ठिकाणी आढळते: मुंबईतील गिल्बर्ट हिल. अमेरिकेतील वायोमिंगमधील 'डेविल्स टॉवर' (Devils Tower). कॅलिफोर्नियातील 'डेविल्स पोस्टपिल' (Devils Postpile). 

धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व

molten lava in mumbai

 धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व देखील या गिल्बर्ट हिलला लाभलेलं आहे. या २०० फूट उंच टेकडीच्या शिखरावर दोन महत्त्वाची मंदिरे आहेत: गावदेवी दुर्गा देवी मंदिर: स्थानिक लोक या देवीला टेकडीची रक्षक मानतात. हनुमान मंदिर: भाविक खडकातून कोरलेल्या पायऱ्या चढून येथे दर्शनासाठी जातात. 

ऐतिहासिक आणि कायदेशीर दर्जा

molten lava in mumbai

ऐतिहासिक आणि कायदेशीर दर्जा या वास्तूला लाभलेला आहे. १९५२: भारत सरकारने याला 'नॅशनल पार्क' (National Park) म्हणून घोषित केले होते. २००७: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) याला ग्रेड-२ हेरिटेज स्ट्रक्चरचा दर्जा दिला.

गिल्बर्ट हे नाव कसे पडले?

molten lava in mumbai

या टेकडीचे नाव प्रसिद्ध अमेरिकन भूवैज्ञानिक जी.के. गिल्बर्ट (G.K. Gilbert) यांच्या सन्मानार्थ ठेवण्यात आले आहे.

सध्याची स्थिती

molten lava in mumbai

आजच्या काळात गिल्बर्ट हिल चहूबाजूंनी इमारतींनी वेढलेली आहे. महाराष्ट्र सरकार याला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन स्थळ बनवण्याचा प्रयत्न करत असून, तेथे कॅप्सूल लिफ्ट आणि सुशोभीकरण करण्याची योजना २०२५ मध्येही चर्चेत आहे. पर्यटकांना येथून मुंबईच्या आकाशाचे (Skyline) आणि विलोभनीय सूर्यास्ताचे दृश्य पाहता येते. 

