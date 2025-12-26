ज्वालामुखीच्या लाव्हापासून तयार झालेला मुंबईतील अद्भुत डोंगर, हिमालयापेक्षाही जुना; आर्थिक राजधानीत वसलंय जगातील दुर्मिळ भूगर्भीय आश्चर्य
मुंबईत एक असं आश्चर्य आहे जे आपल्यापैकी 99% मुंबईकरांना माहित नाही. ज्वालामुखीच्या लाव्हातून तयार झालेला एक डोंगर. जे सध्या मुंबईतील पश्चिम उपनगरात वसलेलं आहे. या लाव्हापासून तयार झालेल्या डोंगराचा इतिहास कोट्यावधी वर्षांचा आहे.
Dakshata Thasale | Dec 26, 2025, 07:57 PM IST
1/8
कुठे आहे मुंबईत
2/8
हिमालय पर्वतापेक्षाही जुने
3/8
कसा तयार झाला हा डोंगर
4/8
ज्वालामुखीची संरचना जगात केवळ तीन ठिकाणी
5/8
धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व
6/8
ऐतिहासिक आणि कायदेशीर दर्जा
7/8
गिल्बर्ट हे नाव कसे पडले?
8/8